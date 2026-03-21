Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Гари Олдман – майсторът на превъплъщението - празнува рожден ден днес

21 Март, 2026 11:45 442 1

  • гари олдман-
  • рожден ден

Актьорът навършва 68 г.

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Днес рожден ден празнува един от най-великите актьори на нашето време – Гари Олдман. Роден на 21 март 1958 г. в Лондон, той е символ на актьорска трансформация и артистична смелост, с кариера, която обхваща повече от четири десетилетия.

Биография и ранни години

Гари Леонард Олдман израства в работническо семейство в квартал Ню Крос, Лондон. Още като тийнейджър решава да стане актьор, вдъхновен от филмови изпълнения, които го насочват към сцената.

Той учи в престижния Rose Bruford College, а професионалният му път започва в театъра в края на 70-те години.

Път към световната слава

Олдман бързо се налага като един от най-универсалните актьори в киното. Ранният му пробив идва с ролята на Сид Вишъс в „Sid and Nancy“ (1986), която му носи международно признание.

През годините той изгражда впечатляваща филмография, включваща:

  • „Дракула“ – емблематична роля на графа
  • „Черният рицар“ – комисар Гордън
  • „Хари Потър“ – Сириус Блек
  • „Tinker Tailor Soldier Spy“
  • „Darkest Hour“ – ролята на Уинстън Чърчил, за която печели „Оскар“

Той е известен с „хамелеонската“ си способност да се превъплъщава в напълно различни персонажи – от злодеи до исторически фигури.

Награди и признание

През кариерата си Олдман печели:

  • Оскар за най-добра мъжка роля;
  • Златен глобус;
  • Няколко награди БАФТА.

Филмите с негово участие са събрали над 11 милиарда долара приходи в световния боксофис, което го прави един от най-успешните актьори в историята.

Особено значимо признание идва през 2025 г., когато той е удостоен с рицарско звание "сър" за принос към драматичното изкуство – едно от най-високите отличия във Великобритания.

Завръщане към театъра

През 2025–2026 г. той се завръща на сцена с постановката „Krapp’s Last Tape“ – първата му театрална роля от десетилетия.

Успех със сериала „Slow Horses“

Олдман продължава да печели признание с ролята си в хитовия сериал „Slow Horses“, който му носи номинации за престижни награди, включително през 2026 г.

Лични откровения

В интервю през 2025 г. актьорът говори открито за миналото си и признава, че отказът от алкохола е променил живота му:

„Щях да съм мъртъв или в институция.“


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Режисьор

    1 0 Отговор
    Великан! Да е жив и здрав!

    11:49 21.03.2026