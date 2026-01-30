Новини
Любопитно »
Мистерията се задълбочава: Азис показа нови СНИМКИ с младоженеца, но...

Мистерията се задълбочава: Азис показа нови СНИМКИ с младоженеца, но...

30 Януари, 2026 10:58 1 716 35

  • азис-
  • съпруг-
  • младоженец-
  • младоженци-
  • гей брак-
  • сащ-
  • поп фолк-
  • чалга

Междувременно изплуваха стари снимки на поп фолк звездата в компанията на същия мъж и неговия съпруг отпреди една година

Мистерията се задълбочава: Азис показа нови СНИМКИ с младоженеца, но... - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като мрежата завря през последните седмици от новината, че Азис се е омъжил в САЩ, той реши да покаже още снимки с новия си избраник. „Щастие желаем на всички", написа изпълнителят на „Хабиби“ към последната порция от снимки на младоженците. Коментарите отново са изключени.

Ден преди да сподели снимките със съпруга си, Азис пусна и видео, в което му обяснява, че „хората в България не вярват, че е истински, защото са глупави".

Въпреки това обаче не всички продължават да вярват на американската приказка на Азис. Все пак всички помнят и "брака" му с Ники Китаеца и годините на провокация и пи ар ходове. Сега пък в мрежата се появиха стари снимки на звездата в компанията на двойка мъже - българи, женени в САЩ, при които Азис е гостувал преди година. Единият от мъжете прилича поразително на новия мъж на краля на фолка и мнозина се чудят това поредният рекламен трик ли е на чалга певецът, при който си е "взел назаем" един съпруг или той пък наистина има връзка с него и е "откраднал" чужд мъж.

Феновете отбелязват, че Азис и избраникът му - Николай Алексиев, си приличат много, което може и да е причината той да е избрал именно него.

Изводите оставяме на вас, ние няма как да знаем на този етап.

Мистерията се задълбочава: Азис показа нови СНИМКИ с младоженеца, но...


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 10 Отговор
    Това сме българския народ!

    Коментиран от #3, #5, #28

    11:00 30.01.2026

  • 2 Тъжно!

    12 0 Отговор
    Откакто бг пе....си се захванаха с политика и русофобия на Азис му се наложи да ходи на другият край на земята, да си търси мъже! ☹️

    11:04 30.01.2026

  • 3 В грешка си

    33 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Българският народ няма нищо общо с циганския.

    Коментиран от #25

    11:06 30.01.2026

  • 4 37.51т

    15 1 Отговор
    Новините за Азис изпълват дните в БГто със",,:сЪдЪржание".....

    11:07 30.01.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Тези са гали от остров ман

    11:07 30.01.2026

  • 6 баста,

    24 0 Отговор
    Никой не се интересува от този,престанете да натрапвате простотиите му.

    11:10 30.01.2026

  • 7 Пич

    18 0 Отговор
    Атанасова !!! Твоите колеги пускат поразголени жени. Това е естетично и красиво !!! Това което пускаш ти е извратено !!!

    Коментиран от #13

    11:10 30.01.2026

  • 8 Дааа

    12 0 Отговор
    Това са много важни новини ,всеки ден по няколко статии

    11:11 30.01.2026

  • 9 Дайте

    6 1 Отговор
    Повече имфо ,например дължина и ширина на уреда на дофтора

    11:13 30.01.2026

  • 10 Опааа

    12 0 Отговор
    Изроди! Веднага в Белене и минимум 20г.каторга! Марооооо! Мисиркоооо! Ако още веднъж пишеш за тия,ще те намеря!

    Коментиран от #23

    11:14 30.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коста

    11 0 Отговор
    Само да попитам - кой от двамата е Азис? Щото няма да мога да спя довечера.

    11:15 30.01.2026

  • 13 Тук не е Москва

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Като искаш поразголени жени заминавай за Русия! Тук е ЕС и всички сме ЛГБТ, копейка такава!

    Коментиран от #15

    11:16 30.01.2026

  • 14 Боли ме фара за...

    6 0 Отговор
    ...Азис и ...мъжът му...🤣😂😝!
    Аре у лево!

    11:19 30.01.2026

  • 15 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тук не е Москва":

    Ах , прощавай Шарл Теодоре! Обади се , и като извинение ще те заведа в секс шоп и ще ти подаря всички вибратори вляво от пожарогасителя !!! Че и пожарогасителя ако трябва...

    11:20 30.01.2026

  • 16 Ицо Багера

    4 0 Отговор
    Последно време не сте писали за Мара какво си е показала.
    Домъчня ми.

    11:20 30.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Коста

    4 0 Отговор
    Таз година булка догодина люлка. Щастлив брачен живот на младата двойка!

    11:26 30.01.2026

  • 19 Джииивс!?

    9 1 Отговор
    П@ееаааси сър!

    11:28 30.01.2026

  • 20 непротестиращ

    11 0 Отговор
    Докога ще ни занимавате с мазния ци-га-нин Азис?!

    11:30 30.01.2026

  • 21 Сватба

    5 0 Отговор
    Разбрахме че Азис е булката и ще хвърля букета

    11:41 30.01.2026

  • 22 Реалист

    5 1 Отговор
    Веднъж на един пуст плаж в гърция, който посетих, видях двама такива брадати младоженци, които страстно се гушкаха и целуваха в морето. Много се изумих от тази потресаваща за мен гледка, а след малко видях и още такива младоженци, лежащи по храстите край плажа, един от които излезе гол и се подми в морето на няколко десетки метра от мен. Изведнъж проумях, че се намирам на грешното място, където около мен се вихреше древногръцка гей оргия. С мръсна газ побързах да напусна мястото, преди да ме бяха присъединили към събитието, съпроводен от любопитните им погледи.

    11:41 30.01.2026

  • 23 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Опааа":

    И кво ше я прайш?

    Коментиран от #27

    11:44 30.01.2026

  • 24 Това е....

    5 1 Отговор
    цветът на нацията, майко Българио!!! отврат!!!

    11:48 30.01.2026

  • 25 Българин

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "В грешка си":

    Циганския народ е основата на българския. Не случайно, Азис като запее, всеки българин пада на колене! Може да видиш, как всяка госина, абитуриентите играят кючек пред Свети Александър Невски, облечени в най-хубавите си дрехи! Не играят казачок, не играят на битълсите, а кючеци и мааанета!
    Кръвта вода не става!

    Коментиран от #30, #35

    11:54 30.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 абе,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Това си ти само с български паспорт иначе генетично си от Индия.

    11:59 30.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Може

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    да е в твоята основа, но не и на българите. Ти си циганин, който живее в България , а ние сме българи и сме я основали тази държава преди 13 века и половина. Позволили сме ти да живееш тук, но скоро ще бъдеш натирен заедно с братята ти в Цигания.

    12:04 30.01.2026

  • 31 Урко

    1 0 Отговор
    Докога ще ни занимавате с глупостите на тоя лъ лив ц,,, н?

    12:07 30.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 икономът

    1 0 Отговор
    Клонинги пи(д)али, сър!

    12:15 30.01.2026

  • 34 Хмм

    2 0 Отговор
    същински талибани и двамата

    12:17 30.01.2026

  • 35 Д-р Менгеле

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Стига си лъгал, м@нг@л!

    12:18 30.01.2026