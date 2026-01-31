Досиетата "Епстийн": Бил Гейтс хванал "срамна" болест от рускини, заразил жена си

Говорител на Бил Гейтс заяви пред The Telegraph, че твърденията срещу основателя на Microsoft, съдържащи се новите файлове, свързани със случая с Епстийн, обвинен в трафик на малолетни с цел сексуална експлоатация, са неверни.
„Тези твърдения са напълно абсурдни и напълно неверни. Единственото нещо, което тези документи демонстрират, е разочарованието на Епстийн от липсата на постоянни отношения с Гейтс и крайностите, до които е бил готов да стигне, за да го привлече и дискредитира“, каза говорителят.
The Telegraph съобщи за лични имейли, които Епстийн е изпратил през юли 2013 г. В тях финансистът критикува Гейтс, пише за предполагаемата инфекция на основателя на Microsoft и молбата му да я скрие от тогавашната си съпруга Мелинда (двойката се развежда през пролетта на 2021 г., след 27 години брак). В същия документ Епстийн твърди, че Гейтс го е помолил да набави антибиотици, за да ги „приложи тайно на Мелинда“.
В едно от писмата Епстийн твърди, че е бил „замесен в сериозен брачен спор между Мелинда и Бил“. Според откъси от писмото, цитирани от вестника, финансистът е бил „помолен и неправомерно ангажиран с действия, вариращи от морално неприемливи до етично съмнителни“.
„От подпомагане на Бил да набави лекарства, за да се справи с последиците от сексуалните отношения с руски жени, до улесняване на незаконните му афери с омъжени жени“, се казва в същия документ.
Гейтс твърди, че няма нито бизнес партньорство, нито приятелство с Епстийн.
