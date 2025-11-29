Новини
Венцислава Тафкова възмути мрежата с ВИДЕО, в което върти кючеци

29 Ноември, 2025 17:24 1 457 24

  • венцислава тафкова-
  • мис българия 2020-
  • кючеци-
  • рожден ден-
  • емилио стефано

Клипът е заснет по време на рождения ден на популярния коафьор Емилио Стефано

Венцислава Тафкова възмути мрежата с ВИДЕО, в което върти кючеци - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Видео как Мис България 2020 Венцислава Тафкова върти луди кючеци, качена на масата, обикаля от два дни социалните мрежи и предизвиква вайръл реакции от страна на феновете, пише таблоидът Show.bg.

Венцислава Тафкова възмути мрежата с ВИДЕО, в което върти кючеци
Снимка: Инстаграм



Клипът е заснет по време на рождения ден на популярния коафьор Емилио Стефано и споделен от гости на голямото парти. Докато фолк певицата Софи Маринова вие глас на парчето "Капучина“, пловдивската моделка върти снага, качена на масата пред всички присъстващи.

"Мис България Венцислава Тафкова!“, поздравява я на микрофона и певицата Ивана, докато носителката на титлата върти гюбеци.




Видеото се върти в мрежите от вчера и предизвика бурни коментари заради статута на пловдивчанката. "Откога лицата на "Мис България“ започнаха да друсат кючеци. Не трябваше ли да са концентрирани върху каузите си“, възмущават се фенове.

"Забравяте, че Венцислава също е в този бранш, така че не виждам нищо нередно“, репликират други.

Факт е, че още миналата година миската обяви амбициите си да стане фолк певица и вече има първи издаден хит - "Совалката“.

Съдейки по видеото, видимо гостите се забавляват и очевидно няма разделение между младите изпълнители и утвърдените имена. А сценичното поведение на Венцислава говори, че скоро ще я видим на клубни участия във вихъра на купона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    2 1 Отговор
    На два кючека, два тека.

    17:27 29.11.2025

  • 2 Шпек

    6 0 Отговор
    Това е циганката Софи.

    Коментиран от #5

    17:28 29.11.2025

  • 3 Хубави гюбеци

    2 1 Отговор
    На кларинет свири ли ?

    Коментиран от #7

    17:30 29.11.2025

  • 4 Германец

    5 1 Отговор
    България е държавата на евтините междукрачия

    17:30 29.11.2025

  • 5 Коя бе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шпек":

    ...аФторката ли?

    17:30 29.11.2025

  • 6 пародията конкурс

    8 0 Отговор
    Всеки ден виждам стотици или хиляди по-красиви жени - на нейната възраст, под нейната възраст и над нейната възраст. Виждам ги в трамваи, магазни, по улици, заведения и къде ли не.
    И нямам нищо против конкретно тази. Повечето носителки на корони мис са по-зле дори от нея.

    17:31 29.11.2025

  • 7 Бачо е баччо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хубави гюбеци":

    Стига да е без дупки и само една от там де се духа...

    17:33 29.11.2025

  • 8 УРВИ СЪР

    3 0 Отговор
    Та какво друго да правят !!

    17:33 29.11.2025

  • 9 Мис Ориз

    2 0 Отговор
    Ами върти Qчеци, какво да прави? В манастир ли да отиде?

    17:37 29.11.2025

  • 10 И къде

    2 4 Отговор
    Е грешното че жената се забавлява? Има си настроение, върти си гьобеци. Вие си дъвчете чорапите от злоба!

    Коментиран от #15

    17:37 29.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сталин

    4 0 Отговор
    В България само кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина,изглежда трябва и в България да се приложи политика на евгенетика както на запад преди сто години и затова там няма сигани,както се подбират най продуктивни прасета ,така и хората в България трябва да подбират най продуктивния ген,всичко друго трябва да се ликвидира

    17:38 29.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сталин

    5 0 Отговор
    Това е родната музика на половината цървули на анадолските цигани

    17:39 29.11.2025

  • 15 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "И къде":

    Анадолски еничарин,има ли нещо по тъпо от цървулите на света,да слушат музиката на враговете си

    Коментиран от #17

    17:41 29.11.2025

  • 16 Българин

    0 2 Отговор
    Браво на момичето!
    За всички българи, кючека е най-любима ценост и занимание. Играят го всички, по сватби, кръщенета и всякакви празници. Хората обичат слави и всякаква чалга, а не сороските пе де ра стии!
    Свиквайте, тука винаги е било и така ще вбъдеще!

    Коментиран от #18, #19, #20

    17:55 29.11.2025

  • 17 Глупак

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Когато слушаш английска и американска музика, тогава слушаш музиката на враговете си.

    Коментиран от #21

    18:06 29.11.2025

  • 18 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Развалено долнопробно семе

    18:06 29.11.2025

  • 19 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Развалено долнопробно семе

    18:07 29.11.2025

  • 20 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Развалено долнопробно семе

    18:10 29.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Първо

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    Си ги извади от устата, селяндур.

    18:14 29.11.2025

  • 23 Сечко

    1 0 Отговор
    Авторката с магистратура по славянски филологии явно е решила да развие езика… в посока „вайръл“. Следващата стъпка е нов правопис — „like-на“, „post-на“ и „story-на“.

    18:17 29.11.2025

  • 24 Сечко

    0 0 Отговор
    Човекът се ребрандирал като Emilio Stefano така уверено, сякаш до вчера е подстригвал Донатела Версаче, а не леля Мара от вход Б. На Балканите явно италианското име е новата магическа ножица — реалността остава същата, но звученето прави чудеса

    18:29 29.11.2025