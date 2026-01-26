Новини
Николета Лозанова ще бъде шаферка на Азис

Николета Лозанова ще бъде шаферка на Азис

26 Януари, 2026 07:19

"Ти си първият ми избор", отговори й Азис

Николета Лозанова ще бъде шаферка на Азис - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Азис избра Николета Лозанова за шаферка на сватбата си.

"Искам да ти бъда шаферка", написа с нетърпение в Инстаграм Ни Ло.

"Ти си първият ми избор", отговори ѝ Азис.

Новината за сватбата на Васко предизвика истински пожар в медийното пространство. В началото всички си мислеха, че е просто шега, докато само преди дни, Азис не показа молбата за сключване на брак, която попълва в САЩ.

Новият му кавалер е непознат за широката аудитория и не е българин, а американец.


