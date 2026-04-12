Графа сподели за последните мигове с баща си

"Не спирам да вярвам в чудеса. Не спирам да вярвам в доброто", сподели Владимир Ампов в "Тази събота и неделя". Графа отбеляза, че Великден в семейството му се празнува тихо, сплотено и смирено. Денят е специален и защото през 2009-та навръх празника се ражда синът му Крис. Графа се върна към смъртта на Кирил Ампов в първия ден на този месец, пише bgdnes.bg.

"Баща ми отлетя като първоаприлска шега", каза изпълнителят.

Той определи последните години като трудни, но хубави, защото докато баща му се бори с онкологично заболяване им оставало много време да са заедно. Имало периоди, в които се влошавал, но последните 2 години Графа определи, като чудо, защото баща му бил в ремисия. Кирил Ампов му споделял, че се държал, за да доживее големия му концерт на стадион "Васил Левски", да се радва на внуците и на успехите на сестра му Нора Ампова, която е художник.

"Всички тези неща го изпълваха с много вълнение и радост", сподели Графа и допълни:

"Мисля, че си казахме всичко".

През 4-те години от откриването на заболяването на Кирил Ампов двамата много пътували, защото баща му се лекувал извън София. Постоянно разговаряли.

"Имахме супер силна връзка с баща ми..., като братя", обобщи певецът, който говореше трудно за общите им спомени. Той каза, че вярва, че има Рай и се надявам неговите родители да са се срещнали и баща му да е прегърнал майка му. Графа каза, че музиката продължава да ги свързва, а Кирил Ампов го научил да гледа по-философски на живота.