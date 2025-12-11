Рецепта на деня: Бюрек с кайма на пластове

Необходими продукти:

кори за баница - 500 г;

кайма - 400 г;

лук - 2 глави;

олио - 80 мл;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1 ч.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

магданоз - 1/2 връзка;

зелена чушка - 1 бр. или леко люта чушка (по желание);

масло - 80 г.

За заливката:

яйца - 2 бр.;

кисело мляко - 200 г;

олио - 60 мл;

сода за хляб - 1/2 ч.л.

За поръсване:

сусам - 2 с.л.;

нигела (черен кимион) - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Първо се нарязва лукът на ситно и се запържва в загрятото олио, докато омекне. След това се прибавя каймата и се раздробява добре, като се готви, докато се изпари цялата течност и стане на ситни трохи.

Добавят се червеният пипер, черният пипер, солта, ситно нарязаният магданоз и нарязаната зелена чушка. Сместа се оставя да се охлади.

Междувременно се разтопява маслото.

В отделна купа се смесват яйцата, киселото мляко, содата и олиото, като се разбъркват, докато содата шупне. Тавата се намазва с малко от мазнината и се поставя първият лист кори.

Всеки лист се намазва с тънък слой от заливката, докато се подредят 3-4 листа. След това се разпределя половината кайма.

Подреждат се още 3 листа, намазани със заливка, след което се слага останалата кайма. Завършва се с още 3-4 листа отгоре.

Повърхността се намазва с останалата заливка, след което се поръсва щедро със сусам и нигела.

Бюрекът се нарязва на квадрати още преди печенето, за да остане хрупкав и да не се разкъсва. Пече се в предварително загрята фурна на 180-190°C за около 40 мин, докато стане златист, хрупкав и ароматен.

След изваждане бюрекът с кайма се оставя леко да се охлади, за да се стегнат пластовете, след което се поднася топъл или студен, пише gotvach.bg.