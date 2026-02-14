Новини
Любопитно »
"Майката" на Hello Kitty се пенсионира

14 Февруари, 2026 17:42 535 2

71-годишната Ямагучи ще предаде ръководството на героя на по-млади дизайнери

"Майката" на Hello Kitty се пенсионира - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Японската дизайнерка Юко Ямагучи, известна като „майката“ на Hello Kitty, се пенсионира от Sanrio след повече от 40 години служба, съобщава The Japan Times.

71-годишната Ямагучи ще предаде ръководството на героя на по-млади дизайнери.

Sanrio уточни, че от края на 2026 г. дизайнерка под псевдонима Ая ще отговаря за бъдещото развитие на Hello Kitty.

„Тя слушаше феновете, сътрудничи си широко с художници и дизайнери от Япония и чужбина и превърна Hello Kitty в обичан герой“, заяви Санрио.

Ямагучи се присъединява към Sanrio през 1978 г. и печели вътрешен конкурс за дизайн през 1980 г. с дизайна си на Hello Kitty, свиреща на пиано. Впоследствие тя става третият главен дизайнер на Hello Kitty.

Hello Kitty е създадена от дизайнерката Юко Шимизу за Sanrio през 1974 г. като илюстрация за винилови портфейли. Но през 80-те години на миналия век Ямагучи е основният дизайнер на стила на героя.

Марката Hello Kitty е сътрудничила с Adidas, Balenciaga, Xiaomi и други водещи марки.

В момента се снима филм на Warner Bros. за момичето коте.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Божанката от БСП-ПП-ДБ

    1 0 Отговор
    Голям фен съм на ХелоКитито

    17:55 14.02.2026

  • 2 Спецназ

    1 1 Отговор
    Ако некой нарисува нещо по-грозно от японците-
    аниме ли ще е, играчка ли ще е-

    да ми се обади!

    17:57 14.02.2026