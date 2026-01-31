Маколи Кълкин почете екранната си майка от „Сам вкъщи“

Американският актьор Маколи Кълкин, който играе Кевин във филмовата поредица „Сам вкъщи“, отдаде почит на починалата вчера актриса Катрин О'Хара, която изигра неговата екранна майка, в профила си във Facebook
„Мамо. Мислех, че имаме време. Исках да седна до теб. Чух те, но имах още толкова много да кажа. Обичам те. Ще се видим отново“, написа Кълкин.
Най-запомнящите се роли на актрисата са на майката на Кевин във филмите „Сам вкъщи“ и на Мойра, съпруга на обеднял бизнесмен, в телевизионния сериал „Шитс Крийк“.
О'Хара е дала и глас на герои в анимационните филми „Нощта преди Коледа“, „Чикън Литъл“, „Отвъд живия плет“, „Къщата на чудовищата“ и „Брат мечок“ и др.
В продължение на повече от половин век в индустрията тя печели няколко награди „Еми“, участва в десетки филми и телевизионни сериали, озвучва множество анимационни герои и се превръща в една от най-разпознаваемите и отличителни актриси на своето поколение.
1 Жоро
11:58 31.01.2026
2 Майката на Кевин
12:32 31.01.2026