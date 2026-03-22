Димо Алексиев ще води конкурентно предаване на "Игри на волята"

Феновете на Димо Алексиев скоро ще имат възможност отново да гледат любимеца си на малкия екран. Актьорът е фаворит за нов водещ на риалитито "Фермата" по bTV, научи "Уикенд". Аграрното шоу се завръща в ефир през есента, но досегашните му продуценти и водещи – Иван Христов и Андрей Арнаудов – вече няма да работят в него. Звездата от "Игри на волята" е с най-големи шансове да ги замести и според запознати вече води преговори с продукцията.



Димо Алексиев се раздели с мястото си като водещ на "Игри на волята", след като го хванаха пиян в колата след снимки на "Черешката на тортата" по NOVA. Това беше краят на неговата звездна кариера. След дълги съдебни битки той остана без пари, тъй като нямаше никакви ангажименти като актьор, а от години работи само на хонорар срещу конкретна свършена работа.



Ръка му подаде колегата му Димитър Баненкин, който наскоро стана шеф на театъра в Пазарджик и започна масово да назначава звезди от малкия екран. Той взе Димо на щат в трупата си. Сега Алексиев има шанс и за нов ангажимент като тв водещ. В bTV са решили тази година да правят "Фермата" по калъпа на най-големите си конкуренти – "Игри на волята".



Ще променят концепцията, която най-вероятно вече ще е с по-силен акцент върху силовите състезания, ще търсят и нов тип водещи, отново по образец на "Игрите". Най-лесно е да прехвърлят звездата от конкурентното риалити директно във "Фермата". В момента се търси партньорка на Димо, която пък ще е "фермерски еквивалент" на Ралица Паскалева. Въпросната дама ще бъде избрана с кастинг.



Иначе Алексиев и миналата година работеше в "Игрите", но зад кадър, докато водещ на "Игрите" с партньорката му Ралица беше рапърът Павел Николов. Актьорът беше нает от екипа на риалитито да се грижи за съоръженията, които се ползват за състезанията в екстремното шоу. Актьорът обаче има огромен потенциал пред камера. Дори след съдебните дела той продължава да се радва на много силна обществена подкрепа и фенове, които искат да го гледат на екран. bTV са решили да се възползват от всичко това в своето завръщащо се на екран след 3 години пауза предаване.



Това ще бъде 10-и сезон на "Фермата". Мотото на сезона ще е "Кръвта вода не става" и в него ще участват двойки, които имат роднинска връзка помежду си – съпрузи, братя и сестри, родители с децата си, свекърви и тъщи със снахи и зетьове, братовчеди и т.н.

