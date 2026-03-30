Даниел Пеев - Дънди: “Като дебел бях по-щастлив!"

Една от най-колоритните фигури на 14-ия сезон на “Като две капки вода" безспорно е 36-годишният актьор Даниел Пеев - Дънди. Той буквално скочи в шоуто за имитации, след като седмица по-рано спечели плакета на шеф Иван Манчев в кулинарното риалити “Черешката на тортата". Година по-рано мина през звездния отбор на “Хелс китчън". През 2024 г. го гледахме в “Денсинг старс", а още по-рано, през 2019 г. - в кастингите на “Гласът на България". Но не славата на риалити звезда е целта на актьора, а да се усъвършенства в това, което умее най-добре - актьорството, пише plovdiv24.bg.

“Никога не съм си представял да работя нещо друго", признава той в свое телевизионно интервю.



За “Капките" твърди, че не гледа на формата като на състезание, в смисъл: ще ви разбия, ще бъда първи. По-скоро за него той е: ще направя каквото мога, когато мога и както го мога. Старае се да се потопи в това, което се случва, и да го изживее максимално. Така е с всичките му образи досега - Робърт Плант от Led Zeppelin, народната певица Мария Кехайова, легендарната Бони Тейлър, донесла му победа в съответния епизод, Брайън Адамс, както и Carrapicho, чийто хит “Tic, Tic, Tac" го е затруднил най-много, защото е на португалски език.



Актьорът никога не е афиширал, че може да пее. Всъщност му харесва да прави музика. Обожава рокендрол. С Десо от “Мастило" и други музиканти са направили група - “Паник атака". Имат 4-5 парчета, вече са заснели първото си видео. Дънди пише текстовете, Десо - музиката. Не знае дали ще стане албум, но му харесва и го прави щастлив.

“Театъра, киното и актьорлъка никога няма да го заменя, защото това ме храни, но следващото нещо е музиката и аз я обожавам. Това са двете неща, без които няма да мога да преживявам тоя живот", признава актьорът в “Капките подкаст".



Дънди започва да се занимава с театър още като ученик в родната си Варна, в младежка театрална школа. Там му идва идеята да стане актьор. Докато родителите му мислят, че ходи на уроци по химия и биология, за да кандидатства медицина, той тайно се подготвя за НАТФИЗ. Когато го хващат в измама, никак не им е приятно, но в края на краищата го подкрепят.



Сега, от дистанцията на времето, Дънди разказва с чувство за хумор как на първото си излизане на сцената на кандидатстудентския изпит се спънал и паднал, закачил и завесата. Тогава бил дебел, с гушка, подстриган “на паница" и говорел с варненски акцент. Стефан Данаилов, който бил в комисията, го попитал загрижено: “Шишко, добре ли си, имаш ли проблеми?" На последния кръг, когато трябвало да изпълни две песни, Дънди се явил с абитуриентския си костюм, но покрай изпитите бил отслабнал десетина килограма и панталонът му висял.



Мастера му предложил да му даде колан, за да не си повдига постоянно панталона. Младежът попаднал именно в неговия клас, а през цялото време Стефан Данаилов му казвал “Шишко" - с пълно право, защото тежал 130 кг, но се грижел за него, както и за всичките си студенти. Знаел какво се случва с всеки, кой с кого ходи, държал ги като една общност, независимо от кой клас са. И най-важното - учил ги на търпение, да знаят, че нещата не се случват бързо. Дънди се убедил лично в това, защото при него нещата започнали да се случват чак към 30-ата му година, бавно, с много работа, след като минал и период на колебание дали да не зареже всичко.



Щурите му студентски години са свързани с много случки - от подпалване на общежитието с парти-грил и изливането погрешка на пълен леген с вода върху портиерката, до срамната история да намерят сутринта двама от колегите му заспали пияни в товарния асансьор на общежитието, след като цялата банда пила там през нощта. Към студентските спомени Дънди добавя и скъсването му на изпита по класически балет. Стефан Данаилов му ходатайствал пред преподавателката и на поправката тя го пуснала с тройка. На изпита по народни танци същата преподавателка сложила Шишко накрая на хорото, за да не се вижда много, той пък повлякъл няколко човека по някакво стълбище... Все пак завършил академията през 2012 г.



Дънди вече не е дебел. През последните 3 години е свалил 40 кг благодарение на повече движение, фитнес тренировки и хранителен режим. “Влизам в някаква ниша, където имам повече конкуренция - коментира актьорът. - Като си дебел, с брада, имаш много малка конкуренция и те вземат навсякъде. В Киноцентъра се спуках да се снимам във всякакви реклами, второстепенни, третостепенни роли, малки, големи, в чуждестранни продукции. Като актьор вярвам, че няма малка роля. Ако се справяш както трябва, винаги някой ще те забележи и нещата ще се случат."



“Като дебел бях по-щастлив - ядеш каквото си искаш, правиш каквото си искаш, не се съобразяваш с нищо - твърди актьорът. - Много е по-лесно да си дебел, отколкото да запазиш сегашната форма. Но, Бога ми, сега се чувствам много по-жизнен, с повече енергия и по-фокусиран. Мога да изрина света."



Заради “Капките" се налага Дънди да си махне дългогодишната брада. “Имам чувството, че съм се родил с брада, извадили са ме за нея - шегува се актьорът. - Колегите ми колко бяха втрещени! Кучето не можа да ме познае. Не можах да си отключа телефона."



След шоуто смята отново да си отгледа този мъжки аксесоар, но в по-умерен вариант. На това мнение е и приятелката му Емилия. С нея се запознават случайно, в социалните мрежи преди година и половина. Вече бил поотслабнал, но и като дебел е имал гаджета, твърди Дънди. Емилия е с 10 години по-малка от него. Занимава се с хореография, има две школи за деца - за съвременни и за фолклорни танци, учи магистратура по педагогика и работи като начална учителка.



“Тя също е артист. В това отношение нямаме никакъв проблем с нея. Великолепен човек, красива жена", възхитен е актьорът.