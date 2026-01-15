Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Маритоци - италиански кифлички с крем
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Маритоци - италиански кифлички с крем

15 Януари, 2026 10:05 642 4

  • маритоци-
  • кифлички-
  • крем-
  • сметана-
  • италианска кухня-
  • какво да сготвя-
  • закуска

Традиционна италианска закуска

Рецепта на деня: Маритоци - италиански кифлички с крем - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • 500 г брашно;
  • 200 мл затоплено прясно мляко;
  • 100 г захар;
  • 2 яйца;
  • 1 с.л. мед;
  • 1 пакет суха мая;
  • 2 с.л. портокалова кора;
  • 1 ч.л. сол;
  • 50 г краве масло;
  • 1 с.л. ром.

За пълнежа:

  • 600 мл течна животинска сметана (35%);
  • 1 шушулка ванилия;
  • 120 г пудра захар.

Начин на приготвяне:

В купа смесете захарта, млякото, 1 цяло яйце и 1 жълтък (белтъка запазете за намазване). Добавете меда, разбъркайте, за да се разтвори захарта и добавете маята и отново разбъркайте.

В купа сипете брашното, настържете портокаловата кора и прибавете солта.

Налейте течните съставки в купата при брашното. Прибавете разтопеното масло и рома. Върху добре набрашнен плот омесете меко и еластично тесто. Поставете го в чиста купа и го покрийте. Оставете на топло, докато втаса.

Разделете втасалото тесто на 12 парчета (по около 80 г). Оформете топки с елипсовидна форма и ги оставете да втасат в тавата за печене, като ги покриете с кърпа.

Преди да ги сложите във фурната, внимателно ги намажете с разбития белтък. Печете в загрята на 180 градуса фурна до готовност – около 15 минути. Извадете от фурната и охладете върху решетка.

Разбийте сметаната с пудрата захар и семенцата от шушулката ванилия, трябва да стане пухкава.

Върху всяко направете прорез по дължина. Напълнете хубаво с крем, заравнете с шпатула. Поръсете с пудра захар и сервирайте, пише 24kitchen.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    4 0 Отговор
    как добре изглеждат, като нашите бухтички

    10:07 15.01.2026

  • 2 най-добрата кухня

    4 1 Отговор
    италианската мафия знае как да се храни . там и кардиналите са закръглени . слаба италианка няма . бегейци са с наднормено тегло . до 3-4 са добра порция . и вкусни .

    Коментиран от #3

    10:11 15.01.2026

  • 3 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "най-добрата кухня":

    италианците са талантлив народ, мафията я създава мусолини и няма отърване, и храната им вкусна, и архитектурата е върхът на съвършенството, музика, живопис, дори неармираният бетон са открили в Рим и си стои хиляда и кусур години, всичко в Европа идва от Италия и Рим, дори съвременната демокрация с нейната корупция, войни и разврат

    10:22 15.01.2026

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Ще се въздържа! Готвенето ми се отдава, но опитите ми за сладкарство са водели само до трагедии и катастрофи!

    10:36 15.01.2026