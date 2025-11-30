Вики от "Ергенът: Любов в рая" стана учителка

Виктория Асенова, едно от най-обсъжданите лица в риалити формата „Ергенът – любов в рая“ вече има нова работа. Тя е учител по физическо възпитание в кв. „Христо Ботев“ в 94 СОУ „Димитър Страшимиров“. Вики е щастлива от това и дори споделя, че е намерила своето призвание.

„Тези момичета и момчета също са прекрасни, като всички деца, аз не правя разлика между тях“, казва Вики.

Вики, която в момента участва за втори път в „Ергенът“, продължава да поддържа контакти с някои от своите колежки от предишния сезон 3, който също бе култов, като този. Най-добрата ѝ приятелка е Христиана Манова, популярна с репликата: „Че те заапем“. Хриси е психолог в същото училище и след като разбрала, че мястото за учител по физическо е свободно, го споделила с дружката си. Двете често са заедно и най обичат да обсъждат ергените в предаването. Христиана е категорична, че Вики не е трябвало да влиза в този последен сезон, но тя сама е решила да изживее „нещо различно от предишния“.

Иначе Вики живее в Нови хан, заедно с майка си в затворен луксозен комплекс. Майка ѝ е медицинска сестра от ВМА.

Преди риалити участията, Вики работеше като футболен мениджър, отново трудна професия в мъжкия свят, в който се е насочила.

Именно участието ѝ в „Ергенът“ в трети сезон, доведе до конфликт с БФС, откъдето я уволниха. Асенова не прие случилото се без борба и заведе дело, което спечели на първа инстанция. За себе си брюнетката казва, че животът ѝ е поредица от драматични моменти, трудни решения и битки. Вики ту пада, ту се изправя, но продължава с вдигната глава, въпреки подигравките на хейтърите.

След като стана популярна, Асенова не се притеснява да споделя на всеослушание и за операциите, които си направи – на носа и зъбите.

„Аз съм различна, затова не ме понасят някои хора. Директна съм, не се притеснявам от това да споделям мнението си и изговарям в очите на хората всичко, което мисля“, казва Вики.

Зрителите обаче смятат, че тя има страх от изоставяне, тъй като се „вкопчва“ в мъжете, към които има чувства. Така прави и в „Ергенът-любов в рая“, където показва чувства към ергенът Тихомир, който на няколко пъти ѝ показва, че няма интерес към нея като към жена, а по-скоро като приятел.