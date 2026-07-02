2 юли 1566 г.: Починал е най-известният предсказател в света - Нострадамус

На 14 декември 1503 г. в Сен Реми дьо Прованс е роден Мишел дьо Нотрдам, останал в историята с латинизираното име Нострадамус. Пет века по-късно той продължава да бъде сред най-обсъжданите и противоречиви фигури на Ренесанса, а трудовете му редовно се появяват в публичния дебат при всяка голяма световна криза.
Нострадамус е обучен лекар и фармацевт във време, когато Европа е периодично опустошавана от чумни епидемии. Съвременниците му го познават първоначално именно като медик, който прилага сравнително напредничави за епохата методи – залага на хигиена, свеж въздух и билкови смеси, вместо на масово използваното кръвопускане. Тази практическа дейност му носи репутация и финансова стабилност.
Постепенно интересите му се насочват към астрологията и окултните науки, които през XVI век са неразделна част от интелектуалния живот. През 1555 г. излиза първото издание на най-известния му труд – „Пророчества“ (Les Prophéties), сборник от четиристишия, написани в умишлено неясен и символичен стил. Именно тази двусмисленост позволява текстовете да бъдат тълкувани в различни исторически контексти.
Славата на Нострадамус нараства значително, след като част от пророчествата му са свързани от последователи с гибелта на френския крал Анри II през 1559 г. Това привлича вниманието на кралския двор, а Катерина Медичи го назначава за личен астролог. Въпреки това Нострадамус никога не заема официална политическа позиция и внимателно избягва директни предсказания, които биха могли да го компрометират.
След смъртта му на 2 юли 1566 г. интересът към трудовете му не отслабва. Напротив – всяка нова епоха „открива“ в стиховете му намеци за войни, революции, природни бедствия и дори съвременни технологични катастрофи. Историците обаче подчертават, че повечето тълкувания са направени постфактум и не могат да бъдат доказани като реални предсказания.
Въпреки скептицизма на науката, Нострадамус остава трайно присъствие в популярната култура. Името му се появява в книги, филми, документални продукции и медийни анализи, особено в моменти на глобална несигурност. Пет столетия след раждането си той продължава да бъде символ на човешкото желание да надникне в бъдещето – независимо дали чрез наука, вяра или интерпретация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маг
Коментиран от #4, #14, #18
09:17 14.12.2025
2 Директора👨✈️
Важна е последната дума в цялата статия - интерпретация.
С други думи, измислици.
След 100 години ще има война. И след 100 години има някакъв военен конфликт някъде и... ето Нострадамус го предсказа.
Коментиран от #13
09:23 14.12.2025
3 Дядо Соци
09:27 14.12.2025
4 Някоя си
До коментар #1 от "Маг":Чела съм, че някои тибетски лами могат да се прераждат по избор и желание. Вие такъв ли сте?
Коментиран от #10, #24
09:27 14.12.2025
5 Само...
09:28 14.12.2025
6 Пич
09:30 14.12.2025
7 Хххммммм...
Коментиран от #20
09:48 14.12.2025
8 Препоръка към авторката
09:53 14.12.2025
9 Нарочно пишат срещу него
Коментиран от #11, #19
10:14 14.12.2025
10 Спящия холандец
До коментар #4 от "Някоя си":Така твърдят за Далай лама.
10:23 14.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 БайДОНЧ0
Коментиран от #15
10:47 14.12.2025
13 ТОЧНО
До коментар #2 от "Директора👨✈️":И ТО МНГО ТОЧНО СИ ГО КАЗАЛ...какво е предсказал
10:48 14.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 999
До коментар #12 от "БайДОНЧ0":Ръката му е с изправен показалец нагоре- той показва на кого да вярваме. Това е и древен кръстен знак- само с показалец.По- късно са двупръстовият и трипръстовият.
12:38 14.12.2025
16 Ностра страда дам ус
От Дим огън и жупел ще страдат хората
08:52 02.07.2026
17 Всички пророци
Коментиран от #23
08:56 02.07.2026
18 Маг аре
До коментар #1 от "Маг":Обаче, ако в тялото е чуждо, това е паразитиране и обсебване.
Коментиран от #22
09:13 02.07.2026
19 Коефициенти
До коментар #9 от "Нарочно пишат срещу него":Не е вярно, прогнози за футбол не е правил.
09:16 02.07.2026
20 ЕГН
До коментар #7 от "Хххммммм...":Питай теменужката, тя е специалист по нумерология, дефицити и заеми в евро.
09:18 02.07.2026
21 Баба Ранга
09:23 02.07.2026
22 1111
До коментар #18 от "Маг аре":Тежко и г0рко на обсебения! Някои са достатъчно тъпи да се подложат доброволно на обсебване, което ще ги отведе направо в ада. За всички вас едно е сигурно - ако приемете Спасителя, ще получили право на вечен живот. А някой ден демоните и адът ще бъдат разрушени завинаги!
10:08 02.07.2026
23 Според Библията е така
До коментар #17 от "Всички пророци":Наричат ги още старозаветни пророци.
10:11 02.07.2026
24 хмм
До коментар #4 от "Някоя си":Сатаната не се преражда, той само ви употребява!
10:30 02.07.2026