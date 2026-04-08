Новини
Любопитно »
Ненчо Балабанов се контузи по време на репетиция, отложи премиера на спектакъл (ВИДЕО)

8 Април, 2026 16:31 931 18

  • ненчо балабанов-
  • актьор-
  • контузия-
  • травма-
  • водещ-
  • репетиция-
  • представление

Актьорът сподели, че е скъсал менискус

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът и водещ на "Сделка или не" Ненчо Балабанов сподели неприятна новина, която разтревожи феновете му. В откровен разговор с Гала в "На кафе" той призна, че е получил сериозна контузия по време на репетиции.

Интензивната подготовка за спектакъла „Пътуване до Марс“, в който Балабанов влиза в образа на Доналд Тръмп, му е дошла в повече, става ясно от разказа на Ненчо. „Отложихме премиерата, защото ‘Тръмп’ скъса менискус по време на репетиция… даже го докъсах“, пошегува се той, запазвайки типичното си чувство за хумор.

Въпреки сериозната травма, актьорът демонстрира завидна воля. Само 16 дни след операцията вече е на крак и дори не спира да се движи активно. „Ходя, тренирам, играя тенис“, сподели Ненчо, показвайки, че няма намерение да забавя темпото.

Разбира се, водещият не пропусна да внесе настроение в разговора. С усмивка той се обърна към водещата с предложение за „космическо приключение“: „Правим пробно пътуване до Марс и ако е успешно – ще те вземем!“

Любопитен момент е, че и самата Гала призна за сходен проблем с менискуса, като дори намекна, че може да потърси съвет от него.

Колежката му Гергана Спиридонова също не спести похвали – според нея работата с Ненчо Балабанов е истинско удоволствие, а импровизациите му са на ниво, което трудно може да се повтори.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гошо

    6 2 Отговор
    Кой е тоз?

    Коментиран от #7, #14, #15

    16:46 08.04.2026

  • 2 Мюмю

    3 3 Отговор
    голям праз за вторите неща. нито го познавам, нито искам да го знам. дано се оправи човекот.

    16:47 08.04.2026

  • 3 Хаха

    9 2 Отговор
    През У ми е

    16:54 08.04.2026

  • 4 В България

    3 2 Отговор
    от години е много модерно да се късат минискуси.

    16:57 08.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горд мъж

    0 0 Отговор
    Никога не се съюзввайте с глупави и слаби българки 🤭🤭🤭🤭

    17:36 08.04.2026

  • 7 Един шофьор

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "гошо":

    Баламосва хората по телевизията ,от онова предаване с кутиите.

    17:48 08.04.2026

  • 8 Разяснение

    3 0 Отговор
    Обикновено глупавите и слаби българки нямат друг избор освен да се оженят за цигане 🤭🤭🤭🤭🤭🤭😅😅😅😅

    Коментиран от #16

    17:50 08.04.2026

  • 9 Запознат

    2 0 Отговор
    На Елза Парини от фреш маркет само и единствено трябва да и се сервира една тава от негърски уийове 😅😅😅🤭🤭😅🤭

    17:56 08.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Запознат

    0 0 Отговор
    Излезне ли ви възможност да се иззсерете в устата на долнопробна българка направете го за да не ви е яд 🤭🤭🤭🤭

    20:59 08.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Запознат

    0 0 Отговор
    Анита и Бети да ходят по циганските махали да търсят зет , понеже вече никой кадърен не иска да пребира боклучета вкъщи 😅😅😅🤭😅🤭😅🤭🤣

    22:12 08.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "гошо":

    Олиг-френ!!! А беше Актьор!!!

    Коментиран от #17

    23:21 08.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Жоро":

    Това предаване - " Лъжа - кутия", трябва да го забранят със закон, а на Тренчо Барабанов да му скъсат актьорската - ако въобще има такава - дипломата!!!

    23:24 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.