Силен старт на кино месеца: от викинги с Микелсен до „Убий Бил“ в пълния му вид

Кино месецът започва ударно, защото още в първия премиерен петък ни очакват няколко силни заглавия. А след това - и една забележителна (и добре позната) история за отмъщение.

„Последният викинг“

Големият въпрос, който филмът на Андерс Томас Йенсен („Ябълките на Адам“) поставя, е дали има роля, която Мадс Микелсен не може да изиграе. Тук той си партнира с Николай Лие Каас, познат от „Open Hearts“ на Сузане Биер.

Каас е Анкер - мъж, който току-що е излязъл от затвора след обир и отива директно при брат си Манфред (Микелсен). Той знае къде са скрити откраднатите пари - или поне е знаел, преди да развие дисоциативно разстройство и да започне да вярва, че е Джон Ленън.

„Драмата“

Зендая влиза в ролята на Ема Харууд - млада жена с диплома по английска литература от Бостънския университет, която работи в издателство. Приятелят ѝ Чарли Томпсън, изигран от Робърт Патинсън, е директор на Музея на изкуствата в Кеймбридж с докторска степен по история на изкуството.

Тази на пръв поглед нормална двойка е на път да провали сватбените си планове заради дълбоко пазена тайна. Филмът е на Кристофър Боргли.

„Супер Марио Галактика: Филмът“

След успеха на първата екранизация по популярната видеоигра, идва и продължението. Спокойствието в Гъбеното кралство е нарушено от сигнал от космоса, а Марио и Луиджи отново трябва да действат.

Те се изправят срещу Баузър, който този път цели да подчини цялата вселена и да спечели сърцето на принцеса Праскова. Праскова и звездичката Лума ще се включат, за да помогнат в битката.

„Убий Бил: цялата кървава история“

Култовият филм на Куентин Тарантино най-накрая ще бъде показан в своята първоначална, обединена версия. „Убий Бил: цялата кървава история“ събира „Убий Бил 1“ и „Убий Бил 2“ - както е била оригиналната идея на режисьора.

Историята проследява Булката (Ума Търман), която тръгва да отмъсти на бившия си шеф и любовник, опитал се да я убие по време на репетицията за сватбата ѝ. В актьорския състав са още Дейвид Карадайн, Луси Лиу, Дарил Хана и Майкъл Медсън.

„Майкъл“

Биографичната драма проследява живота на Майкъл Джексън - от детството и първите му стъпки с The Jackson 5 до соловата кариера и световната слава като Краля на попа. Режисьор е Антоан Фукуа, а ролята на Джексън се изпълнява от племенника му Джафар Джексън.

Филмът е създаден с подкрепата на семейството Джексън, което поставя въпроси относно неговата обективност, особено по теми, свързани с противоречиви обвинения срещу певеца.

