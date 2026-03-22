Почина звездата от "Клонинг" Жука де Оливейра

Почина звездата от "Клонинг" Жука де Оливейра

22 Март, 2026 08:21 598 1

  • жука де оливейра-
  • клонинг-
  • почина

Здравето на 91-годишния актьор рязко се влошило на 13 март

Почина звездата от "Клонинг" Жука де Оливейра - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Почина бразилският актьор и телевизионен водещ Жука де Оливейра, звезда от сериала "Клонинг", съобщи Poder360.

Здравето на 91-годишния актьор рязко се влошило на 13 март. Жука де Оливейра е бил откаран в интензивното отделение на Сирийско-ливанската болница в Сао Пауло. Той бил лекуван от пневмония, усложнена от сърдечни проблеми, но починал на 21 март.

„През цялата си кариера той участва във важни театрални постановки, много от които е написал сам, а също така участва в телевизионни сериали и програми, гледани в цялата страна. Творчеството му винаги се е отличавало с артистична строгост и отдаденост на бразилската култура“, отбеляза семейството му.

Погребението на актьора ще се състои на 22 март.

Жука де Оливейра спечели световна слава с ролята си на д-р Аугусто Албиери в сериала „Клонинг“. Именно той създаде клонинг на един от главните герои на сериала и предизвика ключовия конфликт в историята. Самият актьор обожаваше ролята и наричаше сериала шедьовър.

Последната роля на актьора е през 2017 г. в сериала „Другата страна на рая“.


  • 1 Елизабет Цветанова

    0 0 Отговор
    Ще му изпия млечните страсти на нигериеца рано рано в неделя 🤭🤣😅😅🥳

    08:35 22.03.2026