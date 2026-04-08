Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Обри Плаза е бременна с първото си дете 1 година след загубата на съпруга си

8 Април, 2026 11:59 2 432 9

  • обри плаза-
  • актриса-
  • бременна-
  • загуба-
  • съпруг

Бебето ще се появи на бял свят през есента

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Обри Плаза очаква първото си дете, съобщават американски медии, позовавайки се на източници, близки до нея. По информация на изданието People 41-годишната звезда е бременна от партньора си Кристофър Абът, като раждането се очаква през есента.

Според същите източници новината е дошла като „красива изненада“ след емоционално труден период в живота на актрисата. Двойката приема предстоящото родителство като важен нов етап, отбелязвайки, че се чувстват благодарни за случващото се.

До момента официално потвърждение от страна на представителите на Плаза не е направено, като запитванията на медии остават без отговор.

Новината идва повече от година след личната трагедия, която актрисата преживя със смъртта на съпруга си Джеф Баена. Той почина през януари 2025 г. на 47-годишна възраст, като според данни на съдебномедицинските власти в Лос Анджелис става дума за самоубийство. Плаза и Баена, които сключиха брак през 2021 г., са били разделени няколко месеца преди смъртта му.

Актрисата коментира публично загубата едва месеци по-късно, в разговор с Ейми Полър в подкаста „Good Hang“. Тогава тя споделя, че въпреки тежкия период успява да продължи напред и да функционира в ежедневието си, макар преживяването да остава дълбоко емоционално и постоянно присъстващо.

Обри Плаза и Крис Абът се познават от дълги години. Двамата играят заедно в театралната постановка „Danny and the Deep Blue Sea“ (2023–2024) и във филма Black Bear, което поставя началото на по-близките им отношения, макар точният момент, в който връзката им е станала романтична, не е ясен.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    6 1 Отговор
    а дали е от него

    12:08 08.04.2026

  • 2 Хахаха

    15 1 Отговор
    Тази не е жалила много...

    Коментиран от #6

    12:24 08.04.2026

  • 3 Не стои празна

    10 1 Отговор
    Бързала е веднага да запълни дупката.

    12:40 08.04.2026

  • 4 Скарлет

    5 1 Отговор
    дефакто, два месеца след смъртта на съпруга си е забременяла ♐ а може и самоубийство да не е а тя да е виновна

    13:04 08.04.2026

  • 5 ИВАН

    0 0 Отговор
    Не било обри, ами аубрей, хубава работа, ама британска.

    13:40 08.04.2026

  • 6 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Либе жали ден до пладне...

    Какво да жали повече, на 41 е хванала последния влак за дете. Ако жали още малко и него ще изпусне

    Коментиран от #8

    14:06 08.04.2026

  • 7 Мнение

    2 0 Отговор
    Били са разделени от няколко месеца, преди той да посегне на живота си. Явно, бракът им не е бил успешен. Сигурно затова нейният траур не е продължил дълго.

    14:24 08.04.2026

  • 8 Нали?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "2554":

    Когато няма любов, а само конструкция на едно - друго, така се получава!

    14:24 08.04.2026

  • 9 Абееее....

    0 1 Отговор
    Тая е бисексуалка, ако нема мъж се мета на женско...чудно как тъй има дете?!

    14:53 08.04.2026