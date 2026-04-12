Графа сподели за последните мигове с баща си

12 Април, 2026 18:46 925 7

"Отлетя като първоаприлска шега."

Кадър: bTV
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Не спирам да вярвам в чудеса. Не спирам да вярвам в доброто", сподели Владимир Ампов в "Тази събота и неделя". Графа отбеляза, че Великден в семейството му се празнува тихо, сплотено и смирено. Денят е специален и защото през 2009-та навръх празника се ражда синът му Крис. Графа се върна към смъртта на Кирил Ампов в първия ден на този месец, пише bgdnes.bg.

"Баща ми отлетя като първоаприлска шега", каза изпълнителят.

Той определи последните години като трудни, но хубави, защото докато баща му се бори с онкологично заболяване им оставало много време да са заедно. Имало периоди, в които се влошавал, но последните 2 години Графа определи, като чудо, защото баща му бил в ремисия. Кирил Ампов му споделял, че се държал, за да доживее големия му концерт на стадион "Васил Левски", да се радва на внуците и на успехите на сестра му Нора Ампова, която е художник.

"Всички тези неща го изпълваха с много вълнение и радост", сподели Графа и допълни:

"Мисля, че си казахме всичко".

През 4-те години от откриването на заболяването на Кирил Ампов двамата много пътували, защото баща му се лекувал извън София. Постоянно разговаряли.

"Имахме супер силна връзка с баща ми..., като братя", обобщи певецът, който говореше трудно за общите им спомени. Той каза, че вярва, че има Рай и се надявам неговите родители да са се срещнали и баща му да е прегърнал майка му. Графа каза, че музиката продължава да ги свързва, а Кирил Ампов го научил да гледа по-философски на живота.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор
    Наследил е графството

    18:49 12.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    5 0 Отговор
    само не разбрах що цяла бг трябва да знае

    18:51 12.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пророк 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    0 0 Отговор
    Не правете деца на слабо и бедни българки 🥳🥳🥳🥳🥳🤭

    18:59 12.04.2026

  • 6 Мнение

    2 0 Отговор
    Болката,радоста емоцията ,на сърцето и душата се споделя с най близките. Другото е реклама ,и....

    19:04 12.04.2026

  • 7 Бети селяндурката

    0 0 Отговор
    На селото с козите ми е най добре 🤭🤭🥳🤭🥳🤣

    19:08 12.04.2026