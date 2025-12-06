Филмов декември: романтика, семейни драми и „Аватар: Огън и пепел“

Филмовата 2025 година е на финалната права, но декември ни предлага няколко дългоочаквани заглавия, включително третата част на епичната сага на Джеймс Камерън - Аватар: Огън и пепел. Ето някои от премиерите, които заслужават внимание.

„Моята приятелка Ева“

Обичаме испанските комедии, особено когато зад тях стои Сеск Гай (Сантиментално, Истории, които не са за разказване). Новият му филм разказва за Ева – 50-годишна жена с над 20-годишен брак и тийнейджърски деца, която по време на командировка в Рим решава да изпита любовта отново. Това води до промени в живота ѝ и отношенията със семейството.

От 5 декември

„Баща майка брат сестра“

Новият филм на Джим Джармъш, показан на Киномания, вече излиза и по кината. Историята се фокусира върху едно семейство, чиито членове съвсем не са образцови, а събирането им разкрива дълбоко вкоренени проблеми и неразрешени конфликти. В ролите: Том Уейтс, Шарлот Рамплинг, Адам Драйвър, Кейт Бланшет, Маим Бялик и Вики Крипс. Филмът получи Златен лъв във Венеция.

От 12 декември

„Докато вечността ни раздели“

Романтична история за Коледа, разказана от Дейвид Фрейн. Джоан се озовава в отвъдното, където среща двама мъже – съпруга си и първата си голяма любов Люк. Тя ще трябва да избере с кого да прекара вечността.

От 12 декември

„Аватар: Огън и пепел“

Джеймс Камерън ни връща на Пандора с третата част от историята. Джейк Съли (Сам Уортингтън) и Нейтири (Зоуи Салдана) продължават борбата за оцеляване на семейството си в свят, разкъсан от конфликти. Загубата на сина им Нетеям оставя дълбоки следи, а появата на нови заплахи – огнените На’ви, водени от безкомпромисната Варанг (Уна Чаплин), поставя на карта не само съдбата на семейството, но и тази на Пандора.

От 26 декември

„Прислужницата“

Мили, млада жена с тъмно минало, излиза от затвора и търси работа. Тя започва като прислужница в дома на Нина Уинчестър – богата, но емоционално нестабилна жена, живееща със съпруга си и дъщеря им. Още от първите дни Мили усеща напрежение – настроенията на Нина се менят рязко, а стаята ѝ се заключва. Филмът е по романа на Фрида Макфадън, с участието на Аманда Сейфрид, Сидни Суийни, Брендън Скленър и Микеле Мороне.

