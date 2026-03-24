Рецепта на деня: Свинско с картофи

Необходими продукти:

свинско месо - 2 свински котлета;

картофи - 400 г;

лук - 3 глави;

чушки - 2 бр.;

морков - 1 бр.;

домати - 200 г;

чесън - 6 скилидки;

олио - 4 с.л.;

червен пипер - 1 с.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

чубрица - 1 ч.л.;

магданоз - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

Свинското месо се нарязва на средни по големина парчета.

В дълбока тенджера се загрява олиото и месото се запържва на силен огън, докато се зачерви добре и придобие златиста коричка. След това се изважда временно в чиния.

В същата мазнина се добавя ситно нарязаният лук и се запържва до омекване.

Прибавя се настърганият морков и се готви още няколко минути, докато зеленчуците се ароматизират. Месото се връща обратно в тенджерата и се добавя солта и червеният пипер.

Картофите се обелват, измиват се и се нарязват на средно големи кубчета. Добавят се към месото заедно с целите скилидки чесън, нарязаните чушки, черния пипер и чубрицата.

Налива се вода, колкото да покрие картофите и ястието се оставя да къкри на умерен огън.

Когато картофите са почти готови, се добавят доматите. Ако са пресни, ястието се вари още около 15 минути, а ако са от консерва - около 5 минути.

Накрая се поръсва със ситно нарязан магданоз и яхнията се оставя да къкри без капак още около 5 минути, за да се сгъсти леко.

Готовото свинско с картофи се сервира топло, поръсено с пресен магданоз. Подходящо е да се сервира с домашен хляб или свежа салата. Може да се съхранява в хладилник до 2 дни и да се затопли отново на котлон, пише gotvach.bg.