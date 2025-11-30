Новини
Вики от "Ергенът: Любов в рая" стана учителка

Вики от "Ергенът: Любов в рая" стана учителка

30 Ноември, 2025 14:06 1 089 16

Тя е учител по физическо възпитание в кв. „Христо Ботев“

Вики от "Ергенът: Любов в рая" стана учителка - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Виктория Асенова, едно от най-обсъжданите лица в риалити формата „Ергенът – любов в рая“ вече има нова работа. Тя е учител по физическо възпитание в кв. „Христо Ботев“ в 94 СОУ „Димитър Страшимиров“. Вики е щастлива от това и дори споделя, че е намерила своето призвание.

„Тези момичета и момчета също са прекрасни, като всички деца, аз не правя разлика между тях“, казва Вики.

Вики, която в момента участва за втори път в „Ергенът“, продължава да поддържа контакти с някои от своите колежки от предишния сезон 3, който също бе култов, като този. Най-добрата ѝ приятелка е Христиана Манова, популярна с репликата: „Че те заапем“. Хриси е психолог в същото училище и след като разбрала, че мястото за учител по физическо е свободно, го споделила с дружката си. Двете често са заедно и най обичат да обсъждат ергените в предаването. Христиана е категорична, че Вики не е трябвало да влиза в този последен сезон, но тя сама е решила да изживее „нещо различно от предишния“.

Иначе Вики живее в Нови хан, заедно с майка си в затворен луксозен комплекс. Майка ѝ е медицинска сестра от ВМА.

Преди риалити участията, Вики работеше като футболен мениджър, отново трудна професия в мъжкия свят, в който се е насочила.

Именно участието ѝ в „Ергенът“ в трети сезон, доведе до конфликт с БФС, откъдето я уволниха. Асенова не прие случилото се без борба и заведе дело, което спечели на първа инстанция. За себе си брюнетката казва, че животът ѝ е поредица от драматични моменти, трудни решения и битки. Вики ту пада, ту се изправя, но продължава с вдигната глава, въпреки подигравките на хейтърите.

След като стана популярна, Асенова не се притеснява да споделя на всеослушание и за операциите, които си направи – на носа и зъбите.

„Аз съм различна, затова не ме понасят някои хора. Директна съм, не се притеснявам от това да споделям мнението си и изговарям в очите на хората всичко, което мисля“, казва Вики.

Зрителите обаче смятат, че тя има страх от изоставяне, тъй като се „вкопчва“ в мъжете, към които има чувства. Така прави и в „Ергенът-любов в рая“, където показва чувства към ергенът Тихомир, който на няколко пъти ѝ показва, че няма интерес към нея като към жена, а по-скоро като приятел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 1 Отговор
    Онази Съпунджиева не спря да яде на резиденцията, като я покажат все яде нещо, ама бързо шова и си върти главата, като мисирка и пак си остана скелет, а тези мускули и преси отначало бяха от стероиди и акнето й е оттам страничен ефект.

    14:11 30.11.2025

  • 2 Учителко

    13 2 Отговор
    Любима, научи ме на секс мурафети и еротични табиети. От изпити ти да ме скъсаш, кат здраво ме мандръ...

    Коментиран от #4

    14:12 30.11.2025

  • 3 любов в рая ли

    10 1 Отговор
    Мяза на квазимодо

    14:14 30.11.2025

  • 4 млаей

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Учителко":

    Някаква сериозна извратения те тресе за да скочиш на този индивид.

    Коментиран от #7

    14:24 30.11.2025

  • 5 Малей

    11 1 Отговор
    Тия двете отропаните, ще учат децата на КУРволък!
    Родителите, къде дремете?

    14:25 30.11.2025

  • 6 Учителка по музика

    7 1 Отговор
    само тромпети....

    14:28 30.11.2025

  • 7 Понякога

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "млаей":

    Се уморявам от красавици и изпадам в някакво мое си извращение, и когато видя някоя с конска физиономия си представям как ще цвили докато я бича и какви смешни мимики ще прави. Това ме възбужда и ми се приисква. Мислиш ли го за много извратено?

    14:31 30.11.2025

  • 8 Исторически парк

    3 0 Отговор
    🤮🤮🤮🤢🤮

    14:36 30.11.2025

  • 9 ами,

    5 0 Отговор
    Горките деца на които е ,,психолог,,пиянурката „Че те заапем“и учител по физическо психопатката Виктория Асенова.

    14:37 30.11.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Отишла е при своя етнос

    Коментиран от #12

    14:37 30.11.2025

  • 11 Българин

    1 0 Отговор
    Скъсва ги от кардио

    14:38 30.11.2025

  • 12 така е

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":

    Там и е мястото,лошото е,че ще ,,възпитава,,булита като нея.Но пък може и да и се усмихне късмета да я хареса мъж от етноса и въпрекиче се съмнявам някой да я изтърпи.

    14:45 30.11.2025

  • 13 Мухаа ха!

    5 1 Отговор
    Хляб и зрелища за плебса.И то- некачествен,а зрелището е за лу м пенизирирано стадо.Ергени,игри на воля, брадъри и високи токчета, готвачи,кой знае защо нарекли се " шефове"( на кого си шеф бе,на тенджерите и тиганите?) .Осигуряват си едни на други ,екранно присъствие.Медии- защото са техни проекти,а разните ергени,моми- втора употреба, да захлебват от реклами.

    14:49 30.11.2025

  • 14 ерген

    2 2 Отговор
    Вики от "Ергенът: Любов в рая" стана учителка
    по Любовна флейта

    14:49 30.11.2025

  • 15 Така се прави

    3 1 Отговор
    Момичето е ходила на училище, образовала се е, придобила е учителска правоспособност и си е намерила добра работа. Няма да чака някой принц да я заточи в харема си и да я издържа.

    14:53 30.11.2025

  • 16 Иво

    1 1 Отговор
    Какво е това шимпанзе и защо го показвате, кой нормален ще гледа подобни предавания?

    15:27 30.11.2025