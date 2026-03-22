Рецепта на деня: Сотирани пилешки сърца със сладки картофи

Необходими продукти:

пилешки сърца - 500 г;

сладки картофи (батати) - 600 г;

лук - 1 глава;

чесън - 3 скилидки;

олио - 3 с.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - на вкус;

магданоз - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Пилешките сърца се измиват добре под течаща вода, като се почистват от излишната мазнина и евентуални жилки. Ако са по-големи, могат да се разрежат на половинки, за да се сготвят по-бързо и равномерно. Подсушават се леко с кухненска хартия.

Сладките картофи се обелват и се нарязват на едри кубчета, приблизително с еднакъв размер. За да омекнат по-бързо и да не останат твърди, могат да се бланшират за около 5-6 минути в подсолена вряща вода, след което се отцеждат добре.

В дълбок тиган се загрява олиото на среден огън. Първо се добавят пилешките сърца и се запържват за около 8-10 минути, като се разбъркват периодично, докато променят цвета си и започнат леко да се запичат. В началото те ще пуснат течност - изчаква се тя да се изпари напълно, за да започне реалното запичане.

Когато сърцата станат леко златисти, към тях се добавя нарязаният на ситно лук.

Готвенето продължава още 3-4 минути, докато лукът омекне и стане прозрачен.

След това се добавят сладките картофи и се разбъркват внимателно, за да се смесят с месото и лука. Подправя се с червен пипер, черен пипер и сол. Готви се на умерен огън около 10-12 минути, като се разбърква от време на време, докато картофите омекнат и започнат да се запичат по краищата.

Чесънът се добавя в последните 2-3 минути от готвенето, за да запази аромата си и да не стане горчив. При необходимост може да се добави 2-3 с.л. вода, за да се доомекотят продуктите.

Накрая се добавя ситно нарязаният магданоз, разбърква се и ястието се сваля от котлона. Оставя се за кратко да „почине“, за да се смесят вкусовете.

Пилешките сърца се сервират топли, поръсени с пресен магданоз, пише gotvach.bg.