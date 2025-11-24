Новини
Любопитно »
Лейди Би призна за трудностите, през които е преминала във връзката си с волейболиста Стойко Ненчев

24 Ноември, 2025 09:25 2 189 13

  • лейди би-
  • трудности-
  • връзка-
  • стойко ненчев-
  • като за последно

Сега се завръща по-силна от всякога

Лейди Би призна за трудностите, през които е преминала във връзката си с волейболиста Стойко Ненчев - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Лейди Би разкри, че последните четири години от живота ѝ са били „истинско бреме“, период, в който е била „заслепена“ и не е успявала да види истината за отношенията, в които се намира, пише woman.bg.

Изпълнителката, чието истинско име е Бойка Щерева, описва края на 4-годишната си връзка като момент на прераждане. Вместо голямата любов, за която е мечтала, тя се оказала в токсична зависимост, която дълго време е подкопавала самочувствието и свободата ѝ. Днес Лейди Би се чувства като „възкръснал феникс“ – силна, осъзната и готова за ново начало.

В откровено интервю за „България Днес“ певицата признава, че се намира в един от най-успешните и творчески периоди в кариерата си. Въпреки това не крие трудностите, през които е преминала във връзката си с волейболиста Стойко Ненчев.


„Осъзнах, че досега не съм срещала човек, който истински да ме усеща и подкрепя. Може би точно заради този лош опит днес съм много по-уверена, щастлива и спокойна. Всичко ми се случва с лекота“, споделя Лейди Би, която тази година представи новото си видео „Като за последно“.

Певицата признава, че е стигнала до важен извод – повече не търси връзки и не изпитва нужда от романтични отношения. „Когато партньорът започне да те притиска да се променяш, да рови в миналото ти, да подценява професията ти… тогава връзката се изчерпва. Вместо да говорим за развитие, семейство, деца и важните неща, ние стояхме в постоянни обвинения“, разказва тя.

Бойка е категорична, че връзката им е приключила преди около година и днес тя се чувства чудесно.

„В момента не допускам мъже до себе си. Щастлива съм с близките, приятелите и колегите. Имах невероятни летни партита с готини хора. Животът е хубав! А да ти повтарят всеки ден, че работата ти е порочна… това е истинско бреме. Бях заслепена, мислех, че е любов, но като изтрезнееш, виждаш – това е токсична зависимост.“


Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кабел

    8 0 Отговор
    Лейди "Целуни!".

    09:30 24.11.2025

  • 2 Жбръц

    24 2 Отговор
    Кой налита на изсушена,солена скумрия бе? Тази ,ако и махнеш тунинга,и е фоткаш към обед( такива,тогава изпълзяват от чаршафите) ,ще ти увисне ченето в недоумение: Абе,тази," онази ли е? Отърва се пича на време.Явно се е оказал трезвомислещ мъжкар,а не комплексар,готов на всичко за двеста грама опи кано месо.

    09:35 24.11.2025

  • 3 Ами

    18 0 Отговор
    За забавления много я бива. Никога не отказваше.

    09:37 24.11.2025

  • 4 Спиро

    22 0 Отговор
    Всички бръмчалки имат едно и също разбиране за живота..

    09:40 24.11.2025

  • 5 Факт

    8 0 Отговор
    Най добрия рапър е бял и е Еминем , никога не се е правил на черен!

    09:53 24.11.2025

  • 6 Опааа

    14 0 Отговор
    😆 Бойка…😆 Обаче се пише Лейди…Би…😆 Абсолютна селяния просташка!

    09:53 24.11.2025

  • 7 Кака Бойка

    6 0 Отговор
    бая одъртя, ама иска още да е актуална...Трудна работа...

    10:04 24.11.2025

  • 8 Тиква

    7 0 Отговор
    Татуирана,да знаят,че лоша жена,древния занаят,

    10:21 24.11.2025

  • 9 Чочо

    4 0 Отговор
    Нито е първата, нито последната жена с трудности.
    Това че е "известна"....не впечатлява.
    Има жени с много по големи проблеми.

    10:31 24.11.2025

  • 10 Стига де

    3 0 Отговор
    Тази пък защо я извадихте от нафталина???

    10:56 24.11.2025

  • 11 Лейдито

    5 0 Отговор
    Отваря широко устата за да можеш директно да буташ в гърлото.

    11:19 24.11.2025

  • 12 123456

    3 0 Отговор
    Чудя се освен оплаквания и свир ки друго какво може да прави !

    11:27 24.11.2025

  • 13 жжжжжжжжжжж

    3 1 Отговор
    Лейди Мъ Най-би !

    11:34 24.11.2025