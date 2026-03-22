Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Сотирани пилешки сърца със сладки картофи
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Сотирани пилешки сърца със сладки картофи

22 Март, 2026 10:05 580 8

Богато на полезни вещества ястие

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пилешки сърца - 500 г;
  • сладки картофи (батати) - 600 г;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 3 скилидки;
  • олио - 3 с.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - на вкус;
  • магданоз - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Пилешките сърца се измиват добре под течаща вода, като се почистват от излишната мазнина и евентуални жилки. Ако са по-големи, могат да се разрежат на половинки, за да се сготвят по-бързо и равномерно. Подсушават се леко с кухненска хартия.

Сладките картофи се обелват и се нарязват на едри кубчета, приблизително с еднакъв размер. За да омекнат по-бързо и да не останат твърди, могат да се бланшират за около 5-6 минути в подсолена вряща вода, след което се отцеждат добре.

В дълбок тиган се загрява олиото на среден огън. Първо се добавят пилешките сърца и се запържват за около 8-10 минути, като се разбъркват периодично, докато променят цвета си и започнат леко да се запичат. В началото те ще пуснат течност - изчаква се тя да се изпари напълно, за да започне реалното запичане.

Когато сърцата станат леко златисти, към тях се добавя нарязаният на ситно лук.

Готвенето продължава още 3-4 минути, докато лукът омекне и стане прозрачен.

След това се добавят сладките картофи и се разбъркват внимателно, за да се смесят с месото и лука. Подправя се с червен пипер, черен пипер и сол. Готви се на умерен огън около 10-12 минути, като се разбърква от време на време, докато картофите омекнат и започнат да се запичат по краищата.

Чесънът се добавя в последните 2-3 минути от готвенето, за да запази аромата си и да не стане горчив. При необходимост може да се добави 2-3 с.л. вода, за да се доомекотят продуктите.

Накрая се добавя ситно нарязаният магданоз, разбърква се и ястието се сваля от котлона. Оставя се за кратко да „почине“, за да се смесят вкусовете.

Пилешките сърца се сервират топли, поръсени с пресен магданоз, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дупничанин

    0 2 Отговор
    Моите станаха черни, не златисти. Зарад Дънди-то явно.

    10:09 22.03.2026

  • 2 Всъщност,

    4 2 Отговор
    на снимката има предимно дробчета и само 4/5 сърчица.

    10:14 22.03.2026

  • 3 Запознат

    0 1 Отговор
    Бети и Анита са от щата раджастан 🤭😅🤣🤣😅😅

    10:18 22.03.2026

  • 4 простаМИСИРКО

    2 0 Отговор
    И ЕДНА МАНДЖА НЕ МОЖЖЕШ ДА СГОТВИШ КАТО ХОРАТА!

    ЗАТОВА НЯМАШ МЪЖ И СЕ ЧЕКНЕШ НОЩЕМ ТУКА

    Коментиран от #6

    10:39 22.03.2026

  • 5 Пич

    0 0 Отговор
    За мен пилешките сърца могат да бъдат само мезе, но не и храна! За сърца, дробчета и гъби винаги препоръчвам най простатата рецепта - само масло и черен пипер!

    10:40 22.03.2026

  • 6 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "простаМИСИРКО":

    много сте точен приятел

    тая мисирка си купува храната от топлата витрина толкова може

    10:40 22.03.2026

  • 7 Хмм

    0 0 Отговор
    препечените картофки на снимката ми харесват повече, всяко сърчице е убито пиленце

    Коментиран от #8

    10:41 22.03.2026

  • 8 Всеки

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    Картоф е заклан зеленчук! Ах, колко жестоко...

    Веган Лапникоренов

    10:46 22.03.2026