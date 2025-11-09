Новини
Тимъти Шаламе разкрива плановете си за бъдещето и семейството

9 Ноември, 2025 09:53

Въпреки връзката си с Кайли Дженър, актьорът говори открито за бащинството и приоритетите в личния си живот

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въпреки че връзката му с Кайли Дженър продължава вече над две години, Тимъти Шаламе все така упорито отказва да я коментира публично. Въпреки това актьорът споделя повече за плановете си за личния живот в последното си интервю, пише Lifestyle.bg.

Пред Vogue Тимъти Шаламе признава, че няма точна представа накъде ще го отведе животът, но определено вижда бащинството като част от бъдещето.

Макар да не коментира по-конкретно развитието на личния си живот в семеен план, актьорът вече има опит като чичо на 14-месечното дете на сестра си Полин Шаламе.

В интервюто 29-годишният актьор заявява, че създаването на семейство е приоритет за него. Той е наясно, че не всички хора могат да имат деца, но според него именно даването на нов живот осмисля съществуването на човека.

Все пак Тимъти Шаламе не коментира дали си представя в бъдеще да създаде семейство с Кайли Дженър. По въпроса за връзката им той отговаря лаконично:
"Не казвам това със страх. Просто нямам какво да кажа."

От E! News припомнят, че 28-годишната риалити звезда вече има две деца от бившия си партньор Травис Скот - Сторми Уебстър (7 г.) и Еър Уебстър (3 г.).

Концепцията за истинска любов и успешен брак обаче остава важна за Тимъти Шаламе, който до ден днешен помни примера на родителите на своята бивша съученичка.
"Имах приятелка в училище - момиче на име Грейс - и родителите ѝ имаха най-красивия, невероятен брак. Това ми показа, че съвършенството може да съществува, без да е трудно," допълва актьорът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

