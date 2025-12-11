Новини
Рецепта на деня: Бюрек с кайма на пластове
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Бюрек с кайма на пластове

11 Декември, 2025 10:05 535 4

Вкусна баница за цялото семейство

Рецепта на деня: Бюрек с кайма на пластове - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • кори за баница - 500 г;
  • кайма - 400 г;
  • лук - 2 глави;
  • олио - 80 мл;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1 ч.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • магданоз - 1/2 връзка;
  • зелена чушка - 1 бр. или леко люта чушка (по желание);
  • масло - 80 г.

За заливката:

  • яйца - 2 бр.;
  • кисело мляко - 200 г;
  • олио - 60 мл;
  • сода за хляб - 1/2 ч.л.

За поръсване:

  • сусам - 2 с.л.;
  • нигела (черен кимион) - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Първо се нарязва лукът на ситно и се запържва в загрятото олио, докато омекне. След това се прибавя каймата и се раздробява добре, като се готви, докато се изпари цялата течност и стане на ситни трохи.

Добавят се червеният пипер, черният пипер, солта, ситно нарязаният магданоз и нарязаната зелена чушка. Сместа се оставя да се охлади.

Междувременно се разтопява маслото.

В отделна купа се смесват яйцата, киселото мляко, содата и олиото, като се разбъркват, докато содата шупне. Тавата се намазва с малко от мазнината и се поставя първият лист кори.

Всеки лист се намазва с тънък слой от заливката, докато се подредят 3-4 листа. След това се разпределя половината кайма.

Подреждат се още 3 листа, намазани със заливка, след което се слага останалата кайма. Завършва се с още 3-4 листа отгоре.

Повърхността се намазва с останалата заливка, след което се поръсва щедро със сусам и нигела.

Бюрекът се нарязва на квадрати още преди печенето, за да остане хрупкав и да не се разкъсва. Пече се в предварително загрята фурна на 180-190°C за около 40 мин, докато стане златист, хрупкав и ароматен.

След изваждане бюрекът с кайма се оставя леко да се охлади, за да се стегнат пластовете, след което се поднася топъл или студен, пише gotvach.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАЦЕ ЕООД

    2 0 Отговор
    В Залцбург има една босненска пекарна.. Водих гаджета на бюрек с кайма, хаха

    10:12 11.12.2025

  • 2 е това е фкусно

    0 0 Отговор
    на баничарницата е с име Мексикана . леко мазно . засища . а на вкус не е нещо кой знае какво . и при диета е добре . то кат изядеш 500 гр не качваш 12-13 килограма .

    10:22 11.12.2025

  • 3 Пич

    2 1 Отговор
    Ял съм в Турция , не казвам че е лошо ! Но истинският бюрек със сирене и яйца повече ми допада ! И последно , нашият е по хубав , защото сиренето ни е по хубаво ! Ако някой ви се заптевъзнася , че си е купил от Турция незнам си какви хубави сирена и кашкавали - не му вярвайте!!! Опитал съм стотици сигурно. Хубави - да , но по хубави от нашите - не !

    10:22 11.12.2025

  • 4 Абе

    0 1 Отговор
    Тоа бюрек мое го напраите и с ро доп ски кал мари.

    10:48 11.12.2025