Ясни са първите финалисти в "Ергенът: Любов в рая"

В напрегнат момент в „Ергенът: Любов в рая" продуцентът на шоуто изненадващо повика при себе си тримата участници, около които се завъртя най-коментираният любовен триъгълник към момента, пише dnesbg.bg.

Орлин и Тихомир вече открито признаха, че са влюбени в Натали, а тя преживя силна връзка и с двамата – първо с Орлин, след това с Тихомир. За да внесе яснота, продуцентът накара всеки да изрази чувствата си в прав текст.

В разговора той зададе и директен въпрос към Натали:

„Защо не кажеш и на двамата: "Орлине, харесвам те, но в Тихомир има всичко, което харесвам в един мъж" – и всичко да приключи?"

Натали отговори искрено и с разтреперан глас:

„Не съм искала да съм в тази ситуация. Правила съм това, което съм чувствала, и се извинявам и на двама ви."

Тогава продуцентът съобщи новината, която промени всичко:

„Вие сте първите финалисти в предаването. На финала Натали ще избере с кого иска да продължи – дали след финала или само за него, това решава само тя."

След тези думи тримата избухнаха в сълзи – от облекчение, щастие и емоционално напрежение. Никой от тях не беше очаквал, че именно те първи ще получат място на големия финал.

Сцената се превърна в един от най-чувствителните моменти в сезона и подсили очакванията на зрителите за драматичен и непредвидим финал на „Ергенът: Любов в рая".