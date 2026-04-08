Ненчо Балабанов се контузи по време на репетиция, отложи премиера на спектакъл (ВИДЕО)

Актьорът и водещ на "Сделка или не" Ненчо Балабанов сподели неприятна новина, която разтревожи феновете му. В откровен разговор с Гала в "На кафе" той призна, че е получил сериозна контузия по време на репетиции.

Интензивната подготовка за спектакъла „Пътуване до Марс“, в който Балабанов влиза в образа на Доналд Тръмп, му е дошла в повече, става ясно от разказа на Ненчо. „Отложихме премиерата, защото ‘Тръмп’ скъса менискус по време на репетиция… даже го докъсах“, пошегува се той, запазвайки типичното си чувство за хумор.

Въпреки сериозната травма, актьорът демонстрира завидна воля. Само 16 дни след операцията вече е на крак и дори не спира да се движи активно. „Ходя, тренирам, играя тенис“, сподели Ненчо, показвайки, че няма намерение да забавя темпото.

Разбира се, водещият не пропусна да внесе настроение в разговора. С усмивка той се обърна към водещата с предложение за „космическо приключение“: „Правим пробно пътуване до Марс и ако е успешно – ще те вземем!“

Любопитен момент е, че и самата Гала призна за сходен проблем с менискуса, като дори намекна, че може да потърси съвет от него.

Колежката му Гергана Спиридонова също не спести похвали – според нея работата с Ненчо Балабанов е истинско удоволствие, а импровизациите му са на ниво, което трудно може да се повтори.