Омъжената Трифонова и Събков се разцелуваха в "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

8 Април, 2026 10:31 1 733 10

Страстната целувка събра стотици негативни коментари онлайн заради семейния статус на Трифонова

Кадри: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

27-годишният рапър Илиян Събков и Деси Трифонова, между които прехвърчаха искри от самия старт на шоуто, решиха да се отдадат на страстта си и се разцелуваха пред камерите на "Hell's Kitchen".

Целувката стана факт след танцово предизвикателство в Кухнята на ада, при което Събков надви шампионката по спортни танци. Явно чупките и танците са разпалили още повече страстите им, защото въпреки че е омъжена и има две деца Трифонова без проблем се поддаде на съблазните на младия кулинар.

Илиян се защити с това, че е твърде любвеобилен и все пак се чувства "съвестно" за постъпката си, твърдейки че не е "разбивач на семейства".

Реакциите и коментарите към постъпката на 24-годишната наследничка на риалити героите Трифонови от "Биг Брадър Фемили" не са никак щадящи. Мнозина я осъдиха за това, което си е позволила да направи в ефира и се чудят как децата ѝ ще гледат майка си да се целува с друг мъж, докато баща им ги гледа вкъщи. Тя от своя страна намекна на Събков, че положението вкъщи не е никак розово и с бащата на децата си явно са пред развод.

Как ще се развие любовната драма в кулинарното шоу предстои да разберем.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Всеки

    19 1 Отговор
    Истински рендосвач знае, че най лесните разпоретинурви са омъжените!

    10:34 08.04.2026

  • 3 а ти марийче кога ще се

    9 0 Отговор
    се разцелуваш без черните цайси
    да постнеш и ти нещо пикантно
    без пълнежи

    10:35 08.04.2026

  • 4 27-годишният рапър

    4 3 Отговор
    миче мари
    а на колко е каката та и дошъл ищяха
    все премълчаваш годините на мифлите

    10:37 08.04.2026

  • 5 Лоло

    4 1 Отговор
    После кpaвите, известни като професионални феминистки, мyчат "домашно насилие" и се правят на луди какво го предизвиква.

    10:47 08.04.2026

  • 6 измислените ви телевизии

    5 0 Отговор
    Събков Цюрих , ако бяхте написали примерно Мало Конаре по малко значим ли щеше да

    10:58 08.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    И това се случва на екран. Пред всички.
    Само можем да гадаем какво се случва зад пердета и стени...

    Коментиран от #10

    11:13 08.04.2026

  • 9 ужасия

    3 0 Отговор
    Тая, щом се е разпоpетила така по ТВ-то, какви ли ги е вършила зад гърба на мъжа си на тъмно?

    11:14 08.04.2026

  • 10 лими

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    Случва се -сех и полови закачки...

    11:15 08.04.2026