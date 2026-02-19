Рецепта на деня: Oгретен с праз лук

Необходими продукти:

праз - 4 стръка (около 700 г)

масло - 30 г;

прясно мляко - 200 мл;

течна сметана - 200 мл;

яйца - 2 бр.;

кашкавал - 120 г (или грюер);

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

индийско орехче - щипка.

Начин на приготвяне:

Празът се почиства добре, като се разрязва по дължина и се измива под течаща вода, за да се отстрани евентуалната пръст между слоевете. След това се нарязва на кръгчета с дебелина около 1-1.5 см.

В тиган се разтопява маслото и празът се задушава на умерен огън за около 8-10 минути, докато омекне и намали обема си. Не трябва да покафенява, а само да стане мек и ароматен. Посолява се леко.

Фурната се загрява на 180°C.

В купа се разбиват яйцата. Към тях се добавят прясното мляко, течната сметана, черният пипер и щипка индийско орехче. Сместа се разбърква добре до еднородност.

Омекналият праз се разпределя в намазана с масло тава или глинен съд. Залива се равномерно с яйчено-сметановата смес и отгоре се поръсва с настъргания кашкавал или грюер.

Огретенът с праз се пече около 30-35 минути, докато сместа стегне, а повърхността стане златиста и апетитна.

Оставя се да почине 5-10 минути преди сервиране, за да се нарязва по-лесно. Поднася се топъл като самостоятелно ястие или гарнитура към печено месо, пише gotvach.bg.