Британският премиер Киър Стармър представя план за многонационална отбранителна инициатива

13 Февруари, 2026 09:55 449 13

Стармър ще предложи контрол върху съвместните доставки на оръжия и намаляване на разходите за превъоръжаване на Мюнхенската конференция по сигурността

Британският премиер Киър Стармър представя план за многонационална отбранителна инициатива - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър ще защити пред Великобритания и западните съюзници идеята за стартиране на многонационална отбранителна инициатива, която да контролира съвместните доставки на оръжия и да намали разходите за превъоръжаване, съобщават "Ройтерс" и "Файненшъл таймс", цитирани от News.bg.

Очаква се Стармър да представи концепцията на Мюнхенската конференция по сигурността този уикенд. Той ще призове за по-тясно сътрудничество в отбраната със съюзниците както в речта си в събота, така и в частни разговори с други лидери по време на тридневното събитие.

По-рано този месец Стармър обяви, че правителството му ще обмисли кандидатстване за участие във втори евентуален многомилиарден фонд на Европейския съюз за отбранителни проекти.

Европейската комисия планира второ издание на схемата за заеми SAFE, тъй като Европа се стреми да засили отбраната си заради нарастващите опасения от Русия и съмнения относно ангажиментите на САЩ за сигурността на континента под ръководството на президента Доналд Тръмп.

Планът на Великобритания за присъединяване към първоначалния фонд SAFE от 150 милиарда евро се провали през ноември, след като правителството на Стармър отказа да плати финансова вноска за участие, което бе възприето като неуспех за рестартиране на отношенията с ЕС след Брекзит.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жеф Ипщейн

    17 1 Отговор
    Тоя нема ли да подава оставка вече?

    Коментиран от #8

    09:58 13.02.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    16 1 Отговор
    Цяла Великобритания го чака да си даде оставката, той тръгнал планове да крои.

    09:58 13.02.2026

  • 3 златен кенеф

    13 1 Отговор
    ако се стигне да голяма война малобритания ще стане втората Атлантида.

    09:59 13.02.2026

  • 4 Вашето мнение

    15 1 Отговор
    Предлага пари за крадене. От англосаксонец друго не очаквай.

    09:59 13.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Кога ще подаде оставка?

    10:00 13.02.2026

  • 6 Янко Виа

    10 0 Отговор
    Абе на Куиър Стар Мърр яйце му се пече на ...за ,той тръгнал по международни конференции да обикаля .И него вече го преследва проклятието Зелен със Ски .

    10:01 13.02.2026

  • 7 Точен

    11 0 Отговор
    Пари няма, действайте... Баба европа плюс Англия провалиха някога Велика Европа...

    10:01 13.02.2026

  • 8 Ъхъ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жеф Ипщейн":

    Планът отзаДи и да си заминава!

    10:05 13.02.2026

  • 9 стар пър мър

    6 0 Отговор
    стартиране на отбранителна инициатива срещъ
    многонационална орда от кафяви пришълци прииждащи в ук

    10:06 13.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да си гледат брекзита

    3 0 Отговор
    А Великобритания от ЕС ли е, че да казва кой какво да прави

    Коментиран от #13

    10:10 13.02.2026

  • 12 Коиловци брадърс

    1 0 Отговор
    Как пък един не заговори за образование?

    10:12 13.02.2026

  • 13 ми то

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да си гледат брекзита":

    тя за това напусна юропата, щото войната е планирана с тяхно участие

    10:16 13.02.2026

