27-годишният рапър Илиян Събков и Деси Трифонова, между които прехвърчаха искри от самия старт на шоуто, решиха да се отдадат на страстта си и се разцелуваха пред камерите на "Hell's Kitchen".

Целувката стана факт след танцово предизвикателство в Кухнята на ада, при което Събков надви шампионката по спортни танци. Явно чупките и танците са разпалили още повече страстите им, защото въпреки че е омъжена и има две деца Трифонова без проблем се поддаде на съблазните на младия кулинар.

Илиян се защити с това, че е твърде любвеобилен и все пак се чувства "съвестно" за постъпката си, твърдейки че не е "разбивач на семейства".

Реакциите и коментарите към постъпката на 24-годишната наследничка на риалити героите Трифонови от "Биг Брадър Фемили" не са никак щадящи. Мнозина я осъдиха за това, което си е позволила да направи в ефира и се чудят как децата ѝ ще гледат майка си да се целува с друг мъж, докато баща им ги гледа вкъщи. Тя от своя страна намекна на Събков, че положението вкъщи не е никак розово и с бащата на децата си явно са пред развод.

Как ще се развие любовната драма в кулинарното шоу предстои да разберем.