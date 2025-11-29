Венцислава Тафкова възмути мрежата с ВИДЕО, в което върти кючеци

Видео как Мис България 2020 Венцислава Тафкова върти луди кючеци, качена на масата, обикаля от два дни социалните мрежи и предизвиква вайръл реакции от страна на феновете, пише таблоидът Show.bg.
Снимка: Инстаграм
Клипът е заснет по време на рождения ден на популярния коафьор Емилио Стефано и споделен от гости на голямото парти. Докато фолк певицата Софи Маринова вие глас на парчето "Капучина“, пловдивската моделка върти снага, качена на масата пред всички присъстващи.
"Мис България Венцислава Тафкова!“, поздравява я на микрофона и певицата Ивана, докато носителката на титлата върти гюбеци.
Видеото се върти в мрежите от вчера и предизвика бурни коментари заради статута на пловдивчанката. "Откога лицата на "Мис България“ започнаха да друсат кючеци. Не трябваше ли да са концентрирани върху каузите си“, възмущават се фенове.
"Забравяте, че Венцислава също е в този бранш, така че не виждам нищо нередно“, репликират други.
Факт е, че още миналата година миската обяви амбициите си да стане фолк певица и вече има първи издаден хит - "Совалката“.
Съдейки по видеото, видимо гостите се забавляват и очевидно няма разделение между младите изпълнители и утвърдените имена. А сценичното поведение на Венцислава говори, че скоро ще я видим на клубни участия във вихъра на купона.
1 Браво
17:27 29.11.2025
2 Шпек
Коментиран от #5
17:28 29.11.2025
3 Хубави гюбеци
Коментиран от #7
17:30 29.11.2025
4 Германец
17:30 29.11.2025
5 Коя бе
До коментар #2 от "Шпек":...аФторката ли?
17:30 29.11.2025
6 пародията конкурс
И нямам нищо против конкретно тази. Повечето носителки на корони мис са по-зле дори от нея.
17:31 29.11.2025
7 Бачо е баччо
До коментар #3 от "Хубави гюбеци":Стига да е без дупки и само една от там де се духа...
17:33 29.11.2025
8 УРВИ СЪР
17:33 29.11.2025
9 Мис Ориз
17:37 29.11.2025
10 И къде
Коментиран от #15
17:37 29.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сталин
17:38 29.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сталин
17:39 29.11.2025
15 Сталин
До коментар #10 от "И къде":Анадолски еничарин,има ли нещо по тъпо от цървулите на света,да слушат музиката на враговете си
Коментиран от #17
17:41 29.11.2025
16 Българин
За всички българи, кючека е най-любима ценост и занимание. Играят го всички, по сватби, кръщенета и всякакви празници. Хората обичат слави и всякаква чалга, а не сороските пе де ра стии!
Свиквайте, тука винаги е било и така ще вбъдеще!
Коментиран от #18, #19, #20
17:55 29.11.2025
17 Глупак
До коментар #15 от "Сталин":Когато слушаш английска и американска музика, тогава слушаш музиката на враговете си.
Коментиран от #21
18:06 29.11.2025
18 Сталин
До коментар #16 от "Българин":Развалено долнопробно семе
18:06 29.11.2025
19 Сталин
До коментар #16 от "Българин":Развалено долнопробно семе
18:07 29.11.2025
20 Сталин
До коментар #16 от "Българин":Развалено долнопробно семе
18:10 29.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Първо
До коментар #21 от "Сталин":Си ги извади от устата, селяндур.
18:14 29.11.2025
23 Сечко
18:17 29.11.2025
24 Сечко
18:29 29.11.2025