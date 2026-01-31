Новини
Любопитно »
Маколи Кълкин почете екранната си майка от „Сам вкъщи“

Маколи Кълкин почете екранната си майка от „Сам вкъщи“

31 Януари, 2026 11:44 1 267 2

  • маколи кълкин-
  • катрин о'хара-
  • сам вкъщи

„Мамо. Мислех, че имаме време. Исках да седна до теб. Чух те, но имах още толкова много да кажа. Обичам те. Ще се видим отново“, написа Кълкин

Маколи Кълкин почете екранната си майка от „Сам вкъщи“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Маколи Кълкин, който играе Кевин във филмовата поредица „Сам вкъщи“, отдаде почит на починалата вчера актриса Катрин О'Хара, която изигра неговата екранна майка, в профила си във Facebook

„Мамо. Мислех, че имаме време. Исках да седна до теб. Чух те, но имах още толкова много да кажа. Обичам те. Ще се видим отново“, написа Кълкин.




Най-запомнящите се роли на актрисата са на майката на Кевин във филмите „Сам вкъщи“ и на Мойра, съпруга на обеднял бизнесмен, в телевизионния сериал „Шитс Крийк“.

О'Хара е дала и глас на герои в анимационните филми „Нощта преди Коледа“, „Чикън Литъл“, „Отвъд живия плет“, „Къщата на чудовищата“ и „Брат мечок“ и др.

В продължение на повече от половин век в индустрията тя печели няколко награди „Еми“, участва в десетки филми и телевизионни сериали, озвучва множество анимационни герои и се превръща в една от най-разпознаваемите и отличителни актриси на своето поколение.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    7 2 Отговор
    Трогателно. ⚘

    11:58 31.01.2026

  • 2 Майката на Кевин

    0 0 Отговор
    В новия "Битълджус" не участваше ли?

    12:32 31.01.2026