Рецепта на деня: Свинско на шиш с картофи и меден сос

Необходими продукти:
- 1 кг свинско месо
- сол – на вкус
- черен пипер – на вкус
- 4 картофа
- 1 чаена лъжичка сол
- 0,5 чаена лъжичка смлян черен пипер
- 0,5 чаена лъжичка смлян червен пипер
- 2 супени лъжици растително масло
- 2 глави лук
- 6-8 резена бекон
Сос за намазване на месото:
- 2 супени лъжици соев сос
- 1 супена лъжица кетчуп
- 1 супена лъжица френска горчица
- 1 супена лъжица мед
Салата от червено зеле:
- 300 г червено зеле
- 2 чаени лъжички сол
- 1 шалот
- 1 краставица
- 1 супена лъжица ябълков оцет
- 1 супена лъжица зехтин
Начин на приготвяне:
1. Нарежете свинското месо на по-дебели филийки, покрийте ги с фолио и ги подсушете от едната страна, но ги поръсете със сол и черен пипер от двете страни.
2. Сложете нарязаните на вълнообразни кръгчета картофи в купа, овкусете със сол, черен пипер, смлян сладък червен пипер и поръсете със зехтин – разбъркайте добре.
3. Пригответе 2 шишчета и нанижете на тях подправените картофи, месото (всяко парче на 2 шишчета), нарязания на кръгчета лук и резен бекон – повтаряйте процеса, докато стигнете до повърхността на шишчетата, образувайки голяма купчина.
4. Поставете върху влажна хартия за печене, увийте във фолио и поставете върху тава за печене.
5. Печете в предварително загрята фурна за 60 минути на 200°C.
6. Изсипете соевия сос в купа, добавете кетчуп, френска горчица и мед – разбъркайте с лъжица и сосът е готов!
7. След като изтече времето за готвене, извадете месото от фурната, отстранете фолиото и намажете всяка страна със соса.
8. Продължете да печете във фурната, но без фолио, за 15-20 минути на 200°C.
9. Сложете нарязаното червено зеле в купа, подправете със сол – разбъркайте с ръце, след което добавете ситно нарязан шалот, краставица, залейте с ябълков оцет и поръсете със зехтин – разбъркайте добре и салатата е готова!
10. Сервирайте свинското месо с картофи, лук и бекон на шишчета с медено-соев сос с приготвена салата от червено зеле и краставици, пише flagman.bg.
Коментиран от #6
10:13 27.11.2025
2 1488
10:18 27.11.2025
3 що за глупост свинско на шиш?
Коментиран от #7
10:34 27.11.2025
4 филанкиши
10:41 27.11.2025
5 Прасчо
11:08 27.11.2025
6 Още.
До коментар #1 от "Напишете":не са излезли в евро, но горе-долу ,смятай ги едно към едно с лева.
11:18 27.11.2025
7 Трудно
До коментар #3 от "що за глупост свинско на шиш?":е да се разбере, какво точно искат да кажат. Свикнахме, все пак това са Фактите.
11:21 27.11.2025