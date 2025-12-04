Рецепта на деня: Чьокертме кебап

Необходими продукти:

За месото:

телешко месо - 300 г;

лук - 1/2 глава;

кисело мляко - 2 с.л.;

зехтин - 2 с.л.;

черен пипер - щипка;

червен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - 1 ч.л.

За картофите:

картофи - 3 бр.;

олио за пържене;

сол - щипка.

За доматения сос:

доматено пюре - 1 с.л.;

масло - 20 г;

червен пипер - 1/2 ч.л.;

вода - 50 мл.

За гарниране:

кисело мляко - 150 г;

чесън - 1 скилидка;

магданоз - 1 шепа;

домати - 1 бр.

Начин на приготвяне:

Първо се маринова нарязаното на тънки жулиени телешко, като се смесват настърганият лук, киселото мляко, зехтинът, солта и подправките, след което месото се оставя поне за петнадесет минути да поеме ароматите.

През това време се обелват картофите и се нарязват на много тънки пръчици, които се изплакват и подсушават добре, след което се изпържват на силна температура до златист цвят и се оставят върху кухненска хартия. Чесънът се смесва с киселото мляко, за да се получи ароматен сос.

За доматения сос в малка касерола се разтопява маслото, добавя се червеният пипер, след което доматеното пюре се разрежда с вода и се оставя да къкри за кратко, докато се сгъсти.

В отделен тиган се загрява малко мазнина и се запържва маринованото месо на силен огън, докато стане леко карамелизирано и напълно готово.

Подреждането се прави, като на дъното на чиния се поставя щедър слой пържени картофи, върху тях се разпределя чесновото кисело мляко, а най-отгоре се слага телешкото. Завършва се с топлия доматен сос и свеж магданоз, а доматът се нарязва и се поставя за украса. Сервира се веднага, докато е горещо и свежо, пише gotvach.bg.