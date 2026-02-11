Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Клоунът е невинен идиот" - Почина Филип Голие - учителят на Ема Томпсън и Саша Барън Коен

"Клоунът е невинен идиот" - Почина Филип Голие - учителят на Ема Томпсън и Саша Барън Коен

11 Февруари, 2026 12:44 670 0

  • филип голие-
  • клоун-
  • почина

Причината е усложнения след белодробна инфекция

"Клоунът е невинен идиот" - Почина Филип Голие - учителят на Ема Томпсън и Саша Барън Коен - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Френският клоун и комедиен педагог Филип Голие е починал, предаде New York Times, позовавайки се на вдовицата му и директора на училището му Мичико Голие.

Голие е починал от усложнения след белодробна инфекция. Той така и не се е възстановил напълно от инсулта, който претърпял през 2023 г.

View this post on Instagram

A post shared by École Philippe Gaulier (@ecolephilippegaulier)


Артистът основава собствено училище за клоунада в Париж през 1980 г. и го ръководи от Лондон през 90-те години на миналия век, преди да се завърне във Франция през 2002 г.

Известно е, че Голие е мечтал да стане драматичен актьор като дете, така че учениците в неговото училище са били задължени да посещават часове по гръцка класика и да познават Шекспир и Чехов.

Сред завършилите академията са актрисите Рейчъл Вайс, Хелена Бонъм Картър, Ема Томпсън и актьорът Саша Барън Коен.

Барън Коен, който е учил при Голие в продължение на шест месеца през 90-те години на миналия век, си спомня, че учителят е вземал малък барабан по време на час и е удрял по него, ако шегите на учениците не са били смешни, което е карало някои да плачат.

В интервю за The Times от 2022 г. Голие обясни, че тайната на великата клоунада се крие в откриването на „идиота“ в себе си.

„Клоунът е специален вид идиот, напълно различен и невинен“, казва Голие.


