Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Турска Келе пача
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Турска Келе пача

12 Февруари, 2026 10:05 656 3

  • келе пача-
  • крачета-
  • супа-
  • турска кухня-
  • какво да сготвя

Традиционна турска супа с богат вкус и лечебна сила

Рецепта на деня: Турска Келе пача - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • телешки или агнешки крачета - 1.5 кг;
  • телешка глава - 500 г (по желание);
  • вода - 2.5 л;
  • чесън - 6 - 8 скилидки;
  • оцет - 4 с.л.;
  • сол и черен пипер на вкус.

За заливката:

  • масло - 50 г;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • лют пипер - по желание.

За поднасяне:

  • лимон - 1 бр.
  • оцет с чесън - допълнително.

Начин на приготвяне:

Месото се измива добре и се поставя в дълбока тенджера. Залива се със студена вода и се оставя да заври, след което първата вода се изхвърля. Това премахва силния аромат и излишната пяна.

Месото се залива отново с чиста вода и се вари на слаб огън около 3-4 часа, докато стане много крехко и започне да се отделя от костите.

По време на варенето се отпенва при нужда, а огънят се поддържа слаб, за да стане бульонът бистър и богат.

Когато месото омекне напълно, се изважда, обезкостява се и се нарязва на малки парчета. Връща се обратно в прецедения бульон.

Чесънът се счуква и се смесва с оцета, след което се добавя към супата. Овкусява се със сол и черен пипер и се оставя да поври още 10 минути, за да се смесят ароматите.

За по-богат вкус маслото се разтопява в малък съд, добавя се червен пипер и с тази ароматна мазнина супата се залива при сервиране.

Келе Пача се сервира гореща, с резен лимон и допълнително чеснов оцет според вкуса.

Съвет: Месото трябва да се вари бавно и дълго - това е ключът към успеха на рецептата. Ако се вари на силен огън, бульонът ще стане мътен. Най-добър резултат се получава при леко къкрене. След сваряване обезкостяването става лесно, защото месото буквално се разпада. Прецеждането на бульона е важно, за да се отстранят малки костички и примеси. Чесънът и оцетът не трябва да се варят дълго - добавят се накрая, за да запазят аромата си, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Тук е България и благодарение на Русия не в вече част от Турция. У нас пачата се прави със свински крачета и ме ме интересува , как я правят османците.

    10:08 12.02.2026

  • 2 бою циганина

    1 0 Отговор
    щом е турско значи го харесвам

    10:11 12.02.2026

  • 3 Анита от почивка

    0 0 Отговор
    Заминаваме с Тони на почивка на Абу будали 🤣🤭

    10:45 12.02.2026