Рецепта на деня: Свинско с картофи
Рецепта на деня: Свинско с картофи

24 Март, 2026 10:05 665 6

Истинска класика в кулинарията

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свинско месо - 2 свински котлета;
  • картофи - 400 г;
  • лук - 3 глави;
  • чушки - 2 бр.;
  • морков - 1 бр.;
  • домати - 200 г;
  • чесън - 6 скилидки;
  • олио - 4 с.л.;
  • червен пипер - 1 с.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • чубрица - 1 ч.л.;
  • магданоз - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

Свинското месо се нарязва на средни по големина парчета.

В дълбока тенджера се загрява олиото и месото се запържва на силен огън, докато се зачерви добре и придобие златиста коричка. След това се изважда временно в чиния.

В същата мазнина се добавя ситно нарязаният лук и се запържва до омекване.

Прибавя се настърганият морков и се готви още няколко минути, докато зеленчуците се ароматизират. Месото се връща обратно в тенджерата и се добавя солта и червеният пипер.

Картофите се обелват, измиват се и се нарязват на средно големи кубчета. Добавят се към месото заедно с целите скилидки чесън, нарязаните чушки, черния пипер и чубрицата.

Налива се вода, колкото да покрие картофите и ястието се оставя да къкри на умерен огън.

Когато картофите са почти готови, се добавят доматите. Ако са пресни, ястието се вари още около 15 минути, а ако са от консерва - около 5 минути.

Накрая се поръсва със ситно нарязан магданоз и яхнията се оставя да къкри без капак още около 5 минути, за да се сгъсти леко.

Готовото свинско с картофи се сервира топло, поръсено с пресен магданоз. Подходящо е да се сервира с домашен хляб или свежа салата. Може да се съхранява в хладилник до 2 дни и да се затопли отново на котлон, пише gotvach.bg.


  • 1 амет дуан таткуту на шишиту съм

    1 0 Отговор
    любима манджа с домус

    10:14 24.03.2026

  • 2 Само

    1 0 Отговор
    домуза да не е от кауфланд

    10:22 24.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кото Картофите със Свинско ?

    1 0 Отговор
    Станаха Свинско с Картофи ?

    Коментиран от #6

    10:39 24.03.2026

  • 6 Има

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кото Картофите със Свинско ?":

    Голяма разлика! Аз винаги правя месо с картофи, а не картофи с месо.

    10:47 24.03.2026