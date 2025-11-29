Ясни са първите финалисти в "Ергенът: Любов в рая"

В напрегнат момент в „Ергенът: Любов в рая" продуцентът на шоуто изненадващо повика при себе си тримата участници, около които се завъртя най-коментираният любовен триъгълник към момента, пише dnesbg.bg.
Орлин и Тихомир вече открито признаха, че са влюбени в Натали, а тя преживя силна връзка и с двамата – първо с Орлин, след това с Тихомир. За да внесе яснота, продуцентът накара всеки да изрази чувствата си в прав текст.
В разговора той зададе и директен въпрос към Натали:
„Защо не кажеш и на двамата: "Орлине, харесвам те, но в Тихомир има всичко, което харесвам в един мъж" – и всичко да приключи?"
Натали отговори искрено и с разтреперан глас:
„Не съм искала да съм в тази ситуация. Правила съм това, което съм чувствала, и се извинявам и на двама ви."
Тогава продуцентът съобщи новината, която промени всичко:
„Вие сте първите финалисти в предаването. На финала Натали ще избере с кого иска да продължи – дали след финала или само за него, това решава само тя."
След тези думи тримата избухнаха в сълзи – от облекчение, щастие и емоционално напрежение. Никой от тях не беше очаквал, че именно те първи ще получат място на големия финал.
Сцената се превърна в един от най-чувствителните моменти в сезона и подсили очакванията на зрителите за драматичен и непредвидим финал на „Ергенът: Любов в рая".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амиии
08:25 29.11.2025
2 мъкаааа
08:27 29.11.2025
3 Тъпомер
08:28 29.11.2025
4 влък
08:33 29.11.2025
5 Аууууу
Коментиран от #7
08:34 29.11.2025
6 Пич
08:35 29.11.2025
7 Коя
До коментар #5 от "Аууууу":Е Викиту?
08:37 29.11.2025
8 рейтинг,сеир и театър
08:41 29.11.2025
9 Жайме
08:48 29.11.2025
10 пиленце
09:02 29.11.2025
11 За ефирно време и монето-ризиране
09:11 29.11.2025