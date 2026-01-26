Новини
Любопитно »
Албена Вулева показа мъжа си от Дубай (СНИМКИ)

Албена Вулева показа мъжа си от Дубай (СНИМКИ)

26 Януари, 2026 17:58 1 612 19

  • албена вулева-
  • дубай-
  • гадже-
  • мъж-
  • водеща-
  • сигнално жълто

Бившата водеща сподели кадри от почивката си в Дубай, където беше придружена от новия си мъж

Албена Вулева показа мъжа си от Дубай (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Слънчев Дубай, екзотика, плаж и любов – така изглежда последното пътуване на Албена Вулева. Бившата водеща сподели кадри от арабския мегаполис в компанията на актуалния си мъж, с което поднесе изненада на последователите си в мрежата.

На снимките, публикувани в социалните мрежи, Албена и загадъчният ѝ партньор, за когото засега избягва да споделя много-много, изглеждат влюбени и усмихнати. Двамата позират прегърнати на плажа, а емблематичният хотел "Бурж Ал Араб" се вижда на заден план. Очевидно връзката вече е преминала фазата на флирта и се развива в по-сериозна посока.

Любопитен детайл е, че Албена Вулева и гаджето ѝ общуват основно на руски език. Това веднага породи предположения сред последователите ѝ, че мъжът е от руски произход.

Пътуването до Дубай не е първата романтична екскурзия на двойката. Албена и половинката ѝ обичат да сменят дестинациите и редовно пътешестват заедно, пише "Хотарена".

Неотдавна бяха в Румъния, а преди това са обикаляли различни точки из Европа. За Албена Вулева пътуванията винаги са били начин на живот, а не просто бягство от ежедневието – философия, която очевидно споделя и настоящият ѝ партньор.

Любовната им история започва в Кипър, където Албена от няколко години живее и работи като рецепционистка в хотел. Именно там съдбата я среща с чужденеца, който постепенно успява да спечели доверието и сърцето ѝ. В началото самата тя не вярвала, че връзката ще прерасне в нещо сериозно, но с времето отношенията се задълбочили.

Интересен момент около личния живот на Албена Вулева е и темата за религията. Макар преди време да заяви, че приема мюсюлманската вяра, последните ѝ действия сякаш опровергават това. Журналистката открито се подготвяше за Коледа, украси дома си и сподели празничното си настроение – още едно доказателство, че обича да върви срещу очакванията.

На 50 години Албена Вулева категорично заявява, че мъжкото внимание към нея не е намаляло. С типичния си хаплив хумор тя споделя, че в Кипър няма отърване от ухажори и често я бъркат за рускиня. Именно сред многото кандидати обаче се откроява настоящият ѝ партньор – мъжът, който успява не просто да я впечатли, а да я задържи.

След раздялата с фитнес инструктора Недик Недев Албена дълго време беше сама и предпазлива в отношенията си. Сега обаче изглежда по-уверена и спокойна от всякога. Хора от обкръжението ѝ шушукат, че връзката се развива отлично, а дори се говори за предложение за брак – макар самата Вулева да не бърза отново към олтара.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Опааа

    14 2 Отговор
    Ужас! Хвани единия-удари другия!

    18:04 26.01.2026

  • 3 албена вулева

    13 1 Отговор
    хигиена нулева

    18:12 26.01.2026

  • 4 Албена Нулева

    8 0 Отговор
    Хигиена Вулева

    18:13 26.01.2026

  • 5 Млада Мома

    2 0 Отговор
    Калугер, ме гони мале, калугер ми смига.
    Целите ми ноги мале, чака да надига.
    Дали да му легна мале, или да му седна?
    Че каква съм мале щура, ще му строша пура.

    Не мой щерко, не мой мила, ти си я червила,
    но ще видиш, как ти качи, ногите на шия.
    Не мой щерко, не мой мила, мамина гугутка.
    Нека първо да начеша, твойта дърта шу тка.

    Три години, девет дена, как не съм ром бана.
    Поло вата ми система, паяжина хвана.
    Три години, девет дена, морков не съм видела.
    За калугер, за ром бане, аз съм закопнела.

    Разсърди се млад калугер, кривен морков извади,
    по главата, два три пъти леко го погали.
    Леле морков като колец, каруцарска пица,
    той се направи мале, шут ката ме вика.

    Ей ги идат през полето, майка, щерка двете.
    Всите друсат, шу тки бич ат и за морков тичат.

    Шут ката ми бай Иване, сега идва пръста
    хай да видим, бай Иване живи до кръста.
    Не ме гледай, бай Иване, че съм гола, боса.
    Най - ме гледай бай Иване, каква шу тка нося,
    със черно фередже.

    18:14 26.01.2026

  • 6 Ауууи

    5 2 Отговор
    Руска зараза

    18:15 26.01.2026

  • 7 Типична

    5 1 Отговор
    Мамаша ,най накрая е хванала балък да брули сливата

    18:17 26.01.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Заприличала е на онова чудовище... т.н. принцеса Калина...

    18:19 26.01.2026

  • 9 Провалените стари тьоти

    5 0 Отговор
    Стават ляйфкоучи и ляйфкоучиве. Едно дете не отгледали, на лайф учат.

    18:19 26.01.2026

  • 10 ха ха Хо

    9 0 Отговор
    Станала е типична кичозна руска мамаша а мъжО и типичен столипиновец.Как оплюваше в ,,Сигнално жълто,, такива смешковци,ето тя самата отдавна е такава.

    18:19 26.01.2026

  • 11 И тая

    7 0 Отговор
    Прилича на княгинята Сакскобурготска жената-мъж 👀👀

    18:23 26.01.2026

  • 12 Повръщам и не моа са спра!!!!!

    4 0 Отговор
    Какъв цвят на косата само а, и да искате не може да го докарате.Бебешка Дария в памперс.Постига се като не се къпите 7 години.Не съм виждал по-гнусна жена никога!!!!! Ако съм на остров с тази обръщам резбата от ряз.

    18:27 26.01.2026

  • 13 Фантастична

    2 2 Отговор
    Жена! Една от най добрите водещи навремето.

    18:35 26.01.2026

  • 14 Готин Джендър

    6 0 Отговор
    Какъв е този глиган? Албена доста е свалила летвата.

    Коментиран от #17

    18:35 26.01.2026

  • 15 вулва

    5 0 Отговор
    В Кипър руски търсач на рецепционистки вулви?! Тая съвсем е изгубила представа за себе си. Тоз е ромски барон направо. Руски олигарх не би се лигавил с тебе, не се надценявай.

    18:36 26.01.2026

  • 16 ЕстетЪ

    5 0 Отговор
    Много противен и нечистоплътен меле3

    18:38 26.01.2026

  • 17 Брачед

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Готин Джендър":

    Тя пък щот много висока летва

    18:39 26.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 в тази сфера

    1 0 Отговор
    Тоя ми прилича на руска мутра.

    18:56 26.01.2026