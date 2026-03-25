Нещо напълно неочаквано направи шеф Виктор Ангелов с колоритната Маргарита от Лом, пише bgdnes.bg.

"Ни се водиш, ни се караш. Ако те изгоня, отборът ти ще вдигне банкет", обърна се водещият на "Хелс китчън" към Маргарита, която бе една от номинираните за изгонване.

След като натири Кирил, шеф Ангелов стресна "червените" с думите, че все още не е приключил с тях.

„Има един трън, който ми боде очите", каза шеф Ангелов и нареди на Маргарита да свали куртката. И когато всички очакваха устатата готвачка от Лом да последва съдбата на Кирил, шеф Ангелов изуми с репликата:

„Маргарита, "Хелс китчън" едва сега започва за теб". След което ѝ даде синята куртка и я премести в противниковия тим с условието, че това ѝ е последният шанс и ако не се сработи с тях изхвърча от предаването.