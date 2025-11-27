Новини
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Свинско на шиш с картофи и меден сос

27 Ноември, 2025 10:05

Ястие е пълно с прекрасни вкусове и отличителни аромати

Рецепта на деня: Свинско на шиш с картофи и меден сос - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 1 кг свинско месо
  • сол – на вкус
  • черен пипер – на вкус
  • 4 картофа
  • 1 чаена лъжичка сол
  • 0,5 чаена лъжичка смлян черен пипер
  • 0,5 чаена лъжичка смлян червен пипер
  • 2 супени лъжици растително масло
  • 2 глави лук
  • 6-8 резена бекон

Сос за намазване на месото:

  • 2 супени лъжици соев сос
  • 1 супена лъжица кетчуп
  • 1 супена лъжица френска горчица
  • 1 супена лъжица мед

Салата от червено зеле:

  • 300 г червено зеле
  • 2 чаени лъжички сол
  • 1 шалот
  • 1 краставица
  • 1 супена лъжица ябълков оцет
  • 1 супена лъжица зехтин

Начин на приготвяне:

1. Нарежете свинското месо на по-дебели филийки, покрийте ги с фолио и ги подсушете от едната страна, но ги поръсете със сол и черен пипер от двете страни.

2. Сложете нарязаните на вълнообразни кръгчета картофи в купа, овкусете със сол, черен пипер, смлян сладък червен пипер и поръсете със зехтин – разбъркайте добре.

3. Пригответе 2 шишчета и нанижете на тях подправените картофи, месото (всяко парче на 2 шишчета), нарязания на кръгчета лук и резен бекон – повтаряйте процеса, докато стигнете до повърхността на шишчетата, образувайки голяма купчина.

4. Поставете върху влажна хартия за печене, увийте във фолио и поставете върху тава за печене.

5. Печете в предварително загрята фурна за 60 минути на 200°C.

6. Изсипете соевия сос в купа, добавете кетчуп, френска горчица и мед – разбъркайте с лъжица и сосът е готов!

7. След като изтече времето за готвене, извадете месото от фурната, отстранете фолиото и намажете всяка страна със соса.

8. Продължете да печете във фурната, но без фолио, за 15-20 минути на 200°C.

9. Сложете нарязаното червено зеле в купа, подправете със сол – разбъркайте с ръце, след което добавете ситно нарязан шалот, краставица, залейте с ябълков оцет и поръсете със зехтин – разбъркайте добре и салатата е готова!

10. Сервирайте свинското месо с картофи, лук и бекон на шишчета с медено-соев сос с приготвена салата от червено зеле и краставици, пише flagman.bg.


Оценка 5 от 1 гласа.
Подобни новини


    4 0 Отговор
    И актуалните цени на продуктите.

    Коментиран от #6

    10:13 27.11.2025

  • 2 1488

    5 0 Отговор
    вчера за малко не стана Шиши на шиш с картофи и меден сос

    10:18 27.11.2025

  • 3 що за глупост свинско на шиш?

    7 0 Отговор
    искахте да кажете свински шишчета!

    Коментиран от #7

    10:34 27.11.2025

  • 4 филанкиши

    0 1 Отговор
    И с много захар!

    10:41 27.11.2025

  • 5 Прасчо

    1 0 Отговор
    даде фира.

    11:08 27.11.2025

  • 6 Още.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Напишете":

    не са излезли в евро, но горе-долу ,смятай ги едно към едно с лева.

    11:18 27.11.2025

  • 7 Трудно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "що за глупост свинско на шиш?":

    е да се разбере, какво точно искат да кажат. Свикнахме, все пак това са Фактите.

    11:21 27.11.2025