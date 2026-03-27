"Успешната" Джесика Бийл с ултиматум към "пропадащия" Джъстин Тимбърлейк: NSYNC или брака ни!

27 Март, 2026 12:46 1 882 3

Актрисата е поставила условие на съпруга си: той трябва да се откаже от събирането на групата

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съпругата на Джъстин Тимбърлейк, актрисата Джесика Бийл, е поставила условие на певеца, за да спаси брака им, според Daily Mail.

„Бракът на Джъстин и Джесика е застрашен. Последното му турне беше почти катастрофално, актьорската му кариера тръгна надолу, докато при Джесика проектите като актриса и продуцент идват един след друг“, каза вътрешен човек пред изданието.

Актрисата е поставила условие на съпруга си: той трябва да се откаже от събирането на NSYNC /Ен Синк/, групата, в която е бил част през 90-те. Според вътрешни източници Джесика Бийл иска съпругът ѝ да „се фокусира върху бъдещето им“.

Двойката се запознава чрез общи приятели и се сближава след парти на „Златните глобуси“ през 2007 г. Пет години по-късно двойката официално регистрира връзката си в Италия. След сватбата актрисата приема фамилията на съпруга си, но продължава да се снима във филми под моминското си име. Двойката има две деца - големият им син, Сайлъс, е на десет, а малкият, Финиъс, е на пет.

През есента на 2023 г. се появиха слухове, че Тимбърлейк и Бийл са на ръба на раздяла. Актрисата беше шокирана от написаното от бившата приятелка на певеца, Бритни Спиърс, в мемоарите си. В книгата певицата описа как музикантът ѝ изневерил с „друга звезда“ и я принудил да направи аборт на 19 години. Тези слухове обаче не бяха потвърдени и двойката остава заедно. През лятото на 2024 г. Бийл беше забелязана без венчалната си халка, след като Тимбърлейк беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние. По-късно обаче актрисата се появи на концерта на съпруга си, разсейвайки по-нататъшни слухове за развод.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не групата е проблемът,

    6 0 Отговор
    а зависимостите!

    13:05 27.03.2026

  • 3 сава

    0 2 Отговор
    Имам такава жена, нема да слезем от нея.........

    14:33 27.03.2026