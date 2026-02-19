Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рецепта на деня: Oгретен с праз лук
Рецепта на деня: Oгретен с праз лук

19 Февруари, 2026 10:05 1 044 3

Нежен, лек и с невероятен аромат

Рецепта на деня: Oгретен с праз лук - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • праз - 4 стръка (около 700 г)
  • масло - 30 г;
  • прясно мляко - 200 мл;
  • течна сметана - 200 мл;
  • яйца - 2 бр.;
  • кашкавал - 120 г (или грюер);
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • индийско орехче - щипка.

Начин на приготвяне:

Празът се почиства добре, като се разрязва по дължина и се измива под течаща вода, за да се отстрани евентуалната пръст между слоевете. След това се нарязва на кръгчета с дебелина около 1-1.5 см.

В тиган се разтопява маслото и празът се задушава на умерен огън за около 8-10 минути, докато омекне и намали обема си. Не трябва да покафенява, а само да стане мек и ароматен. Посолява се леко.

Фурната се загрява на 180°C.

В купа се разбиват яйцата. Към тях се добавят прясното мляко, течната сметана, черният пипер и щипка индийско орехче. Сместа се разбърква добре до еднородност.

Омекналият праз се разпределя в намазана с масло тава или глинен съд. Залива се равномерно с яйчено-сметановата смес и отгоре се поръсва с настъргания кашкавал или грюер.

Огретенът с праз се пече около 30-35 минути, докато сместа стегне, а повърхността стане златиста и апетитна.

Оставя се да почине 5-10 минути преди сервиране, за да се нарязва по-лесно. Поднася се топъл като самостоятелно ястие или гарнитура към печено месо, пише gotvach.bg.


  • 1 не разбрах

    Как така "се разрязва по дължина", а "след това се нарязва на кръгчета"???
    Нека аФторката да обясни, моля.

    Коментиран от #2, #3

    10:10 19.02.2026

  • 2 Чшъъ...

    До коментар #1 от "не разбрах":

    Куту завършиш славянска фулулогия у университето, тогава че правиш забележки за геометрия!

    11:21 19.02.2026

  • 3 Еврика

    До коментар #1 от "не разбрах":

    Ми мноо просто...След като е срязан по дължина го нарязваш на полукръгчета, които после слепваш с лепило "Капчица", че да станат цели кръгчета!

    11:36 19.02.2026