Принц Уилям и Кейт Мидълтън отбелязаха 15-ата годишнина от сватбата си със СНИМКА от великденската си ваканция

Принцът и принцесата на Уелс споделиха нов семеен портрет по случай 15-ата си годишнина от брака, пише nova.bg.
На снимката Уилям и Катрин лежат в тревата, усмихнати, заедно с децата си - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, както и кучето им по време на великденската ваканция. Снимката е направена от фотографа Мат Портеъс в Корнуол.
Celebrating 15 years of marriage ❤️ pic.twitter.com/egvsuIh6xF— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2026
Изображението беше споделено в социалните мрежи заедно с емотикон във формата на сърце и надпис: „Празнуваме 15 години брак“.
Кралската двойка се ожени в Уестминстърското абатство в Лондон през 2011 г. Принцът и принцесата се запознаха в университета „Сейнт Андрюс“. Те прекараха първите три години от семейния си живот в Ангълси, където принц Уилям премина обучение с хеликоптер, за да стане пилот на спасителна служба на Кралските военновъздушни сили.
Двойката посрещна първото си дете, принц Джордж, през 2013 г. Принцеса Шарлот се роди две години по-късно, а принц Луи - през 2018 г.
07:19 30.04.2026
3 Жалки по големи
Добре че ядат чужди пари без труд
07:54 30.04.2026
4 От какво
08:03 30.04.2026