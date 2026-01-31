Маколи Кълкин почете екранната си майка от „Сам вкъщи“

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Първият месец на 2026 приключва с усещане за мекота и подкрепа. Денят ви помага да се свържете с вътрешното си усещане за смисъл. Общуването носи топлина и спокойствие. Вечерта идва с чувство за надежда и обновяване.

Водолей (21.01 - 19.02) Последният ден на януари ви дава възможност да затворите месеца осъзнато. Денят е подходящ за грижа за вътрешния ви баланс. Добре е да не бързате с нови планове. Вечерта носи свеж импулс и лека промяна в настроението.

Козирог (23.12 - 20.01) Януари свършва и насочва вниманието ви към взаимоотношенията. Денят ви помага да смекчите строгия си подход. Спокойният диалог носи яснота. Късно вечерта идва усещане за освобождаване.

Стрелец (23.11 - 22.12) Краят на месеца ви приканва да забавите и да се вслушате в себе си. Денят носи нужда от емоционална искреност. Подкрепата може да дойде чрез близък човек. Вечерта отваря нова перспектива.

Скорпион (24.10 - 22.11) Последният януарски ден е наситен с вътрешна дълбочина. Денят ви помага да затворите важен емоционален цикъл. Спокойствието идва чрез приемане. Вечерта носи неочаквано облекчение.

Везни (24.09 - 23.10) Краят на първия месец от годината насочва вниманието ви към емоционалния баланс. Възможно е да потърсите близост и разбиране. Денят е подходящ за помиряване и хармония. Късно вечерта идва усещане за лекота и свобода.

Дева (24.08 - 23.09) Последният ден на януари е подходящ за вътрешно подреждане. Денят ви помага да усетите кое ви носи спокойствие. Разговорите са меки и подкрепящи. Вечерта носи свежо усещане и лека промяна в нагласата.

Лъв (24.07 - 23.08) Последната януарска събота ви приканва към по-тихо присъствие. Възможно е да се обърнете към спомени или вътрешни преживявания. Добре е да не бързате и да позволите на емоциите да се подредят. Вечерта носи по-свободен и лек тон.

Рак (22.06 - 23.07) Последният ден на януари засилва нуждата от сигурност и близост. Денят е подходящ за грижа към себе си и хората около вас. Спокойният ритъм ви помага да затворите месеца хармонично. Вечерта носи леко усещане за обновяване.

Близнаци (22.05 - 21.06) Днешният ден, последен от месеца, ви насочва към чувствата зад думите. Общуването е по-лично и искрено. Добре е да си дадете време за почивка и вътрешно подреждане. Късно вечерта се появява вдъхновение или неочаквана идея.

Телец (21.04 - 21.05) Последната януарска събота носи нужда от спокойствие и емоционална стабилност. Денят е подходящ за близки разговори и уютна атмосфера. Малките жестове имат по-голямо значение от големите планове. Вечерта носи приятно раздвижване на настроението.