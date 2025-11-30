Новини
Лора Караджова е бременна с трето дете

30 Ноември, 2025

Четвърто внуче за Данчо Караджов

Лора Караджова е бременна с трето дете - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Лора Караджова ще става майка за трети път. Новината съобщи самата тя чрез кратко видео в социалната мрежа TikTok, с което потвърди, че скоро семейството ѝ ще се увеличи, пише woman.bg.

@lorakaradjova @MCAfrodita-FutureHealth ♬ original sound - LoraKaradjova

Това ще бъде четвърти внук за баща ѝ, легендарния вокалист на „Сигнал“ Йордан Караджов. 42-годишната изпълнителка вече има две деца – 11-годишна дъщеря Алиса от предишна връзка и син Матео, който се роди по време на пандемията от настоящия ѝ партньор, музиканта Марсел Рохас.

Лора и Марсел се сгодиха в края на 2019 г., но все още не са сключили официално брак, като плановете им бяха възпрепятствани от пандемията. Двамата се запознават преди повече от десетилетие благодарение на общата им страст към сноуборда.

Предишната връзка на певицата беше с Валентин Славов, бащата на дъщеря ѝ Алиса. Двамата живееха заедно без брак, но според думите на Караджова последните години от съжителството им са били трудни поради несходство в характерите.

Йордан Караджов има и още една внучка – Ния, дъщеря на сина му Даниел, която е най-голямото от внучетата му.


