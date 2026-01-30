Мистерията се задълбочава: Азис показа нови СНИМКИ с младоженеца, но...

След като мрежата завря през последните седмици от новината, че Азис се е омъжил в САЩ, той реши да покаже още снимки с новия си избраник. „Щастие желаем на всички", написа изпълнителят на „Хабиби“ към последната порция от снимки на младоженците. Коментарите отново са изключени.

Ден преди да сподели снимките със съпруга си, Азис пусна и видео, в което му обяснява, че „хората в България не вярват, че е истински, защото са глупави".

Въпреки това обаче не всички продължават да вярват на американската приказка на Азис. Все пак всички помнят и "брака" му с Ники Китаеца и годините на провокация и пи ар ходове. Сега пък в мрежата се появиха стари снимки на звездата в компанията на двойка мъже - българи, женени в САЩ, при които Азис е гостувал преди година. Единият от мъжете прилича поразително на новия мъж на краля на фолка и мнозина се чудят това поредният рекламен трик ли е на чалга певецът, при който си е "взел назаем" един съпруг или той пък наистина има връзка с него и е "откраднал" чужд мъж.

Феновете отбелязват, че Азис и избраникът му - Николай Алексиев, си приличат много, което може и да е причината той да е избрал именно него.

Изводите оставяме на вас, ние няма как да знаем на този етап.