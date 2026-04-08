Обри Плаза е бременна с първото си дете 1 година след загубата на съпруга си

Актрисата Обри Плаза очаква първото си дете, съобщават американски медии, позовавайки се на източници, близки до нея. По информация на изданието People 41-годишната звезда е бременна от партньора си Кристофър Абът, като раждането се очаква през есента.

Според същите източници новината е дошла като „красива изненада“ след емоционално труден период в живота на актрисата. Двойката приема предстоящото родителство като важен нов етап, отбелязвайки, че се чувстват благодарни за случващото се.

До момента официално потвърждение от страна на представителите на Плаза не е направено, като запитванията на медии остават без отговор.

Новината идва повече от година след личната трагедия, която актрисата преживя със смъртта на съпруга си Джеф Баена. Той почина през януари 2025 г. на 47-годишна възраст, като според данни на съдебномедицинските власти в Лос Анджелис става дума за самоубийство. Плаза и Баена, които сключиха брак през 2021 г., са били разделени няколко месеца преди смъртта му.

Актрисата коментира публично загубата едва месеци по-късно, в разговор с Ейми Полър в подкаста „Good Hang“. Тогава тя споделя, че въпреки тежкия период успява да продължи напред и да функционира в ежедневието си, макар преживяването да остава дълбоко емоционално и постоянно присъстващо.

Обри Плаза и Крис Абът се познават от дълги години. Двамата играят заедно в театралната постановка „Danny and the Deep Blue Sea“ (2023–2024) и във филма Black Bear, което поставя началото на по-близките им отношения, макар точният момент, в който връзката им е станала романтична, не е ясен.