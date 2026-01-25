Дейвид и Виктория Бекъм публикуваха първи коментари след разкритията на сина им Бруклин (СНИМКИ)

Дейвид и Виктория Бекъм направиха първите си публични изявления, откакто синът им Бруклин Бекъм публикува острото си послание срещу тях, като избраха да се върнат към „добри спомени“ от миналото.

Двамата коментираха публикация в Instagram на британския фотограф Платон, който в петък сподели архивни снимки на Дейвид Бекъм от 2006 г., като към тях допълни и сантиментален спомен за онзи момент, когато синовете му са били в студиото. На кадрите бившият футболист е заснет в гръб, показвайки татуировките с имената на децата си – Бруклин, Ромео и Круз.

Ето какво гласи разказът му:

"През 2006 г. пътувах до Мадрид, за да снимам Дейвид Бекъм. Той играеше за РЕАЛ МАДРИД и досега беше една от най-големите световни суперзвезди. В този ден семейството му дойде на гости. Виктория пристигна с Бруклин, който беше на седем години, Ромео, който беше на четири и Круз, който беше още бебе. Бруклин и Ромео нахлуха в студиото с футболни комплекти, ритат топки, биеха главички и се забавляваха. Докато Виктория беше заета с децата, аз започнах работа с Дейвид. В един момент Бруклин дотича на снимачната площадка с футболната топка под мишница и прегърна десния крак на баща си. Тогава Ромео се присъединява към по-големия си брат. Тогава и Виктория се появи с бебе Круз в ръцете си. Цялото семейство направи една сърдечна групова прегръдка. Беше трогателно да видиш този спонтанен момент на привързаност, случващ се на гигантска фотография пред 60 души. Знаменитостта идва с висока цена и често семейството също плаща.

Да видя тази нежност беше много трогателна и знаех, че ще направя красива снимка, особено след като това известно семейство не гледаше в камерата ми. Но портретите ми винаги са съвместни и никога не се чувствам комфортно да открадна и момент. Да бях направил дори един кадър, щеше да предаде доверието и да нахлуе в личното пространство. И така оставих фотоапарата и снимах само с очите си.

След сесията се приближих до Виктория и попитах дали можем да пресъздадем семейната прегръдка, която видях от моя гледна точка. Тя нежно се усмихна и каза: “Благодаря, че не направи тази снимка по-рано. Днес не съм тук като известна личност, тук съм като майка. Надявам се, че нямате нищо против да пропусна с уважение." Открих човешкия отговор на Виктория за достоен и искрен. Тогава, усещайки малкото ми разочарование, Виктория каза: „Но Дейвид ще се снима в гръб." И така, снимах Дейвид сам с лице встрани – мъж гол, без скъп колан, без дизайнерска риза, без моден часовник.

Обикновено ме привличат очите, но когато не можем да видим лицето, търсим други следи, които могат да разкрият нечия човечност. На тази снимка, въпреки че Дейвид стои сам, виждаме любовта на децата му, татуирана на гърба му. Семейството е всичко. Дейвид Бекъм, поздравявам те."

„Добри спомени“, написа Дейвид Бекъм под публикацията. С подобен тон се включи и Виктория Бекъм, която добави: „Връща страхотни спомени!“.

Коментарите на Бекъм идват дни след като 26-годишният Бруклин заяви публично, че „не иска да се помирява със семейството си“, като обвини родителите си, че разпространяват „безброй лъжи“ и се опитват да подкопаят брака му със съпругата му Никола Пелц. Сред твърденията му са обвинения, че Виктория е прекратила в последния момент работата по сватбената рокля на Пелц и че по време на сватбата през 2022 г. е „присвоила“ първия танц на младоженците.

Дейвид и Виктория Бекъм не са коментирали директно обвиненията. По-рано тази седмица обаче Дейвид направи косвен коментар в телевизионно интервю, като заяви, че децата „имат право да правят грешки“, защото именно така се учат – позиция, която мнозина възприеха като индиректна реакция на семейното напрежение.