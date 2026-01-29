Новини
Любопитно »
Ева Кикерезова обяви: "Днес беше последният ми работен ден в БНТ."

Ева Кикерезова обяви: "Днес беше последният ми работен ден в БНТ."

29 Януари, 2026 07:42 1 842 16

  • ева кикерезова-
  • бнт

"Ще ми липсват колеги, ще ми липсва и целият процес по производството на телевизията.", сподели водещата във Фейсбук

Ева Кикерезова обяви: "Днес беше последният ми работен ден в БНТ." - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

"Днес беше последният ми работен ден в БНТ. 13 години бях част от тази Институция. Ще ми липсват колеги, ще ми липсва и целият процес по производството на телевизията." Това съобщи водещата на времето по националната телевизия Ева Кикерезова. Ето и целия ѝ пост:

"Беше началото на миналата година, когато след редица обстоятелства, след един ефир отидох и си пуснах отпуска. В нито един от следващите дни обаче, не ми дойде желанието да се върна. Децата ми също имаха повече нужда от мен. Осъзнах, че Прогнозата за времето ми даде нещо, което така и не припознах като мое.

Аз бях Ева и преди нея, същата Ева съм и сега.

Дълбоки благодарности за приятната работа с колегите от Прогнозата за времето, НИМХ - те са истинските синоптици, аз бях просто тяхната говорителка. Моите признания и към колегите ми Павлета Терзийска и Владимир Ковачев. Обичам ги с цялото ми сърце и им благодаря за прекрасния ни екип!

И да, не съм свалена от екран, аз сама избрах да сляза от него... Засега...

P.s. Това, което истински ме прави пълноценна, щастлива и искам да му се отдам е семейната медиация и обученията ми по комуникация за деца."


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Новите мошеници, медиаторите

    9 3 Отговор
    Добре се е насочила госпожата, да учи хората и децата на селски сценки и да получава космически такси. А ги учи на какво , къде са одобрени тези материари, никой не казва , а и смееш ли да питаш. Като има балъци ще има и скубари.

    07:50 29.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мацето

    10 4 Отговор
    Е секси, ще може да успокоява напрегнатите. Медиация...

    07:53 29.01.2026

  • 7 ост гост

    13 3 Отговор
    Каква национална драма, какъв мощен изблик на чувства. Пуснах сълза и й пожелавам успех. Деси Банова вече не е сама в своето поприще.

    07:54 29.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да не е прекопала градинката пред БНТ

    10 2 Отговор
    Като беше там пък много работеше като че ли. Преобладаващо, с временни увеличения, няколко облачета, фръц и чао.

    08:04 29.01.2026

  • 10 Защо

    5 2 Отговор
    така бе, Кикерезова ?

    08:10 29.01.2026

  • 11 Р Г В

    4 1 Отговор
    Добро напало на 2026г. за националните медии , започнаха чистката на " известни " и до болка познати със стойките си пред екрана водещи с фамилии нямащи нищо общо с българския език. А именно Цънцарова , Кикерезова остават о да бият шут... на Мичкуева , Цицелкова , Бенатова и т.н. има и от мъжки пол с качествата на дамите.

    08:12 29.01.2026

  • 12 БаГо

    7 0 Отговор
    Хубава жена.

    08:13 29.01.2026

  • 13 Ами

    3 4 Отговор
    Доста глуповата женица...

    Коментиран от #14

    08:26 29.01.2026

  • 14 Доцент Доктор...

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Тоя па!!! Да не я скъсам точно па на алгебра и геометрия...?!

    08:31 29.01.2026

  • 15 Първо

    2 0 Отговор
    ...казва, че и преди и сега си е тя и никой нищо в нея не е променил, никой нищо не им дал, нито е чакала от някой, а после им благодари, че са били прекрасни....но дали тя е била към тях и дали колегите искат и има защо да им благодарят, а може и те да са вече доволни от нея, че се маха

    08:32 29.01.2026

  • 16 Име

    1 2 Отговор
    Всеки търси промяна. Добре се е разделила!

    08:34 29.01.2026