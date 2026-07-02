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2 юли 1566 г.: Починал е най-известният предсказател в света - Нострадамус

2 юли 1566 г.: Починал е най-известният предсказател в света - Нострадамус

2 Юли, 2026 08:42 2 856 24

  • нострадамус-
  • пророчества-
  • предсказания-
  • годишнина от смъртта

Нострадамус остава актуална фигура и до днес със своя сборник от "Пророчества"

2 юли 1566 г.: Починал е най-известният предсказател в света - Нострадамус - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 14 декември 1503 г. в Сен Реми дьо Прованс е роден Мишел дьо Нотрдам, останал в историята с латинизираното име Нострадамус. Пет века по-късно той продължава да бъде сред най-обсъжданите и противоречиви фигури на Ренесанса, а трудовете му редовно се появяват в публичния дебат при всяка голяма световна криза.

Нострадамус е обучен лекар и фармацевт във време, когато Европа е периодично опустошавана от чумни епидемии. Съвременниците му го познават първоначално именно като медик, който прилага сравнително напредничави за епохата методи – залага на хигиена, свеж въздух и билкови смеси, вместо на масово използваното кръвопускане. Тази практическа дейност му носи репутация и финансова стабилност.

Постепенно интересите му се насочват към астрологията и окултните науки, които през XVI век са неразделна част от интелектуалния живот. През 1555 г. излиза първото издание на най-известния му труд – „Пророчества“ (Les Prophéties), сборник от четиристишия, написани в умишлено неясен и символичен стил. Именно тази двусмисленост позволява текстовете да бъдат тълкувани в различни исторически контексти.

Славата на Нострадамус нараства значително, след като част от пророчествата му са свързани от последователи с гибелта на френския крал Анри II през 1559 г. Това привлича вниманието на кралския двор, а Катерина Медичи го назначава за личен астролог. Въпреки това Нострадамус никога не заема официална политическа позиция и внимателно избягва директни предсказания, които биха могли да го компрометират.

След смъртта му на 2 юли 1566 г. интересът към трудовете му не отслабва. Напротив – всяка нова епоха „открива“ в стиховете му намеци за войни, революции, природни бедствия и дори съвременни технологични катастрофи. Историците обаче подчертават, че повечето тълкувания са направени постфактум и не могат да бъдат доказани като реални предсказания.

Въпреки скептицизма на науката, Нострадамус остава трайно присъствие в популярната култура. Името му се появява в книги, филми, документални продукции и медийни анализи, особено в моменти на глобална несигурност. Пет столетия след раждането си той продължава да бъде символ на човешкото желание да надникне в бъдещето – независимо дали чрез наука, вяра или интерпретация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маг

    6 9 Отговор
    Това е едно дете! Аз от 16000 години преминавам от тяло в тяло. Все пак не трябва да знаете, че някои безснъртни живеят между вас.

    Коментиран от #4, #14, #18

    09:17 14.12.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    26 5 Отговор
    И какво е предсказал?
    Важна е последната дума в цялата статия - интерпретация.
    С други думи, измислици.
    След 100 години ще има война. И след 100 години има някакъв военен конфликт някъде и... ето Нострадамус го предсказа.

    Коментиран от #13

    09:23 14.12.2025

  • 3 Дядо Соци

    12 2 Отговор
    Виц за малкия Настрадамус : Мамо , мамо , какво ще обядваме днес ? Ах ти негодник такъв !

    09:27 14.12.2025

  • 4 Някоя си

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Маг":

    Чела съм, че някои тибетски лами могат да се прераждат по избор и желание. Вие такъв ли сте?

    Коментиран от #10, #24

    09:27 14.12.2025

  • 5 Само...

    12 2 Отговор
    .догатки и инпретации....и всеки си го чете, както реши и сечени

    09:28 14.12.2025

  • 6 Пич

    11 0 Отговор
    Всеки който е достатъчно умен за да изчисли вероятностите , може да прогнозира така , че останалите да го вземат за предсказание !

    09:30 14.12.2025

  • 7 Хххммммм...

    8 1 Отговор
    А дали е можел да предскаже, кога точно ще се роди?!

    Коментиран от #20

    09:48 14.12.2025

  • 8 Препоръка към авторката

    3 1 Отговор
    Поправете рожденото име ! Не е това , което сте написали !

    09:53 14.12.2025

  • 9 Нарочно пишат срещу него

    6 7 Отговор
    Защото е предрекъл, че Белгия (ЕС) ще завладее Англия. И Русия ще стане земен Рай и най-велика на света!

    Коментиран от #11, #19

    10:14 14.12.2025

  • 10 Спящия холандец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някоя си":

    Така твърдят за Далай лама.

    10:23 14.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БайДОНЧ0

    6 0 Отговор
    ТОЙ не е страшен в предсказанието си...а неговите модерни тълкуватели

    Коментиран от #15

    10:47 14.12.2025

  • 13 ТОЧНО

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    И ТО МНГО ТОЧНО СИ ГО КАЗАЛ...какво е предсказал

    10:48 14.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 999

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "БайДОНЧ0":

    Ръката му е с изправен показалец нагоре- той показва на кого да вярваме. Това е и древен кръстен знак- само с показалец.По- късно са двупръстовият и трипръстовият.

    12:38 14.12.2025

  • 16 Ностра страда дам ус

    3 0 Отговор
    Откровения на Йоан
    От Дим огън и жупел ще страдат хората

    08:52 02.07.2026

  • 17 Всички пророци

    1 0 Отговор
    са до Христос.

    Коментиран от #23

    08:56 02.07.2026

  • 18 Маг аре

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Маг":

    Обаче, ако в тялото е чуждо, това е паразитиране и обсебване.

    Коментиран от #22

    09:13 02.07.2026

  • 19 Коефициенти

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нарочно пишат срещу него":

    Не е вярно, прогнози за футбол не е правил.

    09:16 02.07.2026

  • 20 ЕГН

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хххммммм...":

    Питай теменужката, тя е специалист по нумерология, дефицити и заеми в евро.

    09:18 02.07.2026

  • 21 Баба Ранга

    2 1 Отговор
    поне познаваше

    09:23 02.07.2026

  • 22 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Маг аре":

    Тежко и г0рко на обсебения! Някои са достатъчно тъпи да се подложат доброволно на обсебване, което ще ги отведе направо в ада. За всички вас едно е сигурно - ако приемете Спасителя, ще получили право на вечен живот. А някой ден демоните и адът ще бъдат разрушени завинаги!

    10:08 02.07.2026

  • 23 Според Библията е така

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Всички пророци":

    Наричат ги още старозаветни пророци.

    10:11 02.07.2026

  • 24 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някоя си":

    Сатаната не се преражда, той само ви употребява!

    10:30 02.07.2026