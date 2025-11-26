Новини
Мелания Тръмп посрещна елхата пред Белия дом в бяло палто (ВИДЕО)

Мелания Тръмп посрещна елхата пред Белия дом в бяло палто (ВИДЕО)

26 Ноември, 2025

Съпругата на американския президент се появи публично под звуците на военен оркестър

Мелания Тръмп посрещна елхата пред Белия дом в бяло палто (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп се появи публично, облечена в бяло палто и дълги ръкавици. Снимките бяха публикувани в Instagram.

55-годишната Мелания Тръмп приветства коледната елха в Белия дом. Съпругата на американския президент се появи публично под звуците на военен оркестър. Бизнесдамата носеше бяло палто на Dior, кожени ръкавици в бордо и карирани токчета Manolo Blahnik.

В началото на октомври Доналд Тръмп и съпругата му Мелания присъстваха на събитие, отбелязващо 250-годишнината на ВМС на Съединените щати в Норфолк, Вирджиния. Първата дама се появи публично, облечена в бяла риза, шоколадово кожено яке, сини тесни дънки и черни мокасини. Тя допълни визията с шапка и пръстени. Мелания Тръмп беше с разпусната коса и естествен грим.

Тогава репортерите отбелязаха, че облеклото на съпругата на президента наподобява визията на инструкторката от Военноморската академия Шарлот „Чарли“ Блекууд от филма „Топ Гън“.


