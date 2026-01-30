Мистерията се задълбочава: Азис показа нови СНИМКИ с младоженеца, но...

След като мрежата завря през последните седмици от новината, че Азис се е омъжил в САЩ, той реши да покаже още снимки с новия си избраник. „Щастие желаем на всички", написа изпълнителят на „Хабиби“ към последната порция от снимки на младоженците. Коментарите отново са изключени.
Ден преди да сподели снимките със съпруга си, Азис пусна и видео, в което му обяснява, че „хората в България не вярват, че е истински, защото са глупави".
Въпреки това обаче не всички продължават да вярват на американската приказка на Азис. Все пак всички помнят и "брака" му с Ники Китаеца и годините на провокация и пи ар ходове. Сега пък в мрежата се появиха стари снимки на звездата в компанията на двойка мъже - българи, женени в САЩ, при които Азис е гостувал преди година. Единият от мъжете прилича поразително на новия мъж на краля на фолка и мнозина се чудят това поредният рекламен трик ли е на чалга певецът, при който си е "взел назаем" един съпруг или той пък наистина има връзка с него и е "откраднал" чужд мъж.
Феновете отбелязват, че Азис и избраникът му - Николай Алексиев, си приличат много, което може и да е причината той да е избрал именно него.
Изводите оставяме на вас, ние няма как да знаем на този етап.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #3, #5, #28
11:00 30.01.2026
2 Тъжно!
11:04 30.01.2026
3 В грешка си
До коментар #1 от "Българин":Българският народ няма нищо общо с циганския.
Коментиран от #25
11:06 30.01.2026
4 37.51т
11:07 30.01.2026
5 Ивелин Михайлов
До коментар #1 от "Българин":Тези са гали от остров ман
11:07 30.01.2026
6 баста,
11:10 30.01.2026
7 Пич
Коментиран от #13
11:10 30.01.2026
8 Дааа
11:11 30.01.2026
9 Дайте
11:13 30.01.2026
10 Опааа
Коментиран от #23
11:14 30.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Коста
11:15 30.01.2026
13 Тук не е Москва
До коментар #7 от "Пич":Като искаш поразголени жени заминавай за Русия! Тук е ЕС и всички сме ЛГБТ, копейка такава!
Коментиран от #15
11:16 30.01.2026
14 Боли ме фара за...
Аре у лево!
11:19 30.01.2026
15 Пич
До коментар #13 от "Тук не е Москва":Ах , прощавай Шарл Теодоре! Обади се , и като извинение ще те заведа в секс шоп и ще ти подаря всички вибратори вляво от пожарогасителя !!! Че и пожарогасителя ако трябва...
11:20 30.01.2026
16 Ицо Багера
Домъчня ми.
11:20 30.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Коста
11:26 30.01.2026
19 Джииивс!?
11:28 30.01.2026
20 непротестиращ
11:30 30.01.2026
21 Сватба
11:41 30.01.2026
22 Реалист
11:41 30.01.2026
23 Коста
До коментар #10 от "Опааа":И кво ше я прайш?
Коментиран от #27
11:44 30.01.2026
24 Това е....
11:48 30.01.2026
25 Българин
До коментар #3 от "В грешка си":Циганския народ е основата на българския. Не случайно, Азис като запее, всеки българин пада на колене! Може да видиш, как всяка госина, абитуриентите играят кючек пред Свети Александър Невски, облечени в най-хубавите си дрехи! Не играят казачок, не играят на битълсите, а кючеци и мааанета!
Кръвта вода не става!
Коментиран от #30, #35
11:54 30.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 абе,
До коментар #1 от "Българин":Това си ти само с български паспорт иначе генетично си от Индия.
11:59 30.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Може
До коментар #25 от "Българин":да е в твоята основа, но не и на българите. Ти си циганин, който живее в България , а ние сме българи и сме я основали тази държава преди 13 века и половина. Позволили сме ти да живееш тук, но скоро ще бъдеш натирен заедно с братята ти в Цигания.
12:04 30.01.2026
31 Урко
12:07 30.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 икономът
12:15 30.01.2026
34 Хмм
12:17 30.01.2026
35 Д-р Менгеле
До коментар #25 от "Българин":Стига си лъгал, м@нг@л!
12:18 30.01.2026