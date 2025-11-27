Рецепта на деня: Свинско на шиш с картофи и меден сос

Необходими продукти:

1 кг свинско месо

сол – на вкус

черен пипер – на вкус

4 картофа

1 чаена лъжичка сол

0,5 чаена лъжичка смлян черен пипер

0,5 чаена лъжичка смлян червен пипер

2 супени лъжици растително масло

2 глави лук

6-8 резена бекон

Сос за намазване на месото:

2 супени лъжици соев сос

1 супена лъжица кетчуп

1 супена лъжица френска горчица

1 супена лъжица мед

Салата от червено зеле:

300 г червено зеле

2 чаени лъжички сол

1 шалот

1 краставица

1 супена лъжица ябълков оцет

1 супена лъжица зехтин

Начин на приготвяне:

1. Нарежете свинското месо на по-дебели филийки, покрийте ги с фолио и ги подсушете от едната страна, но ги поръсете със сол и черен пипер от двете страни.

2. Сложете нарязаните на вълнообразни кръгчета картофи в купа, овкусете със сол, черен пипер, смлян сладък червен пипер и поръсете със зехтин – разбъркайте добре.

3. Пригответе 2 шишчета и нанижете на тях подправените картофи, месото (всяко парче на 2 шишчета), нарязания на кръгчета лук и резен бекон – повтаряйте процеса, докато стигнете до повърхността на шишчетата, образувайки голяма купчина.

4. Поставете върху влажна хартия за печене, увийте във фолио и поставете върху тава за печене.

5. Печете в предварително загрята фурна за 60 минути на 200°C.

6. Изсипете соевия сос в купа, добавете кетчуп, френска горчица и мед – разбъркайте с лъжица и сосът е готов!

7. След като изтече времето за готвене, извадете месото от фурната, отстранете фолиото и намажете всяка страна със соса.

8. Продължете да печете във фурната, но без фолио, за 15-20 минути на 200°C.

9. Сложете нарязаното червено зеле в купа, подправете със сол – разбъркайте с ръце, след което добавете ситно нарязан шалот, краставица, залейте с ябълков оцет и поръсете със зехтин – разбъркайте добре и салатата е готова!

10. Сервирайте свинското месо с картофи, лук и бекон на шишчета с медено-соев сос с приготвена салата от червено зеле и краставици, пише flagman.bg.