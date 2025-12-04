Рецепта на деня: Чьокертме кебап

Необходими продукти:
За месото:
- телешко месо - 300 г;
- лук - 1/2 глава;
- кисело мляко - 2 с.л.;
- зехтин - 2 с.л.;
- черен пипер - щипка;
- червен пипер - 1/2 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.
За картофите:
- картофи - 3 бр.;
- олио за пържене;
- сол - щипка.
За доматения сос:
- доматено пюре - 1 с.л.;
- масло - 20 г;
- червен пипер - 1/2 ч.л.;
- вода - 50 мл.
За гарниране:
- кисело мляко - 150 г;
- чесън - 1 скилидка;
- магданоз - 1 шепа;
- домати - 1 бр.
Начин на приготвяне:
Първо се маринова нарязаното на тънки жулиени телешко, като се смесват настърганият лук, киселото мляко, зехтинът, солта и подправките, след което месото се оставя поне за петнадесет минути да поеме ароматите.
През това време се обелват картофите и се нарязват на много тънки пръчици, които се изплакват и подсушават добре, след което се изпържват на силна температура до златист цвят и се оставят върху кухненска хартия. Чесънът се смесва с киселото мляко, за да се получи ароматен сос.
За доматения сос в малка касерола се разтопява маслото, добавя се червеният пипер, след което доматеното пюре се разрежда с вода и се оставя да къкри за кратко, докато се сгъсти.
В отделен тиган се загрява малко мазнина и се запържва маринованото месо на силен огън, докато стане леко карамелизирано и напълно готово.
Подреждането се прави, като на дъното на чиния се поставя щедър слой пържени картофи, върху тях се разпределя чесновото кисело мляко, а най-отгоре се слага телешкото. Завършва се с топлия доматен сос и свеж магданоз, а доматът се нарязва и се поставя за украса. Сервира се веднага, докато е горещо и свежо, пише gotvach.bg.
1 Чревоугодник
10:10 04.12.2025
2 пеев свинефски
моите хора
10:11 04.12.2025
3 1488
пишеш Чьокертме кебап и е първия резултат
10:13 04.12.2025
4 ИВАН
10:21 04.12.2025
5 Страшна рецепта
доматено пюре, червен пипер и домати 🤦♂️. Да го сготви и да извика Манчев за да го опита 🤣
10:25 04.12.2025