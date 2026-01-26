Албена Вулева показа мъжа си от Дубай (СНИМКИ)

Слънчев Дубай, екзотика, плаж и любов – така изглежда последното пътуване на Албена Вулева. Бившата водеща сподели кадри от арабския мегаполис в компанията на актуалния си мъж, с което поднесе изненада на последователите си в мрежата.
На снимките, публикувани в социалните мрежи, Албена и загадъчният ѝ партньор, за когото засега избягва да споделя много-много, изглеждат влюбени и усмихнати. Двамата позират прегърнати на плажа, а емблематичният хотел "Бурж Ал Араб" се вижда на заден план. Очевидно връзката вече е преминала фазата на флирта и се развива в по-сериозна посока.
Любопитен детайл е, че Албена Вулева и гаджето ѝ общуват основно на руски език. Това веднага породи предположения сред последователите ѝ, че мъжът е от руски произход.
Пътуването до Дубай не е първата романтична екскурзия на двойката. Албена и половинката ѝ обичат да сменят дестинациите и редовно пътешестват заедно, пише "Хотарена".
Неотдавна бяха в Румъния, а преди това са обикаляли различни точки из Европа. За Албена Вулева пътуванията винаги са били начин на живот, а не просто бягство от ежедневието – философия, която очевидно споделя и настоящият ѝ партньор.
Любовната им история започва в Кипър, където Албена от няколко години живее и работи като рецепционистка в хотел. Именно там съдбата я среща с чужденеца, който постепенно успява да спечели доверието и сърцето ѝ. В началото самата тя не вярвала, че връзката ще прерасне в нещо сериозно, но с времето отношенията се задълбочили.
Интересен момент около личния живот на Албена Вулева е и темата за религията. Макар преди време да заяви, че приема мюсюлманската вяра, последните ѝ действия сякаш опровергават това. Журналистката открито се подготвяше за Коледа, украси дома си и сподели празничното си настроение – още едно доказателство, че обича да върви срещу очакванията.
На 50 години Албена Вулева категорично заявява, че мъжкото внимание към нея не е намаляло. С типичния си хаплив хумор тя споделя, че в Кипър няма отърване от ухажори и често я бъркат за рускиня. Именно сред многото кандидати обаче се откроява настоящият ѝ партньор – мъжът, който успява не просто да я впечатли, а да я задържи.
След раздялата с фитнес инструктора Недик Недев Албена дълго време беше сама и предпазлива в отношенията си. Сега обаче изглежда по-уверена и спокойна от всякога. Хора от обкръжението ѝ шушукат, че връзката се развива отлично, а дори се говори за предложение за брак – макар самата Вулева да не бърза отново към олтара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Опааа
18:04 26.01.2026
3 албена вулева
18:12 26.01.2026
4 Албена Нулева
18:13 26.01.2026
5 Млада Мома
Целите ми ноги мале, чака да надига.
Дали да му легна мале, или да му седна?
Че каква съм мале щура, ще му строша пура.
Не мой щерко, не мой мила, ти си я червила,
но ще видиш, как ти качи, ногите на шия.
Не мой щерко, не мой мила, мамина гугутка.
Нека първо да начеша, твойта дърта шу тка.
Три години, девет дена, как не съм ром бана.
Поло вата ми система, паяжина хвана.
Три години, девет дена, морков не съм видела.
За калугер, за ром бане, аз съм закопнела.
Разсърди се млад калугер, кривен морков извади,
по главата, два три пъти леко го погали.
Леле морков като колец, каруцарска пица,
той се направи мале, шут ката ме вика.
Ей ги идат през полето, майка, щерка двете.
Всите друсат, шу тки бич ат и за морков тичат.
Шут ката ми бай Иване, сега идва пръста
хай да видим, бай Иване живи до кръста.
Не ме гледай, бай Иване, че съм гола, боса.
Най - ме гледай бай Иване, каква шу тка нося,
със черно фередже.
18:14 26.01.2026
6 Ауууи
18:15 26.01.2026
7 Типична
18:17 26.01.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:19 26.01.2026
9 Провалените стари тьоти
18:19 26.01.2026
10 ха ха Хо
18:19 26.01.2026
11 И тая
18:23 26.01.2026
12 Повръщам и не моа са спра!!!!!
18:27 26.01.2026
13 Фантастична
18:35 26.01.2026
14 Готин Джендър
Коментиран от #17
18:35 26.01.2026
15 вулва
18:36 26.01.2026
16 ЕстетЪ
18:38 26.01.2026
17 Брачед
До коментар #14 от "Готин Джендър":Тя пък щот много висока летва
18:39 26.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 в тази сфера
18:56 26.01.2026