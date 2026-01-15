Рецепта на деня: Маритоци - италиански кифлички с крем

Необходими продукти:

За тестото:

500 г брашно;

200 мл затоплено прясно мляко;

100 г захар;

2 яйца;

1 с.л. мед;

1 пакет суха мая;

2 с.л. портокалова кора;

1 ч.л. сол;

50 г краве масло;

1 с.л. ром.

За пълнежа:

600 мл течна животинска сметана (35%);

1 шушулка ванилия;

120 г пудра захар.

Начин на приготвяне:

В купа смесете захарта, млякото, 1 цяло яйце и 1 жълтък (белтъка запазете за намазване). Добавете меда, разбъркайте, за да се разтвори захарта и добавете маята и отново разбъркайте.

В купа сипете брашното, настържете портокаловата кора и прибавете солта.

Налейте течните съставки в купата при брашното. Прибавете разтопеното масло и рома. Върху добре набрашнен плот омесете меко и еластично тесто. Поставете го в чиста купа и го покрийте. Оставете на топло, докато втаса.

Разделете втасалото тесто на 12 парчета (по около 80 г). Оформете топки с елипсовидна форма и ги оставете да втасат в тавата за печене, като ги покриете с кърпа.

Преди да ги сложите във фурната, внимателно ги намажете с разбития белтък. Печете в загрята на 180 градуса фурна до готовност – около 15 минути. Извадете от фурната и охладете върху решетка.

Разбийте сметаната с пудрата захар и семенцата от шушулката ванилия, трябва да стане пухкава.

Върху всяко направете прорез по дължина. Напълнете хубаво с крем, заравнете с шпатула. Поръсете с пудра захар и сервирайте, пише 24kitchen.bg.