Новини
Любопитно »
В Турция арестуваха нова "порция" звезди от шоубизнеса заради наркотици

В Турция арестуваха нова "порция" звезди от шоубизнеса заради наркотици

31 Януари, 2026 15:29 607 1

  • турция-
  • арести-
  • наркотици-
  • звезди-
  • шоубизнес-
  • хасан джан кая-
  • реймен-
  • юсуф акташ-
  • емирхан чакал

Операцията е проведена в няколко региона на страната, включително Истанбул, Анкара, Мугла и Ялова

В Турция арестуваха нова "порция" звезди от шоубизнеса заради наркотици - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Няколко видни фигури от шоубизнеса са арестувани в Турция в рамките на разследване за наркотици, съобщи вестник „Хюриет“, позовавайки се на документи от Главната прокуратура на Истанбул.

Според вестника, следователите са решили да задържат заподозрените, включително публични и медийни фигури. Операцията е проведена в няколко региона на страната, включително Истанбул, Анкара, Мугла и Ялова.

По време на операцията са задържани комикът Хасан Джан Кая, певецът Реймен (Юсуф Акташ), рапърът Емирхан Чакал, както и Мазлум Актюрк, Мерт Ерен Бюлбюл, Сила Дюндар, Дондю Шахин, Бурак Гюнгьор, Ахмет Джан Дюндар, Берккан Гювен и Фират Яйла.

Подробности за обвиненията, повдигнати срещу арестуваните, както и информация за по-нататъшни процедурни стъпки по отношение на арестуваните, не бяха разкрити в публикацията.

През октомври още няколко популярни звезди бяха арестувани по време на друга операция за борба с разпространението и контрабандата на наркотици в Турция. Сред тях са певицата Хадис, изпълнителката Симга Сагин, блогърите Дилан и Анджи Полат, актрисите Демет Евгин Полат и Демет Евгар и актьорът Кубилай Аке.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Нашите си ги обичаме ,щото са ни за пример на подрастващите и техните комплексирано родители ,чедата и те трябва да бъдат като тях ,днес даже една такава ко@@@ я трудоустроихме на художничка ,утре и паметник ще и направим

    15:47 31.01.2026