Николета Лозанова ще бъде шаферка на Азис

Азис избра Николета Лозанова за шаферка на сватбата си.
"Искам да ти бъда шаферка", написа с нетърпение в Инстаграм Ни Ло.
"Ти си първият ми избор", отговори ѝ Азис.
Новината за сватбата на Васко предизвика истински пожар в медийното пространство. В началото всички си мислеха, че е просто шега, докато само преди дни, Азис не показа молбата за сключване на брак, която попълва в САЩ.
Новият му кавалер е непознат за широката аудитория и не е българин, а американец.
1 ма ДУРО
Гнюс...
07:23 26.01.2026
2 Рахман
07:31 26.01.2026
3 въпросче
07:34 26.01.2026
4 Чакай Василке млада невесто
чичо Азис поспри се
вземи си не обикновен хАмирикънец
а Истенски Гренландец от новите
07:36 26.01.2026
5 123456
07:42 26.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хахаха
07:52 26.01.2026
8 дядото
08:01 26.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Олга
08:10 26.01.2026