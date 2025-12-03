Новини
3 Декември, 2025 08:11

33-годишната певица бе забелязана с диамантен пръстен на безименния пръст на лявата ръка

Майли Сайръс намекна за годеж с Макс Морандо - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Майли Сайръс дава фин намек за голяма крачка в отношенията си с гаджето Макс Морандо, пише dnes.bg. На световната премиера на "Аватар: Огън и пепел" ("Avatar: Fire and Ash") в Лос Анджелис на 1 декември 33-годишната певица бе забелязана с диамантен пръстен на безименния пръст на лявата ръка. Бижуто ясно се виждаше, когато тя нежно постави ръка върху гърдите на 27-годишния Морандо, докато двамата позираха на червения килим.

Сайръс, която преди беше омъжена за актьора Лиам Хемсуърт, е забелязвана с пръстена още от средата на ноември, според Deux Moi. Пръстенът е със златна халка, а диамантът привлича погледа още отдалеч.

На премиерата двамата бяха координирали визиите си в черно. Изпълнителката на "End of the World" се появи в секси, впита в тялото ѝ, черна рокля, обсипана с пайети, с обемна долна част и шлейф. Аксесоарите включваха още един диамантен пръстен, този път на левия показалец, както и бляскаво колие.


Майли, която изпълнява песента "Dream As One" в саундтрака на филма, заложи на опушен грим и къдрици, докато Морандо бе в елегантен черен костюм, бяла риза и класически обувки.

Двамата публично потвърдиха връзката си през април 2022 г., след като още през декември 2021 г. бяха уловени да флиртуват зад кулисите на "Miley’s New Year’s Eve Party".

Сайръс разкри пред British Vogue как са се запознали: "Уредиха ни "сляпа среща". Ами… сляпа за мен, не толкова за него. Помислих си: "Най-лошото, което може да се случи, е да си тръгна."

Появата ѝ с блестящия пръстен идва само седмица след като отбеляза своя 33-и рожден ден с емоционално послание в Instagram: "33-годишнината ми вече гори ярко благодарение на вашите топли пожелания. Всичко, което искам тази година, са още смях и още хора, които ми подаряват малките мимически линии, които започват да се появяват. Обичам ви."


