Албена Вулева показа мъжа си от Дубай (СНИМКИ)

Слънчев Дубай, екзотика, плаж и любов – така изглежда последното пътуване на Албена Вулева. Бившата водеща сподели кадри от арабския мегаполис в компанията на актуалния си мъж, с което поднесе изненада на последователите си в мрежата.

На снимките, публикувани в социалните мрежи, Албена и загадъчният ѝ партньор, за когото засега избягва да споделя много-много, изглеждат влюбени и усмихнати. Двамата позират прегърнати на плажа, а емблематичният хотел "Бурж Ал Араб" се вижда на заден план. Очевидно връзката вече е преминала фазата на флирта и се развива в по-сериозна посока.

Любопитен детайл е, че Албена Вулева и гаджето ѝ общуват основно на руски език. Това веднага породи предположения сред последователите ѝ, че мъжът е от руски произход.

Пътуването до Дубай не е първата романтична екскурзия на двойката. Албена и половинката ѝ обичат да сменят дестинациите и редовно пътешестват заедно, пише "Хотарена".

Неотдавна бяха в Румъния, а преди това са обикаляли различни точки из Европа. За Албена Вулева пътуванията винаги са били начин на живот, а не просто бягство от ежедневието – философия, която очевидно споделя и настоящият ѝ партньор.

Любовната им история започва в Кипър, където Албена от няколко години живее и работи като рецепционистка в хотел. Именно там съдбата я среща с чужденеца, който постепенно успява да спечели доверието и сърцето ѝ. В началото самата тя не вярвала, че връзката ще прерасне в нещо сериозно, но с времето отношенията се задълбочили.

Интересен момент около личния живот на Албена Вулева е и темата за религията. Макар преди време да заяви, че приема мюсюлманската вяра, последните ѝ действия сякаш опровергават това. Журналистката открито се подготвяше за Коледа, украси дома си и сподели празничното си настроение – още едно доказателство, че обича да върви срещу очакванията.

На 50 години Албена Вулева категорично заявява, че мъжкото внимание към нея не е намаляло. С типичния си хаплив хумор тя споделя, че в Кипър няма отърване от ухажори и често я бъркат за рускиня. Именно сред многото кандидати обаче се откроява настоящият ѝ партньор – мъжът, който успява не просто да я впечатли, а да я задържи.

След раздялата с фитнес инструктора Недик Недев Албена дълго време беше сама и предпазлива в отношенията си. Сега обаче изглежда по-уверена и спокойна от всякога. Хора от обкръжението ѝ шушукат, че връзката се развива отлично, а дори се говори за предложение за брак – макар самата Вулева да не бърза отново към олтара.