Финландски учени: Инфрачервената сауна създава шампиони

22 Декември, 2025 19:46 410 1

За разлика от традиционната финландска сауна, инфрачервената сауна загрява тялото с нежно лъчение

Финландски учени: Инфрачервената сауна създава шампиони - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Учени от университета в Ювяскюля (Финландия) са установили, че използването на инфрачервена сауна след тренировка помага на спортистите да се възстановят по-бързо и да поддържат високи резултати. Проучване, публикувано във Frontiers in Sports and Active Living, установява, че този метод е особено ефективен за играчите в отборни спортове по време на интензивния състезателен сезон, когато има малко време за почивка.

За разлика от традиционната финландска сауна, инфрачервената сауна загрява тялото с нежно лъчение, а не с горещ въздух, температурата е по-ниска. В експеримента мъже и жени спортисти са посещавали инфрачервена сауна след тренировка веднъж или редовно в продължение на шест седмици. Резултатите показват, че термичното излагане е спомогнало за намаляване на мускулната болка и е подобрило усещането за възстановяване.

При редовна употреба, инфрачервената сауна също така подобрява показателите при скачане, позволявайки на спортистите да тренират по-ефективно. Изследователите отбелязват, че положителният ефект вероятно се дължи не на промени в самите мускули, а на факта, че ускореното възстановяване подобрява качеството на тренировката. Въпреки краткосрочното повишаване на стреса при някои участници, тялото бързо се адаптира, потвърждавайки безопасността на метода.

Авторите смятат, че инфрачервените сауни могат да бъдат обещаващ инструмент за възстановяване и предотвратяване на наранявания в спорта, особено по време на натоварен график на мачовете. В бъдеще те планират да проучат как продължителността на сесията и температурата влияят върху представянето, за да разработят оптимални препоръки за спортистите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

