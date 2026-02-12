Рецепта на деня: Турска Келе пача

Необходими продукти:

телешки или агнешки крачета - 1.5 кг;

телешка глава - 500 г (по желание);

вода - 2.5 л;

чесън - 6 - 8 скилидки;

оцет - 4 с.л.;

сол и черен пипер на вкус.

За заливката:

масло - 50 г;

червен пипер - 1 ч.л.;

лют пипер - по желание.

За поднасяне:

лимон - 1 бр.

оцет с чесън - допълнително.

Начин на приготвяне:

Месото се измива добре и се поставя в дълбока тенджера. Залива се със студена вода и се оставя да заври, след което първата вода се изхвърля. Това премахва силния аромат и излишната пяна.

Месото се залива отново с чиста вода и се вари на слаб огън около 3-4 часа, докато стане много крехко и започне да се отделя от костите.

По време на варенето се отпенва при нужда, а огънят се поддържа слаб, за да стане бульонът бистър и богат.

Когато месото омекне напълно, се изважда, обезкостява се и се нарязва на малки парчета. Връща се обратно в прецедения бульон.

Чесънът се счуква и се смесва с оцета, след което се добавя към супата. Овкусява се със сол и черен пипер и се оставя да поври още 10 минути, за да се смесят ароматите.

За по-богат вкус маслото се разтопява в малък съд, добавя се червен пипер и с тази ароматна мазнина супата се залива при сервиране.

Келе Пача се сервира гореща, с резен лимон и допълнително чеснов оцет според вкуса.

Съвет: Месото трябва да се вари бавно и дълго - това е ключът към успеха на рецептата. Ако се вари на силен огън, бульонът ще стане мътен. Най-добър резултат се получава при леко къкрене. След сваряване обезкостяването става лесно, защото месото буквално се разпада. Прецеждането на бульона е важно, за да се отстранят малки костички и примеси. Чесънът и оцетът не трябва да се варят дълго - добавят се накрая, за да запазят аромата си, пише gotvach.bg.