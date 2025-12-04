Новини
Ястието произхожда от крайбрежния град Бодрум, известен със своята егейска кухня

Рецепта на деня: Чьокертме кебап - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За месото:

  • телешко месо - 300 г;
  • лук - 1/2 глава;
  • кисело мляко - 2 с.л.;
  • зехтин - 2 с.л.;
  • черен пипер - щипка;
  • червен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.

За картофите:

  • картофи - 3 бр.;
  • олио за пържене;
  • сол - щипка.

За доматения сос:

  • доматено пюре - 1 с.л.;
  • масло - 20 г;
  • червен пипер - 1/2 ч.л.;
  • вода - 50 мл.

За гарниране:

  • кисело мляко - 150 г;
  • чесън - 1 скилидка;
  • магданоз - 1 шепа;
  • домати - 1 бр.

Начин на приготвяне:

Първо се маринова нарязаното на тънки жулиени телешко, като се смесват настърганият лук, киселото мляко, зехтинът, солта и подправките, след което месото се оставя поне за петнадесет минути да поеме ароматите.

През това време се обелват картофите и се нарязват на много тънки пръчици, които се изплакват и подсушават добре, след което се изпържват на силна температура до златист цвят и се оставят върху кухненска хартия. Чесънът се смесва с киселото мляко, за да се получи ароматен сос.

За доматения сос в малка касерола се разтопява маслото, добавя се червеният пипер, след което доматеното пюре се разрежда с вода и се оставя да къкри за кратко, докато се сгъсти.

В отделен тиган се загрява малко мазнина и се запържва маринованото месо на силен огън, докато стане леко карамелизирано и напълно готово.

Подреждането се прави, като на дъното на чиния се поставя щедър слой пържени картофи, върху тях се разпределя чесновото кисело мляко, а най-отгоре се слага телешкото. Завършва се с топлия доматен сос и свеж магданоз, а доматът се нарязва и се поставя за украса. Сервира се веднага, докато е горещо и свежо, пише gotvach.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чревоугодник

    2 0 Отговор
    Чокертме е село в област Милас в провинция Мугла, откъдето произхожда кебапът.

    10:10 04.12.2025

  • 2 пеев свинефски

    2 0 Отговор
    у делиурмана само туй ядат
    моите хора

    10:11 04.12.2025

  • 3 1488

    2 1 Отговор
    дума по дума краден текст от готвач.бг
    пишеш Чьокертме кебап и е първия резултат

    10:13 04.12.2025

  • 4 ИВАН

    1 0 Отговор
    Сега са пости, алоооо ....

    10:21 04.12.2025

  • 5 Страшна рецепта

    1 0 Отговор
    300 гр. месо върху 3 пържени картофа с
    доматено пюре, червен пипер и домати 🤦‍♂️. Да го сготви и да извика Манчев за да го опита 🤣

    10:25 04.12.2025