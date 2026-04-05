Най-интересните заглавия в Netflix през април: от апокалиптични истории до документални поредици

Месецът на шегата е тук. И няма значение дали сме успели да спретнем номер на колега или приятели на 1 април, защото Netflix никак не се шегуват.
Както ни разглезиха през последните години, и този месец ни очакват цял куп нови заглавия, от които да избираме. Все пак април по традиция носи и немалко дъждовни дни, идеални за гледане на сериали и филми. Ето кои заглавия привлякоха вниманието ни.
Thrash
Месецът започва с позната, но винаги впечатляваща концепция - природно бедствие с апокалиптични мащаби. Ураган от пета категория удря малко крайбрежно градче и преобръща живота на неговите жители.
Оцелелите са принудени да се борят за живота си, докато придошлите води наводняват улиците и създават смъртоносна среда, включително и с появата на акули в градската зона.
Темата за „акули убийци“ отново се завръща на екран, но въпреки познатия сюжет подобни продукции продължават да намират своята публика.
At Home With The Furys
Тайсън Фюри - един от най-успешните боксьори в тежка категория и една от най-колоритните фигури в спорта – отново отваря вратата към личния си живот.
В новия сезон на поредицата виждаме опитите му да се върне към рутината след решения, свързани с отказване от професионалния бокс, както и предизвикателствата, които това носи.
Освен спорта, Фюри обръща внимание и на семейството си, както и на нови бизнес възможности и инвестиции.
Running Point
Сезонът продължава с историята на Кейт Хъдсън в света на баскетбола. В ролята на Исла тя ръководи отбора Лос Анджелис Уейвс, като се опитва да стабилизира организация, разтърсена от скандали.
Ситуацията се усложнява, когато брат ѝ Кам започва да саботира позицията ѝ в опит да си върне контрола върху франчайза. Така Исла остава разкъсана между професионалните си отговорности и личните конфликти.
Още премиери през април
Сред останалите заглавия, които заслужават внимание, са Trust Me: The False Prophet (8 април), Ronaldinho: The One and Only (16 април), пети сезон на Alpha Males (17 април) и APEX (24 април).
2 Исторически парк
Коментиран от #3
12:42 05.04.2026
3 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Исторически парк":Не разбирам, за какво негодуваш. Гледам си по-хубави и по-нови филми па Netflix , от тези по българските телевизии. Твоите реалита: Ергенът и подобните глупости, по ли те радват?
Коментиран от #5
13:10 05.04.2026
Госъ
13:52 05.04.2026
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:09 05.04.2026