Семейство Кенеди и трагедията от 1999 г.: Как живее сестрата на Каролин Бесет Кенеди днес

Лиза Ан Бесет губи двете си сестри - Каролин Бесет Кенеди и Лорън Бесет, както и своя зет Джон Ф. Кенеди-младши - при трагична самолетна катастрофа през 1999 г.

Вечерта на 16 юли 1999 г. Джон, Каролин и Лорън излитат от Ню Джърси със самолета „Piper Saratoga“, собственост на Джон. Планът им е да достигнат Мартас Винярд, където да оставят Лорън, преди Джон и Каролин да отпътуват за сватбата на Рори Кенеди.

Метеорологичните условия - мъгла и тъмнина - се сочат като ключови фактори, довели до пространствена дезориентация по време на полета. Самолетът се разбива в Атлантическия океан, като всички на борда загиват, съобщава People.

Преждевременната смърт на Джон на 38 години, Каролин на 33 и Лорън на 34 потапя САЩ в траур. Най-тежко обаче е за семейството им, включително Лиза, която остава единствената оцеляла сестра.

„Тримата - Лорън Бесет, Каролин Бесет Кенеди и Джон Ф. Кенеди-младши - олицетворяваха любовта, успеха и страстта към живота“, заявяват тогава членове на семейството. След частните погребения Лиза се оттегля от публичното пространство и никога не говори публично за трагедията.

Детство и семейство

Лиза е близначка на Лорън Бесет - двете са родени на 5 ноември 1964 г. като дъщери на Ан и Уилям Бесет. По-малката им сестра Каролин се ражда 18 месеца по-късно.

След развода на родителите им през 1974 г., трите сестри са отгледани основно от майка им и втория ѝ съпруг в Гринуич, Кънектикът. Лиза и Лорън завършват Greenwich High School през 1982 г.

Според източници Лиза винаги е била по-резервирана и тиха от сестрите си, но споделя тяхната интелектуална любознателност и интерес към изкуството.

Образование и академичен път

След гимназията Лиза учи в Университета на Мичиган, където завършва специалност изкуство. По-късно продължава академичната си кариера в Германия, където започва докторантура по ренесансови изследвания.

По време на катастрофата през 1999 г. тя е в Мюнхен. След новината за трагедията се връща незабавно в САЩ и участва в частните семейни церемонии след откриването на телата.

През 2004 г. Лиза защитава докторска степен по история на средновековното изкуство в Университета на Мичиган. В дисертацията си тя признава, че завършването е било изключително трудно след личната загуба.

Живот след трагедията

След катастрофата семейството на Бесет се оттегля напълно от публичното пространство. Близките им последователно отказват медийни участия и интервюта.

Лиза също избира живот далеч от общественото внимание. Според информация от медии след завършването на образованието си тя живее с партньора си - професора по история на изкуството Хауърд Лей - в Ан Арбър, Мичиган.

