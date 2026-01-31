Досиетата "Епстийн": Бил Гейтс хванал "срамна" болест от рускини, заразил жена си

Говорител на Бил Гейтс заяви пред The ​​Telegraph, че твърденията срещу основателя на Microsoft, съдържащи се новите файлове, свързани със случая с Епстийн, обвинен в трафик на малолетни с цел сексуална експлоатация, са неверни.

„Тези твърдения са напълно абсурдни и напълно неверни. Единственото нещо, което тези документи демонстрират, е разочарованието на Епстийн от липсата на постоянни отношения с Гейтс и крайностите, до които е бил готов да стигне, за да го привлече и дискредитира“, каза говорителят.

The Telegraph съобщи за лични имейли, които Епстийн е изпратил през юли 2013 г. В тях финансистът критикува Гейтс, пише за предполагаемата инфекция на основателя на Microsoft и молбата му да я скрие от тогавашната си съпруга Мелинда (двойката се развежда през пролетта на 2021 г., след 27 години брак). В същия документ Епстийн твърди, че Гейтс го е помолил да набави антибиотици, за да ги „приложи тайно на Мелинда“.

В едно от писмата Епстийн твърди, че е бил „замесен в сериозен брачен спор между Мелинда и Бил“. Според откъси от писмото, цитирани от вестника, финансистът е бил „помолен и неправомерно ангажиран с действия, вариращи от морално неприемливи до етично съмнителни“.

„От подпомагане на Бил да набави лекарства, за да се справи с последиците от сексуалните отношения с руски жени, до улесняване на незаконните му афери с омъжени жени“, се казва в същия документ.

Гейтс твърди, че няма нито бизнес партньорство, нито приятелство с Епстийн.