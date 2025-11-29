Новини
Ясни са първите финалисти в "Ергенът: Любов в рая"

29 Ноември, 2025 08:19 736 11

Те бяха определени след драматичен разговор

Ясни са първите финалисти в "Ергенът: Любов в рая" - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В напрегнат момент в „Ергенът: Любов в рая" продуцентът на шоуто изненадващо повика при себе си тримата участници, около които се завъртя най-коментираният любовен триъгълник към момента, пише dnesbg.bg.

Орлин и Тихомир вече открито признаха, че са влюбени в Натали, а тя преживя силна връзка и с двамата – първо с Орлин, след това с Тихомир. За да внесе яснота, продуцентът накара всеки да изрази чувствата си в прав текст.

В разговора той зададе и директен въпрос към Натали:

„Защо не кажеш и на двамата: "Орлине, харесвам те, но в Тихомир има всичко, което харесвам в един мъж" – и всичко да приключи?"

Натали отговори искрено и с разтреперан глас:

„Не съм искала да съм в тази ситуация. Правила съм това, което съм чувствала, и се извинявам и на двама ви."

Тогава продуцентът съобщи новината, която промени всичко:

„Вие сте първите финалисти в предаването. На финала Натали ще избере с кого иска да продължи – дали след финала или само за него, това решава само тя."

След тези думи тримата избухнаха в сълзи – от облекчение, щастие и емоционално напрежение. Никой от тях не беше очаквал, че именно те първи ще получат място на големия финал.

Сцената се превърна в един от най-чувствителните моменти в сезона и подсили очакванията на зрителите за драматичен и непредвидим финал на „Ергенът: Любов в рая".



Оценка 2 от 4 гласа.
  • 1 Амиии

    4 0 Отговор
    Подлата кака Радка ги изманипулира и ги остави да се гърчат, като глиcти докрая😉

    08:25 29.11.2025

  • 2 мъкаааа

    5 0 Отговор
    ТОВА ЛИ Е НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО В БЪЛГАРИЯ?!

    08:27 29.11.2025

  • 3 Тъпомер

    8 0 Отговор
    Трябва да има предупреждение за гледането на това риалити. Нещо като " Внимание ! Само за хора с по-малко от 2 грама мозък ! "

    08:28 29.11.2025

  • 4 влък

    1 0 Отговор
    Любов ли е тая,на която да й пи7к3а8я?!?!

    08:33 29.11.2025

  • 5 Аууууу

    2 0 Отговор
    И сега Викиту да не пукне от завист!

    Коментиран от #7

    08:34 29.11.2025

  • 6 Пич

    4 0 Отговор
    Без никакви преувеличения ви казвам , че толкова много , не точно грозни , но долнопробно изглеждащи жени на едно место и в Сусурлево на може да се видят !

    08:35 29.11.2025

  • 7 Коя

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аууууу":

    Е Викиту?

    08:37 29.11.2025

  • 8 рейтинг,сеир и театър

    2 0 Отговор
    Щом продуцента такава тежка дума има, тогава всичките договори на участниците са с голям "катинар" и продуцента ги върти на малкия си пръст.

    08:41 29.11.2025

  • 9 Жайме

    3 0 Отговор
    "Любов в рая"- това любов ли е? Все ми е тая!

    08:48 29.11.2025

  • 10 пиленце

    0 0 Отговор
    Любов накрая не е любов в рая!-казала баба на дядо,докато четкали чергите на чешмата.

    09:02 29.11.2025

  • 11 За ефирно време и монето-ризиране

    0 0 Отговор
    Само ефирни половинки, всички, с изключение на Джан Микел, след предаването не са останали двойки . Това е било лицемерие, фалш и постановки

    09:11 29.11.2025