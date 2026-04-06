Решаваща стъпка: „Артемис II” влезе в зоната на гравитация на Луната

Астронавтите от мисията „Артемис II“ навлязоха в решаващ етап от полета си, след като космическата капсула "Орион" премина ключова гравитационна граница между Земята и Луната. Според NASA капсулата е достигнала т.нар. точка на сфера на влияние, при която лунната гравитация започва да доминира над земната – критичен момент, който бележи началото на финалната траектория към обиколка около естествения спътник на Земята.

Мисията „Артемис II“ е първият пилотиран полет от програмата „Артемис“ и първото изпращане на хора отвъд ниска околоземна орбита от времето на Аполо насам. Екипажът, съставен от четирима астронавти, включително представители на международни партньори, изпълнява мисия с висока степен на технологичен и символичен залог: да проправи пътя към устойчиво човешко присъствие на Луната през следващото десетилетие.

По данни от последните брифинги на агенцията, капсулата следва т.нар. „свободна възвратна траектория“ – профил на полета, който позволява естествено връщане към Земята при евентуални технически затруднения. Очаква се по време на обиколката около Луната астронавтите да достигнат най-голямото разстояние от Земята, регистрирано някога от хора – над 450 000 километра, надминавайки рекордите от ерата „Аполо“.

Полетът има и ключова тестова функция. Системите за поддържане на живота, навигацията, топлинната защита и комуникацията се наблюдават в реално време, като данните ще бъдат използвани за подготовката на следващата мисия – „Артемис III“, чиято цел е кацане на астронавти в района на южния полюс на Луната. Там учените очакват наличие на воден лед – ресурс с потенциал за производство на гориво и поддържане на бъдещи бази.

Паралелно с американските усилия, международната конкуренция в лунната надпревара се засилва. China National Space Administration обяви планове за собствена пилотирана мисия до Луната преди 2030 г., а European Space Agency участва активно в разработката на модули за бъдещата окололунна станция Gateway. Частният сектор също играе нарастваща роля, като компании като SpaceX разработват технологии за тежкотоварен транспорт и кацане на лунната повърхност.

С навлизането на „Артемис II“ в тази критична фаза, мисията се утвърждава не само като технологичен тест, но и като стратегически сигнал за нова ера в изследването на дълбокия космос. Очаква се през следващите дни корабът да извърши планираната обиколка около Луната, преди да поеме по траектория за завръщане към Земята – ключов етап, който ще определи темпото на бъдещите пилотирани мисии отвъд орбитата на нашата планета.