Риана и Бионсе заровиха томахавките за Met Gala

Риана и Бионсе демонстрираха публично близки отношения по време на тазгодишната Met Gala в Ню Йорк, с което на практика сложиха край на продължилите близо две десетилетия слухове за напрежение и съперничество между двете световни поп звезди.

Според информации на RadarOnline и американски развлекателни медии двете певици са присъствали на звездното събитие заедно със своите партньори — A$AP Rocky и Джей Зи, а по-късно са се включили и в едно от най-коментираните афтърпартита след галата.

Особено внимание предизвика изказване на Риана на червения килим, когато певицата открито заяви пред журналисти: „Отиваме на афтърпартито на Бионсе и Джей Зи.“ Коментарът беше възприет като ясен сигнал за затоплените отношения между двете изпълнителки след години публични спекулации.

Източници, присъствали на събитието, твърдят, че атмосферата между Риана и Бионсе е била „изключително спокойна и приятелска“, а двете са разговаряли продължително по време на вечерта.

„Всички в залата познаваха историята и слуховете около тях. Затова фактът, че Риана толкова спокойно говореше за партито на Бионсе и Джей Зи, беше възприет като символичен момент“, коментира източник от музикалната индустрия. „Това вероятно е най-категоричният знак досега, че каквото и напрежение да е съществувало, вече е останало в миналото.“

През последните близо 20 години Риана и Бионсе неизменно присъстват сред най-влиятелните имена в световната музикална индустрия. И двете са свързвани с Roc Nation — компанията на Джей Зи, а паралелните им кариери, мащабните турнета, албумите и доминацията в класациите често подхранваха сравнения между тях.

Слуховете за конфликт започват още през 2005 г., когато бивш пиар на Риана разпространява твърдение, че певицата е имала връзка с Джей Зи в началото на кариерата си, за да получи подкрепа в музикалния бизнес. По-късно самият той признава, че историята е била измислена като рекламен ход.

Темата се разпалва отново през 2016 г., когато Бионсе издава „Formation“ малко след появата на албума „Anti“ на Риана — първия ѝ студиен проект след „Unapologetic“ от 2012 г. По това време фенове в социалните мрежи започнаха активно да сравняват двете изпълнителки, а интернет спекулациите се засилиха допълнително след публикация в Instagram, която Риана беше харесала и която критикуваше липсата на ключови номинации за „Anti“ на наградите „Грами“.

По-късно певицата категорично отхвърли внушенията за конфликт с Бионсе и заяви, че изобщо не е прочела текста към публикацията, а е реагирала единствено на снимката.

„Интернет просто обича негативните истории, конкуренцията и противопоставянето. Аз не мисля по този начин. Просто се опитвам да бъда себе си“, коментира Риана в интервю по темата.

През последните години двете изпълнителки постепенно започнаха да демонстрират по-спокойни и уважителни отношения публично. Бионсе нееднократно е харесвала публикации, свързани с Риана, а фенове отбелязват, че между тях никога не е имало директни публични конфликти или взаимни нападки.

Появата им заедно на Met Gala 2026 обаче се възприема като най-видимия знак досега, че една от най-коментираните предполагаеми вражди в съвременната поп култура окончателно е останала в миналото.