Ева Кикерезова обяви: "Днес беше последният ми работен ден в БНТ."

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Денят ви прави по-възприемчиви към думи и настроения. Общуването може да бъде вдъхновяващо, но и изтощаващо. Късно вечерта е важно да се погрижите за вътрешния си комфорт. Тишината ви помага да възстановите баланса.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят е динамичен и стимулиращ за мисълта. Идеите ви се развиват бързо. Вечерта може да донесе усещане за разпиляване. Добре е да си дадете пауза и да подредите впечатленията.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят изисква яснота и конкретност в думите. Общуването може да бъде полезно, ако е добре структурирано. Към края на деня е възможна умора или съмнение. Спокойното приключване на деня ви помага да се съберете.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят е изпълнен с разговори и идеи. Лесно се вдъхновявате от хората около вас. Вечерта може да донесе разминаване между очакване и реалност. Добре е да останете с отворено, но трезво мислене.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят ви помага да формулирате мислите си ясно. Общуването носи възможност за разбиране. Вечерта е добре да се пазите от прекалено дълбоки анализи. Простият поглед върху ситуацията носи облекчение.

Везни (24.09 - 23.10) Денят носи лекота в разговорите и обмена на идеи. Възможно е да получите ценна информация. Късно вечерта може да се появи вътрешно колебание. Добре е да отложите важните разговори за друг момент.

Дева (24.08 - 23.09) Денят изисква внимание към детайла и ясна организация. Общуването е полезно, но натоварващо. Вечерта може да донесе съмнение или разминаване в очакванията. Подреденият подход ви помага да запазите спокойствие.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят ви държи в активен ритъм и общуване. Идеите ви се приемат добре от околните. Към края на деня може да усетите спад в енергията. Добре е да не поемате нови ангажименти вечерта.

Рак (22.06 - 23.07) Мислите ви са насочени към вътрешния комфорт и сигурност. Денят носи нужда от яснота в разговорите. Вечерта е добре да избягвате емоционално натоварени теми. Спокойното отдръпване носи облекчение.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят е комуникативен и носи много идеи. Лесно намирате точните думи и контакти. Късно вечерта може да се появи усещане за объркване или претоварване. Добре е да си дадете време за почивка и тишина.

Телец (21.04 - 21.05) Фокусът е върху практичните въпроси и реалната стойност на нещата. Денят ви помага да подредите приоритетите си. Вечерта може да донесе леко колебание или несигурност. Спокойният ритъм ви помага да запазите баланс.