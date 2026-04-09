Представиха четвъртия Ерген в "Ергенът 5" - Георги Гатев

Представиха четвъртия Ерген в "Ергенът 5" - Георги Гатев

9 Април, 2026 11:58 2 237 12

Свикнал да бъде зад камерата и да улавя най-силните човешки емоции, днес Георги е готов да застане пред нея

Представиха четвъртия Ерген в "Ергенът 5" - Георги Гатев - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Операторът и авантюрист Георги Гатев е четвъртият ерген, който следващата седмица се присъединява към любовната надпревара в най-романтичното риалити в ефира на bTV.

Георги е на 30 години, а истинската му страст го отвежда зад камерата, където открива свой начин да разказва истории. Вече втора година той е част от операторския екип на „Ергенът“, където запечатва най-съкровените трепети и неочакваните обрати в динамиката в любовния формат. Влизането на Гатев е прецедент в историята на предаването у нас, а как се стига до това решение и каква е причината за него, зрителите ще разберат в следващия епизод.

Свикнал да бъде зад камерата и да улавя най-силните човешки емоции, днес той е готов да застане пред нея. Георги познава отблизо интензивността на отношенията в „Ергенът“, както и напрежението и магията на зараждащите се чувства. Именно това го вдъхновява да направи най-смелата крачка – да се впусне в приключението не просто като наблюдател, а като един от главните герои.

Свободен по сърце и по дух, Георги вярва, че любовта се случва там, където има искреност, доверие и готовност да покажеш истинската си същност. С появата си в имението той не просто ще внесе нова енергия, но и ще постави дамите пред нов, неочакван избор – между вече познатото и непредвидимото, между сигурността и приключението, между стабилността на изградените отношения и риска да промениш посоката на сърцето си…

Георги не крие, че често се радва на женско внимание, но за него то никога не е било самоцел. Той умее да флиртува, но остава верен на убеждението си, че истинската стойност се крие в дълбоката емоционална връзка.

В свободното си време Гатев обича да намира баланс между динамиката и уединението – отдава се на риболов, който му носи спокойствие и време за размисъл, както и на пътувания до екзотични дестинации, където открива нови култури и вдъхновение. Към днешна дата предпочита по-умерен ритъм като начин да поддържа тонус и отлична физическа форма.

Георги е напълно готов да се впусне в любовната надпревара и да даде шанс на чувствата да го поведат в непозната посока.

Как ще бъде възприета появата му от останалите ергени? Как ще реагират дамите в имението на новия ерген и ще доведе ли присъединяването му до неочаквано пренареждане на картите? И най-важното – има ли си вече Гатев фаворитка, за чието внимание влиза да се пребори? Отговорите предстоят съвсем скоро в ефира на bTV.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бай Хой

    16 0 Отговор
    Всичко живо там е с върнати километражи.

    12:03 09.04.2026

  • 2 Нормален човек

    18 0 Отговор
    Няма да се излага в такова извратено представление на проститутки и федераси

    12:04 09.04.2026

  • 3 Баба Гошка

    13 0 Отговор
    Още един макк как? Юррууш, моми, ней за изтърване! Ша ва топли с коссмматия си гръб

    12:11 09.04.2026

  • 4 Ергенът

    12 0 Отговор
    е Ром

    12:28 09.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Свършиа

    6 0 Отговор
    Свършиха хората и желаещите щом операторите от шоута застават пред камера - по-евтино е да сложи на статив и да седи отпред отколкото тепърва някой да лети до там :)

    12:49 09.04.2026

  • 7 Данчо ментата

    4 0 Отговор
    Мешана скара стана... за го закриват и да се приключва с мъката!

    12:57 09.04.2026

  • 8 Тома

    8 1 Отговор
    А кога ще извикат най известния ерген бати Бойко тиквата

    13:07 09.04.2026

  • 9 аууу

    1 0 Отговор
    Къв е тоя м.ангал?

    13:56 09.04.2026

  • 10 Мнение

    3 0 Отговор
    Спрете да рекламирате отровата за народа ни, наречена "риалитита"!!!
    Превръщате се в съучастници в закриването на България!

    14:21 09.04.2026

  • 11 малко истински факти

    2 0 Отговор
    Много селско-оборотна взе да става тая жалка сага , явно всеки наивник е добре дошъл в пошлото предаване.

    17:16 09.04.2026

  • 12 аБе,

    1 0 Отговор
    Какъв е този талибански Мики Маус?Като е тръгнало догодина ергените ще са Ники Николов,Краси Ванков и чалгаря ерген Мартин Елвисов.Баш ще са на място защото и тримата са с високо самочувствие без покритие,прости са и ограничени.И тримата с абсолютно фиаско в семейния живот.

    17:34 09.04.2026