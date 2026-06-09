Руски продуцент защити Филип Киркоров за "Евровизия": Той не може да лъже

Руският музикален продуцент Виктор Дробиш застана на страната на Филип Киркоров в разгорелия се спор около ролята му за победата на България на "Евровизия" 2026.
Пред руското издание "Газета.ru" Дробиш коментира твърденията на Киркоров, че е имал принос за победата на Дара, пише Шоу Блиц.
"Киркоров не може да лъже. Това са си техни български разправии, нека сами да ги решават", заяви продуцентът. Той допълни, че отдавна е спрял да следи международните музикални конкурси толкова активно, тъй като вече е натрупал достатъчно опит на тази сцена.
"Отдавна подминавам подобни конкурси, след като си изпатих достатъчно с "Бурановските баби", каза той. Продуцентът припомни участието си в "Евровизия" през 2012 г., когато беше музикален продуцент на руската група "Бурановските баби" и автор на конкурсната песен "Party for Everybody".
Изказването му идва, след като Дара, която спечели "Евровизия" 2026, опроверга информацията, че Филип Киркоров е имал съществен принос за победата ѝ. Изпълнителката благодари на руския певец за подкрепата, но уточни, че песента "Bangaranga", с която триумфира на конкурса, е била написана още през 2023 година и дори отбеляза авторите на песента в коментара си.
Киркоров публикува дълго обяснение в социалните мрежи, с което твърди, че е участвал в създаването на победната композиция и е помогнал за българското участие като е намерил спонсор за това България да се върне на песенния конкурс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:59 09.06.2026
2 Поговорка
14:02 09.06.2026
3 Това е Дара не е Ала
14:05 09.06.2026
4 Хм…
Коментиран от #6
14:05 09.06.2026
5 За един приятел питам
Защото лъже като такъв....
14:10 09.06.2026
6 Сандо
До коментар #4 от "Хм…":Това последното от Дневник ли го научи или да лъжеш ти е природна дарба?
14:11 09.06.2026
7 Филип Киркоров
14:12 09.06.2026
8 vгаzeтасру
14:14 09.06.2026
9 Той не може да лъже
14:16 09.06.2026
10 Двама зигани
14:24 09.06.2026
11 Еййййййй
14:29 09.06.2026
12 ХА! ХА!!!!!!!!!!
Коментиран от #17
14:52 09.06.2026
13 Ха,ха
15:01 09.06.2026
14 .....
15:02 09.06.2026
15 Че кога му е останало време
15:09 09.06.2026
16 Благовеста
15:15 09.06.2026
17 Факт
До коментар #12 от "ХА! ХА!!!!!!!!!!":Българи по принцип няма
Коментиран от #19
15:28 09.06.2026
18 аБе,
15:36 09.06.2026
19 ......па
До коментар #17 от "Факт":То и теб те няма,но ето драскаш тук.
15:55 09.06.2026