Японската дизайнерка Юко Ямагучи, известна като „майката“ на Hello Kitty, се пенсионира от Sanrio след повече от 40 години служба, съобщава The Japan Times.

71-годишната Ямагучи ще предаде ръководството на героя на по-млади дизайнери.

Sanrio уточни, че от края на 2026 г. дизайнерка под псевдонима Ая ще отговаря за бъдещото развитие на Hello Kitty.

„Тя слушаше феновете, сътрудничи си широко с художници и дизайнери от Япония и чужбина и превърна Hello Kitty в обичан герой“, заяви Санрио.

Ямагучи се присъединява към Sanrio през 1978 г. и печели вътрешен конкурс за дизайн през 1980 г. с дизайна си на Hello Kitty, свиреща на пиано. Впоследствие тя става третият главен дизайнер на Hello Kitty.

Hello Kitty е създадена от дизайнерката Юко Шимизу за Sanrio през 1974 г. като илюстрация за винилови портфейли. Но през 80-те години на миналия век Ямагучи е основният дизайнер на стила на героя.

Марката Hello Kitty е сътрудничила с Adidas, Balenciaga, Xiaomi и други водещи марки.

В момента се снима филм на Warner Bros. за момичето коте.