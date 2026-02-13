Британският премиер Киър Стармър представя план за многонационална отбранителна инициатива

Британският премиер Киър Стармър ще защити пред Великобритания и западните съюзници идеята за стартиране на многонационална отбранителна инициатива, която да контролира съвместните доставки на оръжия и да намали разходите за превъоръжаване, съобщават "Ройтерс" и "Файненшъл таймс", цитирани от News.bg.

Очаква се Стармър да представи концепцията на Мюнхенската конференция по сигурността този уикенд. Той ще призове за по-тясно сътрудничество в отбраната със съюзниците както в речта си в събота, така и в частни разговори с други лидери по време на тридневното събитие.

По-рано този месец Стармър обяви, че правителството му ще обмисли кандидатстване за участие във втори евентуален многомилиарден фонд на Европейския съюз за отбранителни проекти.

Европейската комисия планира второ издание на схемата за заеми SAFE, тъй като Европа се стреми да засили отбраната си заради нарастващите опасения от Русия и съмнения относно ангажиментите на САЩ за сигурността на континента под ръководството на президента Доналд Тръмп.

Планът на Великобритания за присъединяване към първоначалния фонд SAFE от 150 милиарда евро се провали през ноември, след като правителството на Стармър отказа да плати финансова вноска за участие, което бе възприето като неуспех за рестартиране на отношенията с ЕС след Брекзит.