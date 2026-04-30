Принц Уилям и Кейт Мидълтън отбелязаха 15-ата годишнина от сватбата си със СНИМКА от великденската си ваканция

30 Април, 2026 07:18 997 4

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принцът и принцесата на Уелс споделиха нов семеен портрет по случай 15-ата си годишнина от брака, пише nova.bg.

На снимката Уилям и Катрин лежат в тревата, усмихнати, заедно с децата си - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, както и кучето им по време на великденската ваканция. Снимката е направена от фотографа Мат Портеъс в Корнуол.

Изображението беше споделено в социалните мрежи заедно с емотикон във формата на сърце и надпис: „Празнуваме 15 години брак“.

Кралската двойка се ожени в Уестминстърското абатство в Лондон през 2011 г. Принцът и принцесата се запознаха в университета „Сейнт Андрюс“. Те прекараха първите три години от семейния си живот в Ангълси, където принц Уилям премина обучение с хеликоптер, за да стане пилот на спасителна служба на Кралските военновъздушни сили.

Двойката посрещна първото си дете, принц Джордж, през 2013 г. Принцеса Шарлот се роди две години по-късно, а принц Луи - през 2018 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 бушприт

    3 0 Отговор
    Да са живи и здрави,и много щастливи хората!

    07:19 30.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жалки по големи

    1 2 Отговор
    клоуни от зеленски
    Добре че ядат чужди пари без труд

    07:54 30.04.2026

  • 4 От какво

    2 2 Отговор
    ...се изморени, та на ваканция са 😏

    08:03 30.04.2026