Рецепта на деня: Бюрек с кайма на пластове

Необходими продукти:
- кори за баница - 500 г;
- кайма - 400 г;
- лук - 2 глави;
- олио - 80 мл;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1 ч.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- магданоз - 1/2 връзка;
- зелена чушка - 1 бр. или леко люта чушка (по желание);
- масло - 80 г.
За заливката:
- яйца - 2 бр.;
- кисело мляко - 200 г;
- олио - 60 мл;
- сода за хляб - 1/2 ч.л.
За поръсване:
- сусам - 2 с.л.;
- нигела (черен кимион) - 1 с.л.
Начин на приготвяне:
Първо се нарязва лукът на ситно и се запържва в загрятото олио, докато омекне. След това се прибавя каймата и се раздробява добре, като се готви, докато се изпари цялата течност и стане на ситни трохи.
Добавят се червеният пипер, черният пипер, солта, ситно нарязаният магданоз и нарязаната зелена чушка. Сместа се оставя да се охлади.
Междувременно се разтопява маслото.
В отделна купа се смесват яйцата, киселото мляко, содата и олиото, като се разбъркват, докато содата шупне. Тавата се намазва с малко от мазнината и се поставя първият лист кори.
Всеки лист се намазва с тънък слой от заливката, докато се подредят 3-4 листа. След това се разпределя половината кайма.
Подреждат се още 3 листа, намазани със заливка, след което се слага останалата кайма. Завършва се с още 3-4 листа отгоре.
Повърхността се намазва с останалата заливка, след което се поръсва щедро със сусам и нигела.
Бюрекът се нарязва на квадрати още преди печенето, за да остане хрупкав и да не се разкъсва. Пече се в предварително загрята фурна на 180-190°C за около 40 мин, докато стане златист, хрупкав и ароматен.
След изваждане бюрекът с кайма се оставя леко да се охлади, за да се стегнат пластовете, след което се поднася топъл или студен, пише gotvach.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАЦЕ ЕООД
10:12 11.12.2025
2 е това е фкусно
10:22 11.12.2025
3 Пич
10:22 11.12.2025
4 Абе
10:48 11.12.2025