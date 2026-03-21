Гари Олдман – майсторът на превъплъщението - празнува рожден ден днес

Днес рожден ден празнува един от най-великите актьори на нашето време – Гари Олдман. Роден на 21 март 1958 г. в Лондон, той е символ на актьорска трансформация и артистична смелост, с кариера, която обхваща повече от четири десетилетия.

Биография и ранни години

Гари Леонард Олдман израства в работническо семейство в квартал Ню Крос, Лондон. Още като тийнейджър решава да стане актьор, вдъхновен от филмови изпълнения, които го насочват към сцената.

Той учи в престижния Rose Bruford College, а професионалният му път започва в театъра в края на 70-те години.

Път към световната слава

Олдман бързо се налага като един от най-универсалните актьори в киното. Ранният му пробив идва с ролята на Сид Вишъс в „Sid and Nancy“ (1986), която му носи международно признание.

През годините той изгражда впечатляваща филмография, включваща:

„Дракула“ – емблематична роля на графа

„Черният рицар“ – комисар Гордън

„Хари Потър“ – Сириус Блек

„Tinker Tailor Soldier Spy“

„Darkest Hour“ – ролята на Уинстън Чърчил, за която печели „Оскар“



Той е известен с „хамелеонската“ си способност да се превъплъщава в напълно различни персонажи – от злодеи до исторически фигури.

Награди и признание

През кариерата си Олдман печели:

Оскар за най-добра мъжка роля;

Златен глобус;

Няколко награди БАФТА.

Филмите с негово участие са събрали над 11 милиарда долара приходи в световния боксофис, което го прави един от най-успешните актьори в историята.

Особено значимо признание идва през 2025 г., когато той е удостоен с рицарско звание "сър" за принос към драматичното изкуство – едно от най-високите отличия във Великобритания.

Завръщане към театъра

През 2025–2026 г. той се завръща на сцена с постановката „Krapp’s Last Tape“ – първата му театрална роля от десетилетия.

Успех със сериала „Slow Horses“

Олдман продължава да печели признание с ролята си в хитовия сериал „Slow Horses“, който му носи номинации за престижни награди, включително през 2026 г.

Лични откровения

В интервю през 2025 г. актьорът говори открито за миналото си и признава, че отказът от алкохола е променил живота му:

„Щях да съм мъртъв или в институция.“