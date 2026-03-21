Гари Олдман – майсторът на превъплъщението - празнува рожден ден днес

Днес рожден ден празнува един от най-великите актьори на нашето време – Гари Олдман. Роден на 21 март 1958 г. в Лондон, той е символ на актьорска трансформация и артистична смелост, с кариера, която обхваща повече от четири десетилетия.
Биография и ранни години
Гари Леонард Олдман израства в работническо семейство в квартал Ню Крос, Лондон. Още като тийнейджър решава да стане актьор, вдъхновен от филмови изпълнения, които го насочват към сцената.
Той учи в престижния Rose Bruford College, а професионалният му път започва в театъра в края на 70-те години.
Път към световната слава
Олдман бързо се налага като един от най-универсалните актьори в киното. Ранният му пробив идва с ролята на Сид Вишъс в „Sid and Nancy“ (1986), която му носи международно признание.
През годините той изгражда впечатляваща филмография, включваща:
- „Дракула“ – емблематична роля на графа
- „Черният рицар“ – комисар Гордън
- „Хари Потър“ – Сириус Блек
- „Tinker Tailor Soldier Spy“
- „Darkest Hour“ – ролята на Уинстън Чърчил, за която печели „Оскар“
Той е известен с „хамелеонската“ си способност да се превъплъщава в напълно различни персонажи – от злодеи до исторически фигури.
Награди и признание
През кариерата си Олдман печели:
- Оскар за най-добра мъжка роля;
- Златен глобус;
- Няколко награди БАФТА.
Филмите с негово участие са събрали над 11 милиарда долара приходи в световния боксофис, което го прави един от най-успешните актьори в историята.
Особено значимо признание идва през 2025 г., когато той е удостоен с рицарско звание "сър" за принос към драматичното изкуство – едно от най-високите отличия във Великобритания.
Завръщане към театъра
През 2025–2026 г. той се завръща на сцена с постановката „Krapp’s Last Tape“ – първата му театрална роля от десетилетия.
Успех със сериала „Slow Horses“
Олдман продължава да печели признание с ролята си в хитовия сериал „Slow Horses“, който му носи номинации за престижни награди, включително през 2026 г.
Лични откровения
В интервю през 2025 г. актьорът говори открито за миналото си и признава, че отказът от алкохола е променил живота му:
„Щях да съм мъртъв или в институция.“
11:49 21.03.2026