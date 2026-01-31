В Турция арестуваха нова "порция" звезди от шоубизнеса заради наркотици

Няколко видни фигури от шоубизнеса са арестувани в Турция в рамките на разследване за наркотици, съобщи вестник „Хюриет“, позовавайки се на документи от Главната прокуратура на Истанбул.

Според вестника, следователите са решили да задържат заподозрените, включително публични и медийни фигури. Операцията е проведена в няколко региона на страната, включително Истанбул, Анкара, Мугла и Ялова.

По време на операцията са задържани комикът Хасан Джан Кая, певецът Реймен (Юсуф Акташ), рапърът Емирхан Чакал, както и Мазлум Актюрк, Мерт Ерен Бюлбюл, Сила Дюндар, Дондю Шахин, Бурак Гюнгьор, Ахмет Джан Дюндар, Берккан Гювен и Фират Яйла.

Подробности за обвиненията, повдигнати срещу арестуваните, както и информация за по-нататъшни процедурни стъпки по отношение на арестуваните, не бяха разкрити в публикацията.

През октомври още няколко популярни звезди бяха арестувани по време на друга операция за борба с разпространението и контрабандата на наркотици в Турция. Сред тях са певицата Хадис, изпълнителката Симга Сагин, блогърите Дилан и Анджи Полат, актрисите Демет Евгин Полат и Демет Евгар и актьорът Кубилай Аке.