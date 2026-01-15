Рецепта на деня: Маритоци - италиански кифлички с крем

Необходими продукти:
За тестото:
- 500 г брашно;
- 200 мл затоплено прясно мляко;
- 100 г захар;
- 2 яйца;
- 1 с.л. мед;
- 1 пакет суха мая;
- 2 с.л. портокалова кора;
- 1 ч.л. сол;
- 50 г краве масло;
- 1 с.л. ром.
За пълнежа:
- 600 мл течна животинска сметана (35%);
- 1 шушулка ванилия;
- 120 г пудра захар.
Начин на приготвяне:
В купа смесете захарта, млякото, 1 цяло яйце и 1 жълтък (белтъка запазете за намазване). Добавете меда, разбъркайте, за да се разтвори захарта и добавете маята и отново разбъркайте.
В купа сипете брашното, настържете портокаловата кора и прибавете солта.
Налейте течните съставки в купата при брашното. Прибавете разтопеното масло и рома. Върху добре набрашнен плот омесете меко и еластично тесто. Поставете го в чиста купа и го покрийте. Оставете на топло, докато втаса.
Разделете втасалото тесто на 12 парчета (по около 80 г). Оформете топки с елипсовидна форма и ги оставете да втасат в тавата за печене, като ги покриете с кърпа.
Преди да ги сложите във фурната, внимателно ги намажете с разбития белтък. Печете в загрята на 180 градуса фурна до готовност – около 15 минути. Извадете от фурната и охладете върху решетка.
Разбийте сметаната с пудрата захар и семенцата от шушулката ванилия, трябва да стане пухкава.
Върху всяко направете прорез по дължина. Напълнете хубаво с крем, заравнете с шпатула. Поръсете с пудра захар и сервирайте, пише 24kitchen.bg.
1 Хмм
10:07 15.01.2026
2 най-добрата кухня
Коментиран от #3
10:11 15.01.2026
3 Ами
До коментар #2 от "най-добрата кухня":италианците са талантлив народ, мафията я създава мусолини и няма отърване, и храната им вкусна, и архитектурата е върхът на съвършенството, музика, живопис, дори неармираният бетон са открили в Рим и си стои хиляда и кусур години, всичко в Европа идва от Италия и Рим, дори съвременната демокрация с нейната корупция, войни и разврат
10:22 15.01.2026
4 Пич
10:36 15.01.2026