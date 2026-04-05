Най-интересните заглавия в Netflix през април: от апокалиптични истории до документални поредици

5 Април, 2026 12:36 1 120 6

През новия месец платформата предлага разнообразие от премиери, които съчетават екшън, спорт, драма и документални истории

Най-интересните заглавия в Netflix през април: от апокалиптични истории до документални поредици - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Месецът на шегата е тук. И няма значение дали сме успели да спретнем номер на колега или приятели на 1 април, защото Netflix никак не се шегуват.

Както ни разглезиха през последните години, и този месец ни очакват цял куп нови заглавия, от които да избираме. Все пак април по традиция носи и немалко дъждовни дни, идеални за гледане на сериали и филми. Ето кои заглавия привлякоха вниманието ни.

Thrash

Месецът започва с позната, но винаги впечатляваща концепция - природно бедствие с апокалиптични мащаби. Ураган от пета категория удря малко крайбрежно градче и преобръща живота на неговите жители.

Оцелелите са принудени да се борят за живота си, докато придошлите води наводняват улиците и създават смъртоносна среда, включително и с появата на акули в градската зона.

Темата за „акули убийци“ отново се завръща на екран, но въпреки познатия сюжет подобни продукции продължават да намират своята публика.

At Home With The Furys

Тайсън Фюри - един от най-успешните боксьори в тежка категория и една от най-колоритните фигури в спорта – отново отваря вратата към личния си живот.

В новия сезон на поредицата виждаме опитите му да се върне към рутината след решения, свързани с отказване от професионалния бокс, както и предизвикателствата, които това носи.

Освен спорта, Фюри обръща внимание и на семейството си, както и на нови бизнес възможности и инвестиции.

Running Point

Сезонът продължава с историята на Кейт Хъдсън в света на баскетбола. В ролята на Исла тя ръководи отбора Лос Анджелис Уейвс, като се опитва да стабилизира организация, разтърсена от скандали.

Ситуацията се усложнява, когато брат ѝ Кам започва да саботира позицията ѝ в опит да си върне контрола върху франчайза. Така Исла остава разкъсана между професионалните си отговорности и личните конфликти.

Още премиери през април

Сред останалите заглавия, които заслужават внимание, са Trust Me: The False Prophet (8 април), Ronaldinho: The One and Only (16 април), пети сезон на Alpha Males (17 април) и APEX (24 април).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически парк

    4 4 Отговор
    Тия еврейски платформи за промиване на мозъци трябва да бъдат забранени!

    Коментиран от #3

    12:42 05.04.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    Не разбирам, за какво негодуваш. Гледам си по-хубави и по-нови филми па Netflix , от тези по българските телевизии. Твоите реалита: Ергенът и подобните глупости, по ли те радват?

    Коментиран от #5

    13:10 05.04.2026

  • 4 Госъ

    7 1 Отговор
    С две думи нищо …

    13:52 05.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор
    Такива вкиснати бози не ме интересуват изобщо!

    16:09 05.04.2026