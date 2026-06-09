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Руски продуцент защити Филип Киркоров за "Евровизия": Той не може да лъже

Руски продуцент защити Филип Киркоров за "Евровизия": Той не може да лъже

9 Юни, 2026 13:57 1 320 19

  • дара-
  • филип киркоров-
  • евровизия-
  • русия

Виктор Дробиш заяви, че не иска да се занимава с "български разправии"

Руски продуцент защити Филип Киркоров за "Евровизия": Той не може да лъже - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският музикален продуцент Виктор Дробиш застана на страната на Филип Киркоров в разгорелия се спор около ролята му за победата на България на "Евровизия" 2026.

Пред руското издание "Газета.ru" Дробиш коментира твърденията на Киркоров, че е имал принос за победата на Дара, пише Шоу Блиц.

"Киркоров не може да лъже. Това са си техни български разправии, нека сами да ги решават", заяви продуцентът. Той допълни, че отдавна е спрял да следи международните музикални конкурси толкова активно, тъй като вече е натрупал достатъчно опит на тази сцена.

"Отдавна подминавам подобни конкурси, след като си изпатих достатъчно с "Бурановските баби", каза той. Продуцентът припомни участието си в "Евровизия" през 2012 г., когато беше музикален продуцент на руската група "Бурановските баби" и автор на конкурсната песен "Party for Everybody".

Изказването му идва, след като Дара, която спечели "Евровизия" 2026, опроверга информацията, че Филип Киркоров е имал съществен принос за победата ѝ. Изпълнителката благодари на руския певец за подкрепата, но уточни, че песента "Bangaranga", с която триумфира на конкурса, е била написана още през 2023 година и дори отбеляза авторите на песента в коментара си.

Киркоров публикува дълго обяснение в социалните мрежи, с което твърди, че е участвал в създаването на победната композиция и е помогнал за българското участие като е намерил спонсор за това България да се върне на песенния конкурс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 10 Отговор
    разбира се че не! само дето е п..рас(които в РФ НЯМА) и понякога отваря не тая врата(НЕ ТУТ ПОПАЛ)

    13:59 09.06.2026

  • 2 Поговорка

    13 6 Отговор
    Не прави не поискано добро!

    14:02 09.06.2026

  • 3 Това е Дара не е Ала

    10 0 Отговор
    Има перфектни договори с Дара,или може би не?

    14:05 09.06.2026

  • 4 Хм…

    9 18 Отговор
    Че лъже е ясно. Но да му отдадем заслуженото, че е проявил симпатия към България. Това в днешна Русия се наказва от закона.

    Коментиран от #6

    14:05 09.06.2026

  • 5 За един приятел питам

    17 3 Отговор
    Малко ми е мургав, Филката!!! Да не би да е ц.......н ?
    Защото лъже като такъв....

    14:10 09.06.2026

  • 6 Сандо

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хм…":

    Това последното от Дневник ли го научи или да лъжеш ти е природна дарба?

    14:11 09.06.2026

  • 7 Филип Киркоров

    5 6 Отговор
    Поря руските геови кат скумрии

    14:12 09.06.2026

  • 8 vгаzeтасру

    0 4 Отговор
    всичкимоскали

    14:14 09.06.2026

  • 9 Той не може да лъже

    12 4 Отговор
    Но може да Лапа

    14:16 09.06.2026

  • 10 Двама зигани

    0 5 Отговор
    Се карат. Нищо ново!

    14:24 09.06.2026

  • 11 Еййййййй

    9 6 Отговор
    "братушките" на българска победа не могат да се зардват, ама никак. Удри ги ,Дара, сравни ги със земята.

    14:29 09.06.2026

  • 12 ХА! ХА!!!!!!!!!!

    3 3 Отговор
    Киркоров …този набеден българин,/нито майка му, нито баща му са с български корени/ и си е всъщност 100% руснак, арменец или там някакъв си, никога не лъже, той просто затаява истината или пък я разкрасява. Тоз чувяк е стискал палци за Дара и естествено има заслуга за нейната победа, щото много му се е искало тя да победи!!!

    Коментиран от #17

    14:52 09.06.2026

  • 13 Ха,ха

    3 0 Отговор
    2012 не участвахме ли със Софка😂😂

    15:01 09.06.2026

  • 14 .....

    3 0 Отговор
    Най добре е да не се участва.

    15:02 09.06.2026

  • 15 Че кога му е останало време

    1 1 Отговор
    Да помага от голи вечеринки

    15:09 09.06.2026

  • 16 Благовеста

    1 0 Отговор
    Дара положи много усилия да представи България пред света!Всички,които имат претенции за нейния успех какво биха говорели ако тя не успя да се докаже?

    15:15 09.06.2026

  • 17 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ХА! ХА!!!!!!!!!!":

    Българи по принцип няма

    Коментиран от #19

    15:28 09.06.2026

  • 18 аБе,

    2 0 Отговор
    Какво ни занимавате какво казал някакъв си Виктор Дробиш за аременския евреин Киркоров. Всеизвестно е,че той направи кариера в Русия на гърба на Алла Пугачова с крадена музика от Тончо Русев на която някой му написа текстове на руски.Даже майка му на смъртия си одър е молела Пугачова да не го изоставя.Мерско и нахално е това жалъко човече, този клоун,толкова се е побъркал след всички пластични операции които си направи за ,,подмладяване,, та и носа накрая си окастри и стана поредния с Майкъл Джексън нос.Горките му деца от сурогатна майка,ще се срамуват от него ако не им е промил мозъците.

    15:36 09.06.2026

  • 19 ......па

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    То и теб те няма,но ето драскаш тук.

    15:55 09.06.2026