Филип Киркоров мести урните с праха на майка си и баба си от София в Москва

"Премествам праха на майка ми и баба ми в Москва." Това обяви Филип Киркоров. Руската мегазвезда с български корени се поклони заедно с децата си - 14-годишната Алла-Виктория и 13-годишния Мартин, на гроба на баща си - родения във Варна като Бедрос Киркорян певец, който напусна този свят на 30 март 2025-а. Погребан е на Троекуровското гробище в руската столица, пише bgdnes.bg.

Идеята за преноса на праха на близките на Киркоров от България в Русия не е нова. Бившият на Алла Пугачова обяви още през 2024 г., че възнамерява да го направи. Кончината на баща му обаче е ускорила реализацията на замисъла.

В интерес на истината преди 2 години култовият изпълнител възнамеряваше да транспортира от гробището в "Малашевци" само праха на майка си - Виктория Лихачова, дългогодишен организатор в някогашния съветски Госконцерт.

Филип е бил много привързан към майка си, а когато тя губи битката с най-коварната болест през 1994-а, 27-годишният певец е съкрушен. Досега обаче руската поп икона не беше споменавал, че планира да пренесе в Москва и праха на баба си.

Киркоров не уточнява на коя от двете си баби - по майчина линия, която е била известна навремето циркова артистка, или на майката на баща си. Но сега вече знаем, че и двете урни ще бъдат положени във "вечния дом" на Бедрос Киркоров на Троекуровското гробище.

"Това е единствената причина още да не съм поставил паметник на гроба на татко", поясни екслюбимият на примадоната на руската естрада. "Но паметникът вече е готов", уточни той.

Филип Киркоров се оплака, че заради "влизането на България в еврозоната, приемането на еврото и политическата ситуация" е имало множество бюрократични спънки пред транспортирането на праха на майка му и баба му в Москва.

"Всичко обаче вече приключи благодарение на подкрепата на руското Външно министерство", разкри руският Майкъл Джексън.

Той изтъкна и втората причина за забавянето на забавянето на преноса на праха на неговите близки в руската столица - липсата на подходящи урни.

Филип Киркоров е избрал и датата, на която ще погребе урните с праха на майка си и баба си на Троекуровското гробище.

"Избрах това да бъде рожденият ден на баща ми - 2 юли. На тази дата той щеше да навърши 94 години. Така че това няма да е само тъжна панихида, а и радостно събитие", подчерта звездният изпълнител.

Малко преди смъртта си майката на Киркоров молила Пугачова да не го оставя

В своето прочуто интервю от края на миналата година Алла Пугачова призна, че вдигнала сватба с 18 години по-младия от нея певец Филип Киркоров "не от романтични чувства". "Баба му беше близка приятелка на моята баба", посочи примата на руската естрада. "Бедрос Киркоров не ми беше симпатичен, но Виктория, майката на Филип, беше грандиозна жена."

Пугачова твърди още, че бабата и майката на Киркоров я молели да се омъжи за него, да помогне с този брак на младия талант. "А малко преди да почине, майката на Филип ме закле да не го оставям, да му бъда като майка", довери още изпълнителката на "Арлекино".