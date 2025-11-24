Лейди Би призна за трудностите, през които е преминала във връзката си с волейболиста Стойко Ненчев

Певицата Лейди Би разкри, че последните четири години от живота ѝ са били „истинско бреме“, период, в който е била „заслепена“ и не е успявала да види истината за отношенията, в които се намира, пише woman.bg.

Изпълнителката, чието истинско име е Бойка Щерева, описва края на 4-годишната си връзка като момент на прераждане. Вместо голямата любов, за която е мечтала, тя се оказала в токсична зависимост, която дълго време е подкопавала самочувствието и свободата ѝ. Днес Лейди Би се чувства като „възкръснал феникс“ – силна, осъзната и готова за ново начало.

В откровено интервю за „България Днес“ певицата признава, че се намира в един от най-успешните и творчески периоди в кариерата си. Въпреки това не крие трудностите, през които е преминала във връзката си с волейболиста Стойко Ненчев.

„Осъзнах, че досега не съм срещала човек, който истински да ме усеща и подкрепя. Може би точно заради този лош опит днес съм много по-уверена, щастлива и спокойна. Всичко ми се случва с лекота“, споделя Лейди Би, която тази година представи новото си видео „Като за последно“.

Певицата признава, че е стигнала до важен извод – повече не търси връзки и не изпитва нужда от романтични отношения. „Когато партньорът започне да те притиска да се променяш, да рови в миналото ти, да подценява професията ти… тогава връзката се изчерпва. Вместо да говорим за развитие, семейство, деца и важните неща, ние стояхме в постоянни обвинения“, разказва тя.

Бойка е категорична, че връзката им е приключила преди около година и днес тя се чувства чудесно.

„В момента не допускам мъже до себе си. Щастлива съм с близките, приятелите и колегите. Имах невероятни летни партита с готини хора. Животът е хубав! А да ти повтарят всеки ден, че работата ти е порочна… това е истинско бреме. Бях заслепена, мислех, че е любов, но като изтрезнееш, виждаш – това е токсична зависимост.“