Решаваща стъпка: „Артемис II” влезе в зоната на гравитация на Луната

6 Април, 2026 09:45 1 418 23

Гравитацията на Земята вече не влияе на капсулата "Орион"

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Астронавтите от мисията „Артемис II“ навлязоха в решаващ етап от полета си, след като космическата капсула "Орион" премина ключова гравитационна граница между Земята и Луната. Според NASA капсулата е достигнала т.нар. точка на сфера на влияние, при която лунната гравитация започва да доминира над земната – критичен момент, който бележи началото на финалната траектория към обиколка около естествения спътник на Земята.

Мисията „Артемис II“ е първият пилотиран полет от програмата „Артемис“ и първото изпращане на хора отвъд ниска околоземна орбита от времето на Аполо насам. Екипажът, съставен от четирима астронавти, включително представители на международни партньори, изпълнява мисия с висока степен на технологичен и символичен залог: да проправи пътя към устойчиво човешко присъствие на Луната през следващото десетилетие.

По данни от последните брифинги на агенцията, капсулата следва т.нар. „свободна възвратна траектория“ – профил на полета, който позволява естествено връщане към Земята при евентуални технически затруднения. Очаква се по време на обиколката около Луната астронавтите да достигнат най-голямото разстояние от Земята, регистрирано някога от хора – над 450 000 километра, надминавайки рекордите от ерата „Аполо“.

Полетът има и ключова тестова функция. Системите за поддържане на живота, навигацията, топлинната защита и комуникацията се наблюдават в реално време, като данните ще бъдат използвани за подготовката на следващата мисия – „Артемис III“, чиято цел е кацане на астронавти в района на южния полюс на Луната. Там учените очакват наличие на воден лед – ресурс с потенциал за производство на гориво и поддържане на бъдещи бази.

Паралелно с американските усилия, международната конкуренция в лунната надпревара се засилва. China National Space Administration обяви планове за собствена пилотирана мисия до Луната преди 2030 г., а European Space Agency участва активно в разработката на модули за бъдещата окололунна станция Gateway. Частният сектор също играе нарастваща роля, като компании като SpaceX разработват технологии за тежкотоварен транспорт и кацане на лунната повърхност.

С навлизането на „Артемис II“ в тази критична фаза, мисията се утвърждава не само като технологичен тест, но и като стратегически сигнал за нова ера в изследването на дълбокия космос. Очаква се през следващите дни корабът да извърши планираната обиколка около Луната, преди да поеме по траектория за завръщане към Земята – ключов етап, който ще определи темпото на бъдещите пилотирани мисии отвъд орбитата на нашата планета.


Оценка 3.2 от 13 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факуса

    13 9 Отговор
    гроздето кисело,затуй само го обикалят

    Коментиран от #13

    09:47 06.04.2026

  • 2 Кака Наска Байконурова

    13 5 Отговор
    Време е Бай Дончо да праща спасителната мисия. Така елегантно ще се изниже от Иран.

    09:49 06.04.2026

  • 3 Зевс

    10 7 Отговор
    Дано не са ползвали изкуствен интелект да смятат траекторията, че да не изхвърчат към Марс :)

    Коментиран от #4

    09:51 06.04.2026

  • 4 Аполон

    15 7 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Старши, не ти ли е ясно, че всичко е наужким?

    09:53 06.04.2026

  • 5 Кака Банова

    10 5 Отговор
    Дано успеят и да излезат, че ако се завъртят около Луната и останат там ще си имаме и лунен спътник

    09:56 06.04.2026

  • 6 Абе

    14 3 Отговор
    Нещо снимки, видео. През 1972 хората малко повече се постараха.

    10:01 06.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван Тирбушона

    13 4 Отговор
    Наличието на жена и негър в екипа говори достатъчно за мисията.
    Политически коректен ход, който 100% е коствал местата на много по-подготвени кандидати, само за да четем заглавия от типа: "Първият чернокож и първата жена на луната!!!"

    Коментиран от #12

    10:06 06.04.2026

  • 9 Бъз Олдрин

    8 3 Отговор
    Мисията последно за какво е ? Да си направят кръгче и да се върнат или да кацат ?

    Коментиран от #10, #15, #17

    10:08 06.04.2026

  • 10 лама Кифла

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бъз Олдрин":

    може там да останат на разходка

    10:10 06.04.2026

  • 11 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Тия като китайски туристи, само ще поснимат и се прибират, няма никакъв смисъл. Харчене на държавни пари за чесане на его

    10:11 06.04.2026

  • 12 Алтернативно заглавие

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иван Тирбушона":

    "Първата жена, която се е отдалечила на 384 403км от кухнята"

    10:13 06.04.2026

  • 13 Така е ПЕН дел ))))

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "факуса":

    Луна - 25 на ху.. ЙЛО направо де...прилуни завинаги у прахоляко
    Хехехехехехе

    10:14 06.04.2026

  • 14 А бе,

    13 5 Отговор
    Стига ни занимавахте с тези ескурзианти- безделници. Даже никога не са стъпвали на Луната, краваpитe.

    Коментиран от #16

    10:15 06.04.2026

  • 15 Ту пой, ДА? ))))

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бъз Олдрин":

    Хахахахаха
    ТРИДНЕВЕН плоскоземец
    Хахахахаха

    10:15 06.04.2026

  • 16 Сатана Z

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "А бе,":

    Всичко знаем че земята е плоска! Вова и ток го потвърди

    10:18 06.04.2026

  • 17 007 лиценз ту кил

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Бъз Олдрин":

    Някой е изхвърлил декорите от 1972 г, а няма бюджет за нови.

    10:26 06.04.2026

  • 18 Пачо

    2 0 Отговор
    Как , ще кажеш на луната, като няма земно притегляне.

    Коментиран от #19, #20, #21

    10:34 06.04.2026

  • 19 Пачо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пачо":

    Кацнеш

    10:36 06.04.2026

  • 20 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пачо":

    С реактивна струя отзат.

    10:53 06.04.2026

  • 21 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пачо":

    Господине, вие да не сте Пачо Кунин от Бяла слатина?

    10:55 06.04.2026

  • 22 браво

    1 0 Отговор
    ами че да слязат да не се страхуват да пийнат по едно кафенце !!! а и женската със спусната коса наелектризирана да ни убеди че е в космоса 😀

    12:09 06.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.