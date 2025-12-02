Рецепта на деня: Свински ребърца с прясно зеле

Необходими продукти:

1 средно голяма глава прясно зеле - около 1,2-1,5 кг

800 г свински ребърца, нарязани на парчета

1 голяма глава лук, ситно нарязана

2 моркова, нарязани на полумесеци или кубчета

2 скилидки чесън, наситнени

1 червена чушка, нарязана на ленти

2 с. л. доматено пюре или 200 мл доматен сок

1 ч. л. червен пипер

1 дафинов лист

няколко зърна черен пипер

1 ч. л. сол

прясно смлян черен пипер

3-4 с. л. олио

Начин на приготвяне:

Загрейте мазнината в голяма дълбока тенджера. Добавете ребърцата и ги запържете от всички страни до златисто. Това не само ги запечатва, но и освобождава ароматна основа за ястието. Извадете месото в чиния и оставете настрана. В същата тенджера сложете лука, морковите и чушката. Гответе 5-7 минути, докато омекнат и започнат да ухаят приятно. Добавете чесъна и гответе още половин минута. Поръсете с червения пипер, разбъркайте бързо и веднага добавете доматеното пюре или доматения сок, за да не загори пиперът.

Прехвърлете ситно нарязаното зеле при зеленчуците. Първоначално може да изглежда много, но то ще спадне бързо. Разбъркайте няколко пъти и гответе 8-10 минути, докато започне да омеква. Върнете ребърцата в тенджерата. Прибавете дафиновия лист, зърната черен пипер и солта. Долейте около 200-300 мл топла вода - достатъчно да помогне на ястието да къкри, но без да го превръща в супа. Разбъркайте леко.

Можете да довършите ястието по два начина:

На фурна, като за целта прехвърлете всичко в тава, покрийте с фолио и печете 1 час на 180°C. След това махнете фолиото и допечете още 20-30 минути, за да се запече отгоре.

На котлон, като тогава оставете на слаб огън да къкри около 1 час и 20 минути, докато месото омекне и зелето стане сочно и ароматно.

Подправете с прясно смлян черен пипер. Оставете ястието да отпочине 10 минути, за да се съберат вкусовете. По желание можете да поднесете с люта чушка, пише flagman.bg.